Осквернители памяти УПА. Фээсбэшные провокаторы работа под «поляков»

В среду в Харькове в Молодежном парке второй раз за неделю «вандалы» осквернили памятный знак в честь погибших воинов УПА.

Причем оба раза работали «под поляков»: разрисовали памятник в цвета польского флага и написали ругательство. Причем ругательство на польском языке, пишет на страницах портала группы «Информационное Сопротивление» координатор группы Алексей Копытько.

«В Харькове. Чтобы, стало быть, харьковчанам было понятнее. В первый раз белой краской, в этот раз – черной, чтоб еще и читать удобнее», – координатор группы «Информационное Сопротивление».

«Слово «вандалы» в кавычках объясню почему. Потому что настолько тупых вандалов не существует. А вот тупые наемники росспецслужб – в избытке», – уточнил он.

Во-первых, не могут сделать как заказывали с первого раза.

Во-вторых, действуют по одному шаблону.

Вот навскидку краткий анамнез залетов россиян и их наемников с целью провокации межнациональных конфликтов в Украине и дискредитации нашей страны.

«В феврале 2018 г. дважды (!) за месяц совершались попытки поджога Венгерского культурного центра в Ужгороде. Исполнители были оперативно установлены и задержаны. Первое нападение совершили граждане Польши, которых по просьбе российских друзей нанял немецкий журналист-неонацист, нежно любящий ДНР. Но они сработали неубедительно. Поэтому россияне через сотрудника спецслужб ПМР наняли двух ветеранов АТО, которые уже сделали «картинку», – отмечает Копытько.

«Я уверен, что здесь та же ситуация – первое нападение осталось незамеченным, поэтому решили повторить», – подчеркивает Копытько.

До этого были:

1) жители Волыни, перекрывающие дорогу во Львовской области и имитирующие притесняемых поляков (синхронизировано с обстрелом польского консульства в Луцке);

2) попытка подрыва памятника венгерским племенам на Верецком перевале, метание взрывного устройства в польское консульство в Луцке, несколько антисемитских выходок, броски гранат в Киеве (банда наемного криминала);

3) акции протеста наемных гагаузов в Одесской области, которые имитировали возмущенных болгар, «подвергающихся геноциду» в Украине (эпическое было позорище, гагаузы не могли прочитать надписи по-болгарски на транспарантах, которые им вручили какие-то добрые люди).

И т.д.

Проблема для Кремля состоит в том, что тема межэтнических конфликтов в Украине «не взлетает». А что-то показывать впечатлительным западным деятелям надо. Вот и стараются, как могут.

«Думаю, теперь эти же «вандалы» попробуют изобразить «ответку украинских нацистов», дабы возбудить поляков. Например, разобьют мемориальную доску Ю.Пилсудского или осквернят мемориал польских офицеров», – резюмирует Копытько.

«Зеленский должен позвонить Баканову по поводу этих чертей. Чтобы завтра не оправдываться», – резюмирует Копытько.