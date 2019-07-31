Зона «русского мира»

Дикая Россия Путина. Почему важна свобода и демократия в Украине?

Последние события в России показали всю глубину пропасти разделяющие ее с Украиной. Украинцам следует ценить и беречь свободу выбора, который у них есть.

Разгон демонстрации в России из-за выборов в Мосгордуму показал Украине, насколько важна наша свобода выбора, пишет на свое странице в Facebook главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

«Насколько важен наш разрыв с РФ, и насколько дорого выбор обходится в дикой стране, где никакой свободы нет», – пишет главред «Цензор.Нет».

Итак, Бутусов предлагает рассмотреть основные характеристики той пропасти, что разделяет две страны:

– На выборах в Москве власти не допустили ни одного оппозиционного кандидата – только от правящих партий.

– Не допустить к выборам легко – в России кандидат обязан собирать подписи граждан для своего выдвижения, и всегда можно найти, что какие-то подписи чему-то не соответствуют, причем нарушения обнаружены только у оппозиционеров.

– В 12-миллионном городе на акцию протеста против лишения гражданских прав вышло около 10 тысяч человек.

– Не допустить к протестам легко – в России любые массовые мероприятия более одного участника требуют разрешения властей, и митинг не разрешили.

– На митинге протеста против отказа гражданам в элементарных избирательных правах было задержано рекордное для РФ число протестующих – 1100 человек.

– Лидер оппозиции Навальный, которого задерживают накануне всех протестных акций за организацию беспорядков, вероятно, был отравлен неизвестным химическим веществом прямо в своей тюремной камере.

– Теперь все протесты прекратились, общество сделало вид, что ничего не произошло.

Разгон демонстрации в России из-за выборов в Мосгордуму показал Украине насколько важна наша свобода выбора, насколько…

Geplaatst door Юрий Бутусов op Maandag 29 juli 2019

«Вот такое государство хочет построить у нас Путин», – отмечает Бутусов.

Равнодушных, трусливых, несамостоятельных людей, недостойных называться гражданами, не понимающих свои права, и не стремящихся их получить. Вот что такое «русский мир». И с этим дикарством нам не по пути.

Автор Юрий Бутусов
Источник Facebook
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