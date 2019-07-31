Зона «русского мира»

Надежные союзники. Как Филарет помогает реализовать кремлевский церковный реванш

В Киеве прошла череда провокаций, за которым может стоить Филарет.

После некоторого затишья на плацдарме религиозного противостояния, а точнее, в больше степени конвульсий Московского экзархата, неспешно, но все же теряющего власть в Украине, происходящие события стали приобретать весьма реактивный характер, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

«Так, вчера, накануне сегодняшнего обращения Филарета к президенту Украины, митрополиту Епифанию и представителям ЕС, с осуждением действий ПЦУ, была проведена акция по дискредитации ПЦУ. Речь идет о вторжении на пресс-конференцию, проводимую в Укринформ, неких молодых людей, представившихся членами организации «Традиция и порядок», сорвавших выступление сторонников кандидата в депутаты по округу №50 Аксенова», – пишет военно-политический обозреватель.

Публикация «Союза православных журналистов».

И если вчера это инцидент осветили не многие пророссийские СМИ, то сегодня, буквально перед обращением Филарета, на ресурсе СПЖУ, который ведет информационную войну против ПЦУ и Константинопольского патриархата при поддержке РПЦ-ФСБ и «православного олигарха» Вадима Новинского, появился материал, что Укринформ – одно из ведущих украинских информационных агентств – разгромили прихожане ПЦУ.

«То есть, представившихся членами организации «Традиции и порядок» молодых людей, автоматом отнесли к прихожанам ПЦУ. Очень интересный финт, не так ли? Но, дальше – больше», – подчеркивает Коваленко.

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Подхваченная тема СПЖУ информационными площадками категории «С», по сути, относящимися к серому сегменту, начинает раскручивать антиукраинские акценты, при этом сам пророссийский ресурс так же ссылается на паблик Фейсбук «За Украинскую церковь».

«Кроме того, в паблике «За Украинскую церковь» в посте на тему «Прихожане ПЦУ разгромили Укринформ» удивляет циничный посыл – вопрос: «чего же радикалы не побили обозревателя Укринформа Лану Самохвалову», то есть такой себе определенный «привет» журналистке от заказчиков этого действа», – отмечает Коваленко.

Публикация паблика Facebook «За Украинскую церковь».

При этом стоить отметить, что Лана Самохвалова с самого начала сражается на информационном фронте за автокефальную Православную церковь Украины и очень успешно развенчивает мифы и фейки российской пропаганды по религиозному вопросу в Украине.

«Но самое интересное в том, что этот паблик направлен на информационную поддержки деятельности уже не существующей УПЦ КП и лично Филарета, а теперь еще и «гибридно» используется против ПЦУ», – подчеркивает Коваленко.

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О том, что нынешние действия Филарета наносят вред Украине и несут деструктивный характер, Коваленко посвятил большой цикл материалов. По сути, именно через него Москва сейчас пытается максимально дискредитировать процесс становления ПЦУ и осуществить глобальные реваншистские планы, в том числе и в контексте попытки перехватить первенство в Православном мире у Константинопольского патриархата.

Поэтому, как по мне, то такая информационная синхронизация между профиларетовской страничкой в Фейсбук и СПЖУ, которое еще полгода назад вместе с российскими ресурсами размазывал Филарета, а теперь не могут ним нарадоваться, однозначно не совпадение.

Автор Александр Коваленко
Источник Одесский Курьер
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