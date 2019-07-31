Путинский капкан для Зеленского. Что стоит за согласием Москвы вернуть моряков в Украину?

Российское издание «Известия» в очередной раз подняло тему возвращения наших пленных, захваченных в Керченском проливе, пишет Алексей Кафтан на страницах «Деловой Столицы».

Через минуту после полуночи в среду на его сайте вышла статья с красноречивым названием «Поручитель, распишитесь: украинские моряки могут быть дома до конца октября». Новость о том же вышла двумя часами ранее.

Материал этот разошелся, как и в предыдущие разы, по нашим СМИ. Что неудивительно, учитывая чувствительность (чтобы не сказать – болезненность) темы. И что характерно, по той же, вероятно, причине – без критичного подхода. И напрасно, потому что налицо очередная манипуляция. Причем многослойная.

Прежде всего, стоит отметить, что «Известия» – холдинг со сложной, мягко говоря, репутацией, встроенный в систему российской власти. До мая 2008 годна оно принадлежало ОАО «Газпром-медиа», затем перешло под совместный контроль газпромовской же страховой компании «Согаз» и питерского миллиардера Юрия Ковальчука – главного акционера банка «Россия» и «личного кошелька» Владимира Путина. Председатель ОАО «Известия» – одиозный издатель желтых газет Арам Габрелянов.

В общем, это, конечно, не «Völkischer Beobachter», но к «врагам Рейха» вполне беспощадны. Собственно, в этом и смысл существования «Известий» – иначе многие годы убыточный проект, львиную часть прибыли получающий от сдачи своих помещений в аренду, давно бы скончался.

Отсюда пункт второй: манипуляция российского руководства, диктующего волю руководству украинскому. Основной посыл здесь состоит из двух тезисов. Первый, вынесенный в подзаголовок – «Москва не отказалась от своего предложения Киеву отправить подсудимых на родину в обмен на письменные гарантии», как и было указано в соответствующей ноте российского МИДа. Второй – слова адвоката моряков Николая Полозова о том, что «фактически эти предложения реализуются на практике». Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова обратилась с соответствующим ходатайством к Следственному управлению ФСБ. Таким образом, в безусловно похвальном стремлении освободить наших людей, официальный Киев согласился, очевидно, играть по правилам Москвы.

Здесь, собственно, налицо третья манипуляция – рассчитанная уже на украинскую аудиторию. Она состоит, с одной стороны, в демонстрации: новая власть готова к диалогу и компромиссам с Кремлем ради спасения украинских граждан. То есть, выполняет свои предвыборные обещания, невзирая на цену.

Впрочем, это та ситуация, когда игра стоит свеч: с точки зрения связей с общественностью возвращение моряков станет безусловным достижением президента Зеленского. И, очевидно, даже большим, чем возвращение Надежды Савченко – для президента Порошенко. В то же время, цена, по всей видимости, тоже будет значительно большей.

Фактически Киев станет соучастником Москвы в нарушении международного права, поскольку согласно вердикту Международного морского трибунала ООН Россия обязана без условий отпустить плененных в Керченском проливе. Конечно, это вынужденная договоренность – но договоренность с террористом.

Кроме того, согласие Зеленского на такую сделку с Путиным (если верить «Известиям», «поручительская» схема стала следствием их общения) означает, что украинская сторона признает правомерность претензий стороны российской. Иными словами, мы согласны, что захват был не захватом, а обороной границ РФ. Как это нам аукнется в дальнейшем – вопрос.

Следующий момент – суть гарантий: «обвиняемые в нарушении российской границы продолжат участвовать в судебных и следственных действиях после их возвращения на родину». Если Киев на это пойдет, то все доступные медиаресурсы команде Зе придется направлять на спасение его репутации.

Впрочем, при некоторой доле фантазии можно представить, что здесь будет опять-таки компромиссная комбинация: моряков из обвиняемых переквалифицируют в свидетели, а обвиняемыми сделают Порошенко с Полтораком. Как лиц, отдававших преступные приказы и поставивших под угрозу жизни военнослужащих. К вящему удовольствию обеих сторон, это дело можно параллельно запустить и в Москве, и в Киеве, а там уже и до совместных следственных и процессуальных действий недалеко.

Как бы то ни было, проблема в том, что для Украины хороших выходов в этой ситуации нет. Моряки в любом случае остаются для российских властей разменной монетой и орудием шантажа. Для украинских – инструментом пиара. Для адвоката – строкой в резюме. Стоит помнить об этом каждый раз, когда натыкаешься на радужные «будущие новости», подкармливающие надежду на их скорое освобождение. Предположения, что это «возможно» и «вероятно» случится «к такой-то дате» – верный признак стремления хайпануть.