Соединенные штаты Сибири. Лесные пожары, как пролог начала борьбы за независимость

Лесные пожары в Сибири могут стать прологом для процесса обретения полной независимости сибирских регионов от России. Первопричина – отношение к богатым ресурсами зауральским регионам, как своим колониальным владениям, которые хищнически разграбляют, а туземцев обрекают на страдания.

Лесные пожары в Сибири, которые очень долго никто не хотел даже начинать тушить стали настоящим экологическим бедствием для этого российского мегарегиона. И масштабы этого бедствия (смог от горящих лесов накрывает уже города Урала и Поволжья), и самое главное бездействие региональных, а тем более федеральных властей вызываю массу вопросов, но самое главное – возрождают идею федерализации или даже полной независимости сибирских регионов, пишет в своем блоге в «Живом Журнале» Алексей Кунгуров.

«А не посягнуть ли мне на территориальную целостность Рассиюшки хотя бы в гипотетическом ключе? Еще 3-5 лет назад любые разговоры о сибирской государственности, отдельной от РФ, я считал бердом ипанутых маргиналов. Это и был бред ипанутых маргиналов», – пишет Кунгуров.

Сепаратистское движение в Сибири не имело ни малейшей социальной базы и политических перспектив. Но ведь и движение «Донецкая республика» в Украине ассоциировалось с клоунадой кучки больных на голову экстремистов, особенно после запрета этой организации в 2007 г. А теперь это – правящая партия в «ДНР». Да и саму «ДНР» во всем ее бандитско-гопницком великолепии никто не мог представить в самом страшном сне еще в начале 2014 г.

Так что исключать в ближайшем будущем появления на политической карте какой-нибудь Республики Сибирь, Сибирской федерации или даже Евразийского Союза (с участием регионов Большого Урала) я бы не стал. Тем более, исторический прецедент имел место быть, да и идейный базис у сибиряков-самостийников поглубже, уже более полутора веков насчитывает. Но речь сейчас пойдет не об абстрактном будущем, а о конкретном политическом настоящем, в котором сибирскому сепаратизму нет никакого места… на первый взгляд.

«Путинский рейх гниет и распадается. По законам жанра проблемы метрополии сбрасываются на периферию. Пока у сытых, изнеженных москвичей всего лишь отнимают возможность наблюдать в избирательных бюллетенях фамилии альтернативных кандидатов, в колониях творится вполне себе заурядный геноцид: аборигенов травят выбросами с грязных производств, заваливают ядовитым столичным мусором, гробят их в ветхих рудниках и шахтах, уничтожают целые населенные пункты в ходе рукотворных, или не очень, наводнений, выжигают миллионы гектаров леса, заставляя существовать в условиях дымной пелены, их лишают белого снега и чистой воды. Даже Байкал умудрились засрать, в нем вода теперь цветет и воняет, как в каком-нибудь Истринском водохранилище», – подчеркивает Кунгуров.

Разваливающаяся инфраструктура систем жизнеобеспечения приводит к тому, что появляются целые города-призраки. Та же судьба ожидает населенные пункты, в которых градообразующие предприятия в условиях колониальной политики становятся нерентабельными.

Население бежит из этой разрастающейся черной дыры куда глаза глядят. Оставшиеся с завистью смотрят на китайцев, которые на своей земле чувствуют себя хозяевами. На тех же китайцев аборигены глядят с лютой ненавистью, когда власти метрополии «импортозамещают» выбывшее население за счет узкоглазых мигрантов. И ладно бы только выбывшее! Иногда местным «индейцам» без всякого стеснения предлагают потесниться.

«Все это, разумеется, вызывает недовольство у 28 миллионов жителей азиатской части РФ. И даже те, кто, как им кажется, сыр в масле катают, например, нефтяники и шахтеры, приезжая в столицу, с удивлением узнают, что их зарплату в 50-70 тыс. руб. здесь имеет продавец в киоске, а официантка в ресторане, куда они пришли посорить трудовым рублем, гребет 100-150 килорублей в месяц», – подчеркивает Кунгуров.

Москвичам не приходится отхаркивать из легких угольную пыль и выходить на пенсию по инвалидности в 50 лет оттарабанив четверть века на уютном 60-градусном морозце. Порождает это классовую ненависть к зажравшимся москалям?

«Еще как! Разве не задумывается работяга в Саранпауле или Прокопьевске о несправедливости такого расклада: за Уралом, где проживает 19% населения Ебанатория, производится почти 70% национального дохода сырьевой империи, но все это со смаком прожирается где-то там, в окрестностях Рублевки, а местным достается лишь нищета, безнадега и экологический ад?», – подчеркивает Кунгуров.

«К счастью для колониального центра и ее администрации (90% гауляйтеров – варяги, дабы не дать консолидироваться местным элитам) наиболее «пассионарная» часть населения Сибири и Дальнего Востока видит выход не в борьбе за свои социальные и экономические права, а в бегстве. И пока есть, куда бежать, накопления «горючего материала» в азиатских владениях Москвы не происходит, базиса для возникновения сепаратистских движений не возникает. Поэтому метрополия в условиях затяжной экономической депрессии безбоязненно наращивает надои и сокращает и без того символические вложения в сырьевые колонии. Вот тут и возникает потенциальный риск чутка перегнуть палку и вызвать бунт даже таких миролюбивых приматов, как представители подвида Terpila Sibirskaya», – добавляет Кунгуров.

Сейчас Сибирь, как известно, горит. Официально власти признают 1,5 млн гектаров тайги, охваченной огнем, иногда проговариваются про два миллиона. Вчера один из бельгийских телеканалов продемонстрировал космические снимки горящей Сибири.

«Эксперт-метеоролог сказал, что масштаб уничтожения лесов, конечно, чудовищный, в настоящий момент охвачено огнем порядка 4-5 миллионов гектаров леса. Учитывая, что сезон пожаров начинается в апреле, и заканчивается в октябре, итоговый ущерб зеленым легким планеты пока подводить рано. Далее он успокоил европейскую общественность: мол, роза ветров в Северном полушарии такова, что смог от пожаров в принципе не дойдет до стран ЕС, хотя жители Поволжья, а возможно, даже Москвы почувствуют своими бронхами отголоски сибирского огненного ада», – подчеркнул Кунгуров.

В среднем в РФ сгорает ежегодно порядка 2 млн га лесов. Этот год уж точно побьет все рекорды. Поскольку тайга полыхает каждый год, пропаганда успешно внушила населению, что пожары носят естественный характер, а что естественно – то хорошо.

«На пепелищах, дескать, потом лес растет лучше и прочее бла-бла-бла. Конспирологи же сейчас вовсю сеют по тырнетам теорию заговора: мол, злодеи специально жгут тайгу после громких арестов боссов лесной мафии, например, министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды, который санкционировал «санитарную вырубку» в заказнике «Туколонь», – отмечает Кунгуров.

Действительно, после возбуждения уголовного дела в отношении Шеверды, 29 июня, именно в районе незаконных вырубок возник пожар, причем в тот самый момент, когда осмотр места преступления производили сотрудники природоохранной прокуратуры. В пользу версии поджога свидетельствует тот факт, что менее чем за два часа пожар распространился на площадь более 25 га, что естественным образом в условиях безветрия произойти никак не могло.

«Тем не менее, говорить о естественном происхождении пожаров, конечно, не приходится. Леса Канады находятся в том же поясе, что и сибирская тайга, однако там почему-то само собой на миллионах гектаров ничего не возгорается. Несколько лет назад, когда площадь лесных пожаров в Канаде достигала на пике 200 тыс. га, об этом мировые СМИ сообщали как о чрезвычайном происшествии, даже по «России-1» ежедневно дикторы сообщали о небывалом разгуле огненной стихии на североамериканском континенте. Учитывая, что площадь канадских лесов 346 млн га, а в РФ – 770 млн га, масштаб сибирских пожарищ в год, который не отмечен какой-то феноменальной засухой, следует как-то объяснить. Смотрим на карту и ах…еваем», – подчеркивает Кунгуров.

Карта пожаров в Сибири. Карта пожаров в Канаде. Пред 1 из 2 След

Объяснение настолько просто, что категорически не укладывается в голове у обычных людей, и даже экспертов. В прошлом году, например, Greenpeace провела следующий анализ: наложила данные спутникового мониторинга лесных пожаров на карту хозяйственной деятельности в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока. Выяснилось, что большинство пожаров произошла именно в результате техногенного воздействия на окружающую среду.

Но в данном случае, стоит особо это подчеркнуть, они учитывали только официальные данные об экономической деятельности лесозаготовителей, данных о подвигах лесной мафии экологи не имели. Но даже то, что сообщают гринписовцы, должно навести на некоторые подозрения: «Доля пожаров от контролируемых выжиганий в Красноярском крае составила 65%, в Амурской области — 99%».

«Для тех, кто не в курсе: контролируемые выжигания – это как раз профилактическая мера предотвращения пожаров и способ локализации очагов возгораний», – отмечает Кунгуров.

Если на пути огневого фронта создать полосу выжженного леса, то распространение огня остановится. А тут мы видим, что меры по профилактики пожаров становились главной его причиной.

Вывод же исследователи делают такой: «Данные о человеческой деятельности вблизи очагов пожара не доказывают, что причиной возгорания был человек. Однако по мнению экспертов Greenpeace’s Global Mapping Hub, исследование указывает на то, что существует высокая вероятность взаимосвязи между деятельностью человека и возникновением пожаров, особенно в малонаселенных регионах»,

«О, наивные белые люди! В ваших разумных головах не может возникнуть даже тень предположения, что в Ебанатории сжигать лес экономически целесообразно. Ведь здесь действует мафия, и руководствуется она сугубо криминальной целесообразностью. Вор, ограбивший склад на миллион, поджигает его, уничтожая товар на миллиард, только ради того, чтобы замести следы. Он ведь палит не свое, а чужое, его не жалко. Зато резко, почти до нуля, уменьшается риск разоблачения», – подчеркнул Кунгуров.

Лесная мафия действует в том же ключе, но немного иначе: сначала жгет леса, а потом получает разрешения на порубку горельников. У живого дерева при низовом пожаре лишь кора обгорает, часто оно при этом живым остается. И даже при верховом пожаре, хоть дерево и погибает, сами стволы остаются обугленными, но пригодными для обработки. Ну, а МЧС, природоохранная прокуратура и Минприроды, которые теоретически должны бдить за сохранностью лесов в Раше (на деле их начальство в доле с «черными лесорубами») объясняют быдлу, что леса не горят, и, тем более, никто не выбривает тайгу начисто, это все «санитарные рубки» и «контролируемые выжигания».

«Я не буду сейчас пересказывать множество расследований, проведенных блогерами и журналистами, указывающими, что конечными бенефициарами лесной мафии являются кремлевские воры, даже не стану акцентировать, что связь Медведева с одним из крупнейших лесозаготовителей в стране, группой «Илим», доказана документально. Кому интересно – наберите в Гугле запрос «Медведев Илим пожары в Сибири» – чтива на неделю хватит», – пишет Кунгуров.

Тут важен сам наглый и откровенный отказ правящего режима тушить лесные пожары в Сибири: мол, это экономически нецелесообразно.

«Шерифа проблемы индейцев не е… короче, не волнуют. Интересно, сколько еще сибирским терпилкам надо пошлепать по губам кремлевским членом, чтоб они в ответ сказали: «Да идите вы в жопу!» и заявили о том, что колониальная политика Москвы их достала, и они намерены бороться за свободу и независимость? Спасение утопающих и горящих – дело рук самих утопающих и горящих. Сибирь-то без москалей точно проживет, а вот что они будут делать, если их лишить шальных доходов от сибирской нефти, газа, угля, алмазов, алюминия?», – задает вопросы Кунгуров.

«Да, в настоящий момент это произойти не может. Недовольство в массах неудержимо нарастает, но оно пока не приводит к отчуждению от власти, от метрополии, и тем более, не перерастает в открытый протест. Все, на что способны пока самые смелые терпилки – блеять в ютубах, как этот мальчик: мол, потушите нам тайгу, и тогда можете грабить нас дальше», – добавляет он», – подчеркивает Кунгуров.

Но по мере разогрева политической температуры будет происходить как нарастание протеста, так и самое страшное для режима – его политизация. Политизация протеста в Сибири может дать толчок и сепаратизму, который теперь имеет мощный экономический аргумент: если колония богаче метрополии, то какой смысл ей оставаться колонией?

«Сепаратистское движение за Уралом, если оно получит массовую поддержку и подпитку из-за рубежа (Китай, возможно, заинтересуется перспективой приобрести сателлита в лице отколовшейся от РФ Сибири) сможет стать фактором, смертельным для клептократического кремлевского режима. Поэтому я бы его всячески приветствовал. Но тут кроется и такая опасность: если маховик движения за самостийность окажется раскручен достаточно энергично, России, освободившейся от Путина, придется иметь дело за Уральским хребтом уже не с «индейскими территориями», доступными для грабежа, а с политическим субъектом или квазиполитическим, стремящимся, если не к полной самостоятельности, то к автономии или федерализации», – подчеркнул Кунгуров.

Смысл слова «федерализация» можно трактовать как угодно, но предельно доступно Кунгуров выражает его экономическим языком: «Если сегодня сибирские богатства делятся по формуле «90% – центру, 10% – остается в колониях», то сторонники федерализации предложат схему 50/50». Только в этом случае местное население перестанет страдать от наводнений и тушение лесных пожаров сразу станет таким же экономически целесообразным, как в Калифорнии.

Альтернативой антиколониальному движению в Сибири может стать создание общегражданской и общенациональной коалиции, которая будет выражать не только интересы либеральных московских мажоров, но и широких народных масс, то есть большинства. Напомню, что более 90% населения Ебанатория проживает не в Москве, а за ее пределами. И если столичные борцуны за допуск себя любимых на свои местечковые выборы сбрасывают со счетов интересы каких-то там замкадышей, то ведь замкадыши по мере раскачки ситуации могут сбросить со своего горба их самих.

«В довесок ловите подрывные разговорчики – я, Валерий Соловей и Игорь Бощенко в эфире «Нейромир-ТВ». В том числе речь и о коалиции», – пишет Кунгуров.

Напомним, что к тушению пожаров в Сибири подключили армию. Как сообщает телеканал «Настоящее Время», об этом распорядился президент России Владимир Пути.

Как сообщило Минобороны, в ближайшее время десять вертолетов и десять самолетов Ил-76 вылетят в Красноярск. Площадь возгорания достигла уже 3,7 миллиона гектаров.

Долгое время региональные, а тем более федеральные власти отказывались тушить пожары, ссылаясь на высокие затраты.

Лесные пожары зафиксированы, в частности, на территории Таймыра, Эвенкии, а также ряда районов Красноярского края. Режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

Петицию на сайте change.org с требованием ввести ЧС на всей территории Сибири подписали более 830 тысяч человек.