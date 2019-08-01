Кристальный рейх. Или как судят участников московского протеста

Пьеса из зала суда, рассказывающая все особенности «басманного правосудия» путинской России.
В результате попыток провести возле мэрии Москвы митинг протеста против отказа в регистрации на муниципальных выборах оппозиционных кандидатов, в столице России были задержаны почти полторы тысячи человек. В настоящее время московские суды рассматривают дела по составленным на задержанных административным протоколам. Среди задержанных оказалась и писатель публицист и блогер Елизавета Александрова-Зорина, которая на своей странице в Facebook рассказала про судебный процесс на ней.
В итоге получилась пьеса, достойная пера драматурга Евгения Шварца, показывающая весь абсурд творящегося в России беззакония:
В зале судья Яна Сергеевна Павлова (думаю, моя ровесница), ее помощница, на которую она все время орет, молоденький полицейский из ОВД Сокольники (привет вам, ребята! знаю, что читаете) и судебный пристав – мордоворот в бронежилете.
Судья визжит:
– Паспорт ваш давайте сюда!
– Я отдала его вашей помощнице.
Она вдруг становится приторно-слащавой и начинает говорить как с ребенком.
– У, какая молодец. Умница. Мо-ло-дец.
– Послушайте, давайте без панибратства и сюсюканья.
– Вы вообще понимаете, где находитесь?! Вы обязаны уважать суд! И вообще встаньте!!!
– Вот и уважайте меня тоже. Я взрослый человек, обращайтесь ко мне уважительно. И тон смените.
Помощница смотрит на меня испуганно, судебный пристав – злобно.
– Есть ли у вас основания для отвода судьи?
– То есть?
– Вы мне доверяете?
– Нет. Я всей российской судебной системе не доверяю. Но у меня же нет вариантов. От вас все равно ничего не зависит, вам уже спустили решения, а вы их только озвучиваете.
– Что вы хотите этим сказать?!
– Что вы ничего не решаете. За вас уже все решили, а вы только озвучите приговор.
– Это ваше мнение, и вы можете держать его при себе!
– Могу держать, а могу и не держать.
– Пристав, почему вы бездействуете!!! Немедленно примите меры.
Судья быстро зачитывает протокол.
– Бла-бла-бла, в составе группы граждан в количестве около двух тысяч человек…
– Да это чушь! Не было там двух тысяч человек!
– …привлекая внимание граждан и средств массовой информации…
– Да я сама средство массовой информации!
– …скандировала лозунги…
– Ложь! Ничего я не скандировала!
– Прекратите перебивать!
– А вы прекратите этот бред читать. Это все ложь. Ничего я не скандировала.
– Я зачитываю протокол!
– Лживый у вас протокол.
– Еще одно слово – и это будет расценено как неуважение к суду.
– А за что вас уважать?
Судья дает слово свидетелю, молоденькому полицейскому из ОВД Сокольники, который подписывал протокол. Свидетель путается в показаниях, не помнит, что и когда подписывал.
– А почему ваш свидетель не помнит, что он подписывал? – кричу я с места.
Судья багровеет.
– Встаньте, когда вопросы задаете!
Я встаю.
– Вот что я хочу вам рассказать. В протоколе написано, что я якобы что-то скандировала…
– Так нам сказали полицейские, которые вас доставили, – говорит свидетель.
– Я вам сейчас расскажу как было… (Судья начинает сердито сопеть, и я быстро тараторю, чтобы успеть все сказать). Полицейские, которые нас привезли, быстро уехали. А подписанный вами протокол сочиняли ваши коллеги из отделения, я подслушивала под дверью. У меня есть аудиозапись, но суду на нее плевать, как и вам. И именно ваши коллеги, следователи, выдумали, будто мы что-то скандировали…
– У вас есть вопросы к свидетелю? – перебивает меня судья.
– Как вам не стыдно! Вы составили лживый протокол, и вы это прекрасно знаете!
– Я сказала: вопросы!
– А, да не вопрос. Вам не стыдно составлять лживые протоколы?
– Вопрос снят!
– Вам не стыдно во всем этом участвовать?
– Вопрос снят!
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Судья объявляет перерыв и выходит.
– Эй! Пссс! Свидетель! Извините, не знаю, как вас зовут.
– Константин.
– Константин, вы не обижайтесь. Я все понимаю, вас заставили, прислали, такая работа.
Он молчит.
– А отделение у вас хорошее, привет там всем передавайте.
– Так это вы написали, что мы вас курить водили?
– Да, и что пиццу разрешили заказать. Нет, серьезно, все отлично было, спасибо. А вы что, читали?
– Нет. Мои родители мне рассказали, они в интернете увидели.
Через пару минут свидетель обвинения присылает мне запрос в друзья в Фейсбуке.
Мордоворот-пристав, опершись о свидетельское место, тоже решает поболтать.
– Вы уж только давайте больше к нам не попадайте.
– Так вы меня не хватайте на улице ни за что, я и не буду попадать.
– А вы не ходите куда не надо!
– Я вообще-то пишу об этом. Вот сегодня в норвежской газете моя статья вышла.
– О другом чем-нибудь пишите. О цветочках.
– О чем, о чем? О цветочках? А может, о пожарах в Сибири? Вот такие мордовороты, как вы, лучше бы пожары тушили, вместо того, чтобы безоружных старушек и студентов на митингах избивать.
– Я уже на пенсии!
Я смотрю на его гладкое, розовое, молодое лицо.
– На пенсии? Не рановато?
– За выслугу лет!
– Нам-то пенсионный возраст подняли. А вы уже на пенсии.
– Я рррродину защищаю!
– Это я родину защищаю!
– Я свою защищаю. А вы… вы… чужую.
– Это какую чужую?
– Норвежскую!
И уходит, хлопнув дверью. Вместо него приходит другой пристав.
Судья зачитывает приговор.
– … Александрову-Зорину Елизавету Борисовну признать виновной…
Я начинаю хохотать.
– … назначить административное наказание в виде штрафа в 20 000 рублей.
– Позор! – кричу я.
– Вот согласна, – язвит судья.
Записки из суда. В зале судья Яна Сергеевна Павлова (думаю, моя ровесница), её помощница, на которую она всё время…
Geplaatst door Liza Alexandrova-Zorina op Donderdag 1 augustus 2019
В дверях оборачиваюсь к ней.
– Поганая у вас работенка. Бесстыжие вы люди. Как вы в зеркало смотрите, как вы спите после всего этого? Позор!
Судья нагло ухмыляется. Свидетель обвинения опускает глаза.