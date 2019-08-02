Все в советских традициях Чернобыля. Как Россия скрывает аварии на ядерных объектах

Современная Россия справляется с ядерными авариями так же, как это пытался делать Советский Союз в апреле 1986 года.

Когда сериал HBO о Чернобыле стал неожиданным хитом, мне захотелось, чтобы Россия или одна из непосредственно пострадавших стран – Украина или Беларусь сделали такую же честную попытку напомнить об этой катастрофе. Однако РФ не способна на это: до сих пор страна справляется с ядерными авариями так же, как это пытался делать Советский Союз в апреле 1986 года, пишет на страницах «Bloomberg» российский медийщик, колумнист Леонид Бершидский, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

26 июля большая группа экспертов, возглавляемая Оливье Массоном из Института радиационной защиты и ядерной безопасности в Дюрансе (Франция) и Георгом Штайнхайзером из Института радиоэкологии и радиационной защиты в Ганновере (Германия), опубликовала статью. В материале явно связывалось радиационное облако, распространившееся над Европой в 2017-м, с необнародованной аварией на Южном Урале, скорее всего, на ядерном комплексе Маяк, расположенном поблизости Челябинска.

Двумя годами ранее Россия обещала расследовать происхождение этого облака, но комиссия, сформированная по российской инициативе, не смогла прийти к однозначному выводу. В то же время, Маяк и Росатом (государственная атомная компания, которой он принадлежит) отрицают, что какие-либо аварии происходили.

В конце сентября 2017 года несколько российских регионов, а потом и несколько европейских стран обнаружили высокую концентрацию радиоактивного рутения-106 в атмосфере. Поскольку загрязнение распространялось, все больше стран обратило на это внимание и опубликовало свои отчеты.

Первые российские опровержения со стороны властей Свердловской и Челябинской областей на Урале появились через неделю. Даже после того, как российская государственная гидрометеорологическая служба Росгидромет доложила о загрязнении рутением-106 на Южном Урале, возглавляемая Росатомом комиссия настояла на том, что загрязнение не было результатом аварии и предположила, что причиной послужил неисправный спутник, сгоревший в атмосфере.

Группа Массона-Штейнхайзера исключила теорию о спутнике: такое происшествие повысило бы уровень концентрации рутения в высоких слоях атмосферы, чего не произошло. Вместо этого исследователи утверждали, что только предприятие по ядерной переработке могло стать причиной такого типа загрязнения. Множество западных и российских предприятий были ответственны за выбросы рутения-106 в прошлом.

Проанализировав погодные условия и показатели рутения (включая данные Росгидромета) международная группа определила, что его источник близок к местоположению Маяка, где некогда произошла крупная ядерная катастрофа – «Кыштымская авария» 1957 года, вынудившая эвакуировать 10 000 человек из этой области и вызвавшая долгосрочные последствия для здоровья жителей.

Выброс рутения в 2017 году, к счастью, никому не навредил – радиоактивный газ быстро рассеялся и существенных радиоактивных осадков не наблюдалось. Это помогло российским властям отрицать то, что произошла авария.

Однако, как и в Советском Союзе, который изо всех сил старался скрыть Чернобыльскую аварию, пока не смог больше отрицать или минимизировать последствия, отрицание всего – официальная тактика путинской России, даже когда есть человеческие жертвы. Правительство и его машина пропаганды, например, выпустили серию подробных, но не вызывающих доверия, версий катастрофы рейса Malaysia Airways МН17 в 2014 году, сбитого российской ракетой с территории, захваченной пророссийскими сепаратистами в восточной Украине.

Даже после того, как команда Массона-Штейнхайзера опубликовала свои находки, Леонид Большов, физик, который был одним из ключевых членов российской комиссии, заявил, что в статье «проигнорировали» измерения, взятые возле Маяка, «в которых почти не содержалось рутения-106». По словам Большова, на находки комиссии не повлиял новый анализ.

Рассылка от российского пропагандистского агентства РИА Новости, цитирующая Большова, носила заголовок: «Физики связали утечку рутения-106 с экспериментами в Италии». На самом деле статья Массона-Штейнхайзера рассматривает возможную связь между происшествием и работой Маяка над источником церия-144 для итальянского эксперимента, исследующего нейтрино. Маяк отменил заказ вскоре после выброса рутения. Но заголовок аккуратно избегает упоминания Маяка или России.

Было бы правильно, если бы Маяк и Росатом поделились любыми данными, связанными с этой работой, включая все, что могло привести к выбросу рутения. Но это может произойти с такой же вероятностью, как и съемка честного фильма о Чернобыле в путинской России.

На прошлой неделе произошла утечка неофициального трейлера нового российского сериала о Чернобыле на YouTube. Его создатель – НТВ, телевизионная компания, тесно связанная с окружением Путина, быстро заблокировала трейлер и пригрозила опубликовавшим судовыми разбирательствами за нарушение авторских прав.

Но посмотревшие видео успели оставить множество дислайков и негативных комментариев. И правда, он похож на слезовыжимательную мыльную оперу без намека на аутентичность. Похоже, что одна из сюжетных линий включает шпионов США.

Когда сериал выйдет, он будет еще одним напоминанием иностранным, и особенно европейским ученым, что именно они должны следить за российской ядерной отраслью на предмет признаков серьезных аварий. Россия, как и СССР до нее, не станет первой, кто о них расскажет.