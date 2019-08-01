Зона «русского мира»

Кристальный рейх. Или как судят участников московского протеста

Пьеса из зала суда, рассказывающая все особенности «басманного правосудия» путинской России.

В результате попыток провести возле мэрии Москвы митинг протеста против отказа в регистрации на муниципальных выборах оппозиционных кандидатов, в столице России были задержаны почти полторы тысячи человек. В настоящее время московские суды рассматривают дела по составленным на задержанных административным протоколам. Среди задержанных оказалась и писатель публицист и блогер Елизавета Александрова-Зорина, которая на своей странице в Facebook рассказала про судебный процесс на ней.

В итоге получилась пьеса, достойная пера драматурга Евгения Шварца, показывающая весь абсурд творящегося в России беззакония:

В зале судья Яна Сергеевна Павлова (думаю, моя ровесница), ее помощница, на которую она все время орет, молоденький полицейский из ОВД Сокольники (привет вам, ребята! знаю, что читаете) и судебный пристав – мордоворот в бронежилете.

Судья визжит:

– Паспорт ваш давайте сюда!

– Я отдала его вашей помощнице.

Она вдруг становится приторно-слащавой и начинает говорить как с ребенком.

– У, какая молодец. Умница. Мо-ло-дец.

– Послушайте, давайте без панибратства и сюсюканья.

– Вы вообще понимаете, где находитесь?! Вы обязаны уважать суд! И вообще встаньте!!!

– Вот и уважайте меня тоже. Я взрослый человек, обращайтесь ко мне уважительно. И тон смените.

Помощница смотрит на меня испуганно, судебный пристав – злобно.

– Есть ли у вас основания для отвода судьи?

– То есть?

– Вы мне доверяете?

– Нет. Я всей российской судебной системе не доверяю. Но у меня же нет вариантов. От вас все равно ничего не зависит, вам уже спустили решения, а вы их только озвучиваете.

– Что вы хотите этим сказать?!

– Что вы ничего не решаете. За вас уже все решили, а вы только озвучите приговор.

– Это ваше мнение, и вы можете держать его при себе!

– Могу держать, а могу и не держать.

– Пристав, почему вы бездействуете!!! Немедленно примите меры.

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Судья быстро зачитывает протокол.

– Бла-бла-бла, в составе группы граждан в количестве около двух тысяч человек…

– Да это чушь! Не было там двух тысяч человек!

– …привлекая внимание граждан и средств массовой информации…

– Да я сама средство массовой информации!

– …скандировала лозунги…

– Ложь! Ничего я не скандировала!

– Прекратите перебивать!

– А вы прекратите этот бред читать. Это все ложь. Ничего я не скандировала.

– Я зачитываю протокол!

– Лживый у вас протокол.

– Еще одно слово – и это будет расценено как неуважение к суду.

– А за что вас уважать?

Судья дает слово свидетелю, молоденькому полицейскому из ОВД Сокольники, который подписывал протокол. Свидетель путается в показаниях, не помнит, что и когда подписывал.

– А почему ваш свидетель не помнит, что он подписывал? – кричу я с места.

Судья багровеет.

– Встаньте, когда вопросы задаете!

Я встаю.

– Вот что я хочу вам рассказать. В протоколе написано, что я якобы что-то скандировала…

– Так нам сказали полицейские, которые вас доставили, – говорит свидетель.

– Я вам сейчас расскажу как было… (Судья начинает сердито сопеть, и я быстро тараторю, чтобы успеть все сказать). Полицейские, которые нас привезли, быстро уехали. А подписанный вами протокол сочиняли ваши коллеги из отделения, я подслушивала под дверью. У меня есть аудиозапись, но суду на нее плевать, как и вам. И именно ваши коллеги, следователи, выдумали, будто мы что-то скандировали…

– У вас есть вопросы к свидетелю? – перебивает меня судья.

– Как вам не стыдно! Вы составили лживый протокол, и вы это прекрасно знаете!

– Я сказала: вопросы!

– А, да не вопрос. Вам не стыдно составлять лживые протоколы?

– Вопрос снят!

– Вам не стыдно во всем этом участвовать?

– Вопрос снят!

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Судья объявляет перерыв и выходит.

– Эй! Пссс! Свидетель! Извините, не знаю, как вас зовут.

– Константин.

– Константин, вы не обижайтесь. Я все понимаю, вас заставили, прислали, такая работа.

Он молчит.

– А отделение у вас хорошее, привет там всем передавайте.

– Так это вы написали, что мы вас курить водили?

– Да, и что пиццу разрешили заказать. Нет, серьезно, все отлично было, спасибо. А вы что, читали?

– Нет. Мои родители мне рассказали, они в интернете увидели.

Через пару минут свидетель обвинения присылает мне запрос в друзья в Фейсбуке.

Мордоворот-пристав, опершись о свидетельское место, тоже решает поболтать.

– Вы уж только давайте больше к нам не попадайте.

– Так вы меня не хватайте на улице ни за что, я и не буду попадать.

– А вы не ходите куда не надо!

– Я вообще-то пишу об этом. Вот сегодня в норвежской газете моя статья вышла.

– О другом чем-нибудь пишите. О цветочках.

– О чем, о чем? О цветочках? А может, о пожарах в Сибири? Вот такие мордовороты, как вы, лучше бы пожары тушили, вместо того, чтобы безоружных старушек и студентов на митингах избивать.

– Я уже на пенсии!

Я смотрю на его гладкое, розовое, молодое лицо.

– На пенсии? Не рановато?

– За выслугу лет!

– Нам-то пенсионный возраст подняли. А вы уже на пенсии.

– Я рррродину защищаю!

– Это я родину защищаю!

– Я свою защищаю. А вы… вы… чужую.

– Это какую чужую?

– Норвежскую!

И уходит, хлопнув дверью. Вместо него приходит другой пристав.

Судья зачитывает приговор.

– … Александрову-Зорину Елизавету Борисовну признать виновной…

Я начинаю хохотать.

– … назначить административное наказание в виде штрафа в 20 000 рублей.

– Позор! – кричу я.

– Вот согласна, – язвит судья.

Записки из суда. В зале судья Яна Сергеевна Павлова (думаю, моя ровесница), её помощница, на которую она всё время…

Geplaatst door Liza Alexandrova-Zorina op Donderdag 1 augustus 2019

В дверях оборачиваюсь к ней.

– Поганая у вас работенка. Бесстыжие вы люди. Как вы в зеркало смотрите, как вы спите после всего этого? Позор!

Судья нагло ухмыляется. Свидетель обвинения опускает глаза.

Автор Елизавета Александрова-Зорина
Источник Деловая Столица
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