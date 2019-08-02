Зона «русского мира»

Сдать Донбасс Путину. В ВСУ ходят слухи об отводе войск с линии фронта

В военной среде циркулируют слухи о том, что до конца года все военные части отведут за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей.

Последние события в армии и вокруг нее не могут не вызывать тревогу. Прежде всего, ситуация на линии соприкосновения в последние дни демонстрирует резкое усиление позиций боевиков на фоне полного запрета на ведение ответного огня со стороны ВСУ, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Решения ТКГ в Минске о начале разминирования в районе моста около Станицы Луганской и «зеркальное» начало демонтажа оборонительных сооружений означает только ослабление наших позиций на этом крайне важном стратегически направлении.

Уже очевидно, что оккупационные власти не собираются выполнять свои обязательства, зато все боевики в районе Станицы Луганской получили повязки несуществующего Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК). И все.

Это типичный российский подход, когда в рамках Минских соглашений и интеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нам предлагают просто объявить амнистию и взять боевиков из «Корпусов Народной милиции» на содержание Киева. Фейковые «миротворцы» на российско-украинской границе – из той же серии.

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Мало того, последние события в прифронтовой зоне заставляют задуматься о существовании не афишируемых договоренностей новой власти если не с марионетками, так с Кремлем напрямую. А как по-другому можно рассматривать факт отключения от электроснабжения ОО «Луганское энергетическое объединение» сразу девяти (!) военных объектов в ключевом районе нашей обороны – г. Счастье.

В ближайшие дни энергетики отключат в г. Сватово, Беловодск, Белокуракино и Попасная. В условиях продолжающейся войны это либо диверсия, либо сознательный подрыв боеспособности нашей группировки на луганском направлении. На этом фоне иначе оцениваешь циркулирующие в военной среде слухи о том, что до конца года все военные части отведут за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей.

Нельзя не отметить и то, что косвенно приказ о персональной ответственности за открытие ответного огня крайне негативно сказался на моральном духе всей нашей группировки. Ведь мало кому хочется выступать мишенью в тире, не имея возможности хотя бы ответить. И это на фоне того, что армия испытывает реальные проблемы с укомплектованностью.

Причем не только на уровне контрактников, но и на уровне офицерского и сержантского составов. Так, не зря, например, Министерство обороны Украины объявило о дополнительном наборе на обучение в военные заведения высшего образования и военных колледжей сержантского состава? Вполне вероятно, что в итоге курсантов наберут, но стоит ли говорить об их качестве?

И еще: для того, чтобы полностью выполнить требования россиян и обезопасить себя от гнева нового президента, генералы решили вопрос с частично контролированными вооруженными формированиями. Очень быстро с фронта был выведен полк НГУ «Азов», командование и личный состав которого имели свои представления о выполнении того или иного приказа.

Серьезные проблемы намечаются и на уровне стратегического планирования и оперативного командования. Новоназначенный начальник Генерального Штаба ожидаемо устроил не только «перетряхивание» личного состава, но и решил полностью реорганизовать подчиненный ему Генштаб.

В каком виде это будет проведено, станет известно только после 1 сентября, реальные шаги будут сделаны не ранее 1 января 2020-го, но уже сейчас многие офицеры, имеющие реальный боевой опыт, предпочитают либо уходить в запас (если «календарь» позволяет) или переводиться в боевые части. А это очень плохое явление – фактически теряется боевой опыт, наработанный кровью и потом.

Нет никакого сомнения, что в случае крупномасштабного обострения их позовут обратно, но сколько квадратных километров нашей территории мы потеряем к тому времени – неизвестно.

Серьезные проблемы возникли – причем на пустом месте – и с еще одним важным компонентом боеготовности. Речь идет о снабжении. Сперва под выдуманным предлогом практически остановили закупки бронежилетов и предметов вещевого довольствия для армии. А, как говорится, «зима близко» и в чем будут ходить наши военнослужащие на фронте – непонятно. Рассчитывать на волонтеров, как это было в 2014-м, уже не приходится.

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Второе немаловажное решение – приостановка через суд внедрения новой системы питания в армии. Судя по всему, мы возвращаемся в тяжелые 1990-е годы, когда основной пищей солдата-срочника была вода и капуста в разных комбинациях. Как это повлияет на набор новых рекрутов – вопрос риторический.

На фоне разговоров о реорганизации «Укроборонпрома» фактически остановлены закупки критически важных для армии позиций. Бронетранспортеры БТР-4 не покупают, потому что «сталь не той системы», а БТР-3ДА – «очень дорогие».

Да и в целом резко упали государственные ассигнования на оборону – об этом не принято говорить вслух, но некоторые факты, которые попадают в открытую печать, говорят сами за себя. Так, военным пришлось отказаться от закупки комплексов мультимедийных тренажеров расчетов ЗРК «Бук-М1» для 96-й Киевской зенитной ракетной бригады и пяти мультимедийных комплексов для подготовки операторов зенитного ракетного комплекса С-300П для 38-го объединенного учебного центра Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Понятно, что это частный случай, однако если в закупках отказали бригаде, которая непосредственно отвечает за противовоздушное прикрытие столицы и единственному в стране учебному центру ПВО, то можно представить, что происходит в других частях. По неофициальным данным фактически закупки товаров, работ и услуг для Минобороны остановились по всей стране.

Так что в целом тенденция крайне негативная. И хотелось бы ошибиться в своих прогнозах в той части, что Россия обязательно воспользуется такой абсурдной для воюющей страны ситуацией и нанесет свой удар по украинским позициям.

Автор Михаил Жирохов
Источник Деловая Столица
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