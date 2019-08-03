Курьезы России: создателя фейкового государства объявили сумасшедшим

В Петербурге суд освободил от наказания «консула Королевства ASPI», продававшего паспорта несуществующего государства ASPI, признав его психически больным и отправив на принудительное лечение. Вероятно, у судей просто не было иного выхода, пишет на страницах «Деловой Столицы» Сергей Ильченко.

Валерий Суханов, 65-летний экс-капитан дальнего плавания, с группой из трех сообщников разработали в 2015-м дизайн паспорта и водительских прав, а также легенду о несуществующем островном государстве карибского бассейна «Королевство ASPI», после чего открыли успешную торговлю гражданством этого государства, а в комплекте с ним – паспортами и водительскими правами. Идея принадлежала Суханову. При нынешней доступности качественных полиграфических услуг наладить печать паспортов не составило большого труда.

Новое государство имело флаг, герб и даже конституцию, причем, последнюю – на русском языке, хотя создавать полноценный сайт «отцы-основатели» все же поленились. При этом, виртуальность новой конституционной монархии прочитывалась из ее конституции довольно ясно. Себе Суханов присвоил статус отнюдь не монарха, что было бы хоть и почетно, но непрактично, а всего лишь генерального консула ASPI в России, и выдал – себе же – дипломатический паспорт.

Цены на услуги были весьма божескими – гражданство обходилось претендентам в сумму от 15 до 100 тыс. рублей ($235 – 1560). При этом Суханов вовсе не растворялся в воздухе с полученными деньгами, а, напротив, добросовестно исполнял консульские обязанности, активно защищая права подданных виртуальной монархии, в том числе, выступая в судах. Так, в 2017-м ему удалось добиться отмены штрафа ГИБДД в семь тысяч рублей, выписанного за езду по городу с правами ASPI – суд счел королевство реально существующим. Суханову также удавалось ставить граждан на учет в органах миграции по паспортам ASPI.

В целом, проект был очень успешен. В общей сложности было выдано до 30 тысяч паспортов. Погорел же Суханов по чистой случайности, когда в очередной раз выступая в суде в защиту прав 28-летнего гражданина Пакистана, который приехал в Россию учиться на врача и решил не возвращаться на родину, а вместо этого обзавестись паспортом королевства, нарвался на судью, имеющего познания в географии в пределах курса средней школы, и не поленившегося погуглить более подробные сведения о неведомой ему стране.

Интересно, что Суханов к тому времени был так уверен в своей дипломатической неприкосновенности, что спокойно пришел в суд в качестве свидетеля, дал показания, показал судье свой диппаспорт, и заявил, что принял пакистанца в подданство ASPI на том основании, что тот на момент обращения являлся лицом без гражданства.

Впоследствии, уже на суде над ним, Суханов утверждал, что хотя и не сообщал новым подданным о виртуальном статусе своего государства, но и не обманывал их. Эта тема просто не поднималась – а ведь все желающие без особых проблем могли изучить информацию об ASPI, доступную в Сети, ознакомиться с ее Конституцией, и уже потом обращаться за подданством. По этой причине обвинения в мошенничестве он счел необоснованными.

«Надо сначала доказать, что наша деятельность незаконна. С точки зрения международного права это сложно, учитывая, что дипломатических отношений между Россией и ASPI нет. Если же суд докажет нашу вину, что же, мы готовы извиниться перед Российским государством. Мы просто не знали, что на территории России нельзя работать с нашими паспортами…», – заявил он.

Действительно, учреждение государства – вопрос с юридической стороны абсолютно неразработанный. Нигде не сказано, что государство обязательно должно иметь реальную территорию. То, что «так принято» и «это подразумевается», еще ничего не означает.

Ведь, что, собственно, означает государство для большинства людей с практической стороны? Не «родина», не «культурный код», не «историческое наследие», а именно государство, как функционал? По сути, это фирма, которая за деньги, взымаемые в виде налогов и других платежей, решает ряд важных для его граждан, если это республика, или подданных, если речь идет о монархии, вопросов по обустройству их жизни. Например, если граждане этого государства живут вне его территории, оно легитимирует их, выступая в качестве гаранта и поручителя.

Нет никаких причин, которые мешали бы открыть фирму такого рода буквально на ровно месте. Вопрос лишь в признании реальности ее гарантий другими государствами, в первую очередь, теми, кто контролирует реальные территории, а также в способности выполнять свои обязательства по отношению к лицам, заключившим договор об обслуживании. И нет никаких причин, которые не позволяли бы потребителям такого рода услуг выбирать наиболее удобного для себя государственного оператора.

Такой подход к государству – кошмар всех классических государств, а уж диктаторских государств – втройне. Оказывается, государству не обязательно иметь территорию, собственность, армию и аппарат организованного насилия. Необходимый минимум функций оно способно выполнять и без них.

Разговаривать всерьез с человеком, который выстраивает схемы, покушающиеся на такие основы основ, не то, чтобы совсем уж невозможно, но, для любого государства крайне опасно. Проще объявить его сумасшедшим. Что и было сделано. Но будущее не остановить.