Материалы к трибуналу по преступлениям против Украины. Во времена Януковича готовили госпереворот

На форуме «Донузлав-2019» был не только Сергей Марков, но и главред сепаратистского издания «NewsFront» Константин Кнырик, который слил очень интересную информацию о событиях зимы 2013 – 2014, пишет на своей странице в Facebook Алексей Голобуцкий.

«Перед началом Майдана я встречался с покойным председателем фракции «Партии регионов» Чечетовым. Мы предлагали ему крайне примитивные сценарий, понимая, что будет происходить дальше. Мы предлагали ему привезти порядка 100 тысяч человек, – тех, кто Выступает за союз и дружбу с Россией, русских людей, живущих на Украине, и выставить их на Майдане раньше, чем туда придут американские проплаченный силы. Именно в тот момент, когда Янукович не подпишет эту ассоциацию», – заявил Кнырик на форуме.

«Я понимал, что возможны столкновения, но при столкновениях действия правоохранительных органов по наведения порядка Этими всеми «пиарщики», которых мы привыкли называть «международным сообществом», никак не должны быть раскручены как разгон протестующе», – добавил он.

«Разогнал бы и тех, и тех, и обосновалы бы очень просто – не допустит кровопролития. И это все бы закончилось, и мы были готовы на такой сценарий. Знаете, что мне было сказано: «Слушай, чего ты паришься? У нас «Беркут», внутренние войска, две недели – все порешаем». К сожалению, итогом жизни этого человека стало, что он выпал из окна. Сам или не сам – не знаю», – подчеркнул Кнырик в заключение своего слива.

Терористи «ЛДНР» пропонували Януковичу привезти 100 тисяч бойовиків і влаштувати на Майдані бійню –На форумі… Geplaatst door Alex Golobuckij op Zondag 4 augustus 2019

То, что Чечетов был шестеркой и ничего не решал, и так всем давно известно.

А вот информация о 100 тысячах готовых к жесткому противостоянию боевиков, и чуть позже захватили власть в Донецкой и Луганской областях и сформировали «ЛДНР» – это уже интереснее.

«Так понемногу и набирается доказательный материал для трибунала», – резюмирует Голобуцкий.