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Москва включи мозг: Новосибирец призвал федеральные власти начать тушить лесные пожары

Журналист новосибирского телеканала, полностью контролируемого властями субъекта Российской Федерации выступил с обвинениями в адрес федеральных властей из-за лесных пожаров в Сибири.

Журналист телеканала «ОТС», контролируемого администрацией Новосибирской области, опубликовал на своей странице в Facebook видео с критикой федеральных властей. Новосибирский журналист Николай Сальников в своем выступление прямо обвинил федеральные власти в издевательстве над Сибирью. Пользователи Facebook поддержали инициативу журналиста привлечь внимание к проблеме и видео было опубликовано еще и на YouTube.

Выступая не в качестве сотрудника организации, финансируемой из бюджета, а просто как житель региона, Николай Сальников обвиняет Москву в том, что в настоящее время не предпринимается никаких активных действий для тушения леса. Такой подход, по мнению новосибирца, может привести к экологической катастрофе.

Сальников приводит данные, согласно которым, в Восточной Сибири горит более 1,5 миллиона гектаров леса. При этом восстановительные работы покрывают примерно 90 тысяч гектаров в год. При таких темпах полностью высадить новые деревья вместо сгоревших получится только через 10 лет.

Из-за лесных пожаров в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области соседние регионы Сибири уже несколько дней погружены в смог. Жители Новосибирска, Томска, Кемерова и Алтайского края задыхаются, хотя и не находятся в эпицентре пожара. Смог затрудняет авиасообщение с другими регионами и негативно отражается на самочувствии людей. Несмотря на то, что такая обстановка сохраняется в Восточной Сибири уже больше недели, никаких поручений по оперативному тушению пожаров федеральные власти так и не дали.

«А сегодня нам говорят, что тушить красноярскую тайгу – это, извините, экономически невыгодно. Да вы там что, в своей Москве здравый рассудок утратили?» – возмущается журналист в кадре.

Под видео Сальников указал два хэштега: #хватитиздеватьсянадСибирью и #Москвавключимозг.

Николай Сальников от лица сибиряков обращается к федеральным властям с требованием незамедлительно развернуть полномасштабную операцию по тушению красноярских лесов, задействуя все силы МЧС и Министерства обороны России.

Так же, Николай не забыл упомянуть и том, к каким последствиям могут привести бездействия властей в данном вопросе, намекая о том, что «Возрождение России, может начаться именно с Сибири…»

Напомним, что к тушению пожаров в Сибири подключили армию. Как сообщает телеканал «Настоящее Время», об этом распорядился президент России Владимир Пути.

Как сообщило Минобороны, в ближайшее время десять вертолетов и десять самолетов Ил-76 вылетят в Красноярск. Площадь возгорания достигла уже 3,7 миллиона гектаров.

Долгое время региональные, а тем более федеральные власти отказывались тушить пожары, ссылаясь на высокие затраты.

Лесные пожары зафиксированы, в частности, на территории Таймыра, Эвенкии, а также ряда районов Красноярского края. Режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

Петицию на сайте change.org с требованием ввести ЧС на всей территории Сибири подписали более 830 тысяч человек.

Автор Николай Сальников
Источник Facebook
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