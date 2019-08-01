«Украинский» полигон обучения российских войск. Пушечное мясо Донбасса для кремлевских войн

То, что Донбасс использовался и используется Россией как полигон для испытаний новых образцов вооружений и место, где «добровольцы» и кадровые военные получают необходимый боевой опыт, уже вполне очевидно. Особенно на фоне сообщений о том, что люди, воевавшие на Донбассе в 2014-2016 гг, потом погибают в Африке и на Ближнем Востоке, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Такое положение вещей ожидаемо: власти необходимо иметь «котел», куда можно сливать людей, способных ей противостоять. На протяжении 15 лет, начиная с 1994-го, это была Чечня, теперь это – оккупированная часть Донбасса и Сирия.

Потери боевиков в обоих конфликтах российская власть старается скрывать. Так, на днях независимому российскому изданию «Новая Газета» стало известно, что еще 15 июня в Сирии погибли три бойца российской частной военной компании «Щит» с позывными «Шаман», «Кайрат» и «Танкист». В Россию были переправлены их тела вместе со справками о смерти на арабском языке, подписанными сирийским генералом, но заверенными печатью российской военной базы в Хмеймиме.

В ходе журналистского расследования оказалось, что это новая ЧВК «работает» в Сирии наравне с печально известной ЧВК «Вагнер» еще с 2018-го, ее задачей является охрана и оборона объектов АО «Стройтрансгаз», которое контролирует близкий знакомый российского президента Владимира Путина Геннадий Тимченко. Интересно, что по «традиции» база компании расположена в подмосковной Кубинке и, по «счастливой случайности», примыкает к территории 45-й бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

Примечательны и биографии погибших. По крайней мере двое из них воевали летом-осенью 2014-го в Луганской области в составе таких себе «батальонов» «Амур» и «Витязь». Эти чисто российские вооруженные формирования были собраны из отставных военных, имевших боевой опыт войны в Чечне. Их вооружили и отправили на помощь сепаратистам в июле-августе 2014-го. Именно в то время, когда стало понятно, что успешное наступление нашей армии вот-вот может покончить с незаконными вооруженными формированиями на Донбассе.

Тогда наспех сколоченные российские отряды с полной поддержкой российской артиллерии и танков и прикрытием ПВО от налетов нашей авиации стали действовать на приграничных территориях. Апогеем стало прямое вмешательство российской кадровой армии, которая и завершила разгром нашей группировки под Иловайском и Луганском. Таким образом, удалось сохранить марионеточные «республики» как рычаг давления на Украину.

Так россияне вынудили Украину подписать первые Минские соглашения, которые они и их ставленники сами не соблюдали ни одного дня. Именно прямое российское вмешательство под Дебальцево зимой 2015-го привело к подписанию еще более невыгодных нам вторых Минских соглашений. Не будь такого прямого и косвенного вмешательства «северного соседа», ситуация с «восставшим Донбассом» развивалась бы не так трагично и уж точно бы не привела к таким жертвам. Ведь в каждый день «перемирия» гибнут наши военнослужащие, а также мирные граждане по обе стороны линии противостояния.

После Дебальцево российские наемники, собранные под крылом ЧВК «Вагнер», были прямиком направлены в Сирию. Это была уже полноценная «частная армия», поскольку «Группа Вагнера» получила из наличного состава сирийской армии тяжелое пехотное вооружение, танки Т-72, системы залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм гаубицы Д-30 – те же образцы, с которыми они воевали и на Донбассе.

В ходе войны в Сирии ЧВК «Вагнер» понесла тяжелейшие потери: в ходе кампании 2015-2016 гг. погибли 32 бойца-частника, еще 80 получили тяжелые ранения, требующие длительного стационарного лечения в госпиталях; в ходе кампании 2017 г. – еще от 40 до 60 убитых и вдвое-втрое больше раненых.

Интересно отметить, что в Сирии, особенно после 2017-го, активно отметились и уроженцы Донбасса. Поначалу их было немного – боевики из так называемой группы «Карпаты». Изначально ее планировали использовать для диверсий и глубокой разведки в тылу нашей группировки, но, говорят, в связи со слабой подготовкой эти планы провалились и «Карпаты» отправили в Сирию. Впоследствии оставшихся в живых боевиков этой группы свели в отдельное подразделение «Весна» (по позывному командира), численность которого довели до 100-150 человек.

История ЧВК «Вагнер» фактически завершилась в начале февраля 2018-го, когда в районе Дейр-Эз-Зора в результате ожесточенного боя против сил международной коалиции, которые возглавляет командование США, были уничтожены от 100 до 200 боевиков. Большинство из них были либо уроженцами Донбасса, либо российскими отставниками, которые воевали на Донбассе.

Правда, потребность в «пушечном мясе» была настолько велика, что очень скоро в Сирии появились новые частные военные компании типа уже упоминавшегося «Щита».

На фоне продолжающейся войны в Сирии, где вовлеченность России растет с каждым днем, будет расти и потребность в боевиках «частных» компаний, которые вполне очевидно связаны с государственными структурами. Одним из способов пополнения такого «расходного фонда» является, к примеру, массовая выдача российских паспортов на Донбассе. Показательно, что в первую очередь их дают «военнослужащим народной милиции «Л/ДНР», а также «государственным служащим».