Россию ожидают большие перемены. Репрессивная машина Кремля неспособна справится с политическим кризисом

Как будет развиваться политический кризис в России.

Последние события в России наглядно показывают всю глубину предстоящего общественно-политического кризиса. Свой прогноз развития ситуации в стране представил на своей странице в Facebook российский историк, доктор исторических наук, профессор, политический аналитик, публицист и общественный деятель Валерий Соловей

Политолог выделяет пять основных этапов развития будущего политического кризиса и его последствий.

1. Кто не слеп, тот видит: в России начался открытый политический кризис. Он будет носить долговременный, масштабный и острый характер.

2. Остановить кризис посредством репрессий не удастся. Машина репрессий сломается в 2020-м году, когда кризис приобретет общенациональный характер.

3. Кризис займет 2020-2021 годы и будет развиваться волнообразно. Подъем будет сменяться спадом и наоборот.

4. В итоге действующая власть прекратит свое существование. Как обычно, в случае с масштабными долговременными кризисами непонятно, каким именно образом: вследствие революции, заговора элит, добровольной трансформации или сочетания всех этих вариантов. В любом случае, кульминация кризиса окажется кратковременной – несколько дней

5. Исход кризиса и, главное, результаты на выходе из него (новый политический порядок) будут решающим образом зависеть от действий и мужества (или подлости) участников кризиса.

Как будет развиваться политический кризис1. Кто не слеп, тот видит: в России начался открытый политический кризис. Он… Geplaatst door Valery Solovei op Zondag 4 augustus 2019

Напомним, в результате попыток провести возле мэрии Москвы митинг протеста против отказа в регистрации на муниципальных выборах оппозиционных кандидатов, в столице России были задержаны почти полторы тысячи человек. В настоящее время московские суды рассматривают дела по составленным на задержанных административным протоколам. Среди задержанных оказалась и писатель публицист и блогер Елизавета Александрова-Зорина, которая рассказала про судебный процесс на ней.