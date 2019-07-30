Зона «русского мира»

Очередной конфуз спецслужб Кремля. Провал операции «Украинские самолеты в Ливии»

Российский сценарий дискредитации Украины через уничтожение Ил-76ТД в Ливии полностью провалился.

Инцидент с уничтожением двух, якобы «украинских», транспортных самолетов Ил-76 в Ливии должен был стать информационной бомбой для подрыва международной репутации Украины. Но вместо этого в очередной раз продемострировал глубину деградации российской системы, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания

«Итак, дамы и господа, ливийская история с уничтожением двух украинских Ил-76ТД, подошла к своему логическому завершению. Причем завершение это сопровождается не только конвульсиями российских пропагандистов, проваливших операцию по дискредитации Украины, но и смятением в рядах организаторов провокации (ГРУ) задающихся вопросом – а за что мы вообще платим?», – пишет военно-политический обозреватель.

Коваленко далее предлагает, рассмотреть всем по порядку.

«Для начала, отмечу, что согласно докладу Специального представителя Генерального секретаря Совета Безопасности ООН Г.Саляме подавляющее большинство государств-членов СБ ООН осудили несоблюдение эмбарго в отношении Ливии и выразили поддержку его «мирному плану», без акцентов относительно нарушителей эмбарго», – отмечает Коваленко.

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Иными словами, все попытки привязать Украину к контрабандным поставкам оружия в Ливию, через инцидент с уничтожением двух Ил-76ТД, провалились. Что в сумме дает следующий эффект. Украина не только не дискредитирована в глазах американских партнеров, с которыми сейчас на завершающей стадии находится согласование крупного оружейного контракта, но и в Совбезе ООН она не была названа участницей одной из сторон конфликта в Ливии, как пытались это преподнести российские и пророссийские ресурсы, а так же псевдо-эксперты.

И вот, что называется, полилось из клоаки.

«Ресурс, через который осуществлялся первичный вброс, а именно блог Diana Mihailova, осуществляющий украинофобскую деятельность в LiveJournal, под покровительством кураторов аффилированных ГРУ, сразу после вердикта в лонах ООН выдал на гора полный сарказма и желчного брюзжания материал в адрес статьи группы «Информационное сопротивление» – «Шито белыми нитками. Неувязки российской версии об «украинских самолетах» в Ливии», – пишет Коваленко.

А все потому, что, по сути, правильно расставленные акценты, а именно, на выполнение транспортных функций частной (но не государственной) компанией, работающей на персонажа, осуществлявшего так же деятельность в пользу сирийского режима под покровительством РФ, а именно, господина Джайдипа Мирчандани, находящегося в опале в США, и перевозившей оружие из третьей страны, ОАЭ, в которой зарегистрировано множество фирм, осуществляющих продажу российского оружия на Ближнем Востоке, явно указывают на любую связь за рамками действующего эмбарго с Украиной, но не в них. Все понятно? Тогда идем дальше!

«Но, задача перед говорящими и транслирующими в массы головами Кремля была поставлена другая. Задача была поставлена – эту несуществующую связь показать. Но сделано это было, как и в Солсбери, косо, криво и через ж*пу», – подчеркивает Коваленко.

Но меня все равно забавляют рвущиеся, скажем так, мозжечки аффилированных персонажей, которые даже при полном отсутствии доказательной базы, твердят одно и тоже, согласно затертым до дыр методичкам.

«Тут к месту стоит упомянуть заметку в газете ВЗГЛЯД (находящейся под патронатом МО РФ) так называемого на ее страницах «независимого военного эксперта» Антона Лаврова, который, не смотря на полный провал сценария, продолжил вторить нарративу об участии Украины в ливийском конфликте на стороне сразу обеих сторон», – подчеркивает Коваленко.

Но, что особо удручает, российскую пропаганду поддерживают и украинские СМИ. В частности, буквально сегодня, вместе с тем как были расставлены все точки над «i», потерявшийся в пространстве и времени Илия Куса на «ЛІГАБізнесІнформ» опубликовал статью «Наемные самоубийцы. Украинские гражданские потери в чужих войнах» которую можно смело назвать глубоким копирайтом российских вбросов, на фоне разгромных материалов не только украинских авторов относительно этих событий.

То есть, Илия намеренно предпочел вариант дискредитации страны, в которой он выгребает бока, преподносимый российскими СМИ. Что же – красивый самоподпал, мы его давно ждали.

«Кстати, стоит напомнить, что в 2012-2013 годах, перед началом операции Кремля по оккупации Крыма и части Донбасса, тема «украинских наемников» в Ливии и Сирии, которые будто бы воюют на стороне диктаторов и радикальных исламистов (проект ИГИЛ Асадом и Москвой еще запущен не был), для российской пропаганды и кремлевских спецслужб была одной из топовых наравне с «незаконными поставками оружия» в эти же страны. При этом все информационные поводы и фейки создавались российскими спецслужбами и разгонялись российской пропагандисткой машиной для дальнейшей дискредитации Украины на международной арене», – подчеркивает Коваленко.

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Особенно ярким был период сентябрь-ноябрь 2013 года, когда российская пропаганда формировала мнение, что вот буквально скоро в Крым вернутся крымские татары, которые воюют в Сирии на стороне исламистов против Асада и начнут уничтожать русскоязычное население и проводить диверсии на объектах ЧФ РФ в отместку России за поддержку сирийского режима.

«Поэтому, как вторила тогда российская пропаганда и, например, блогер Эль-Мюрид (лучший друг Игоря Стрелкова – Гиркина), России надо быть готовым защитить своих соотечественников в Крыму. Но в феврале 2014 года концепция у россиян поменялась и уже русскоязычных крымчан спасали от «поездов с «Правым сектором», которые выехали на Крым», – отмечает Коваленко.

Что же, тема Ил-76ТД не только в полной мере вскрыла новые информационные прокладки в Украине, но и в очередной раз напомнила об известных – старых, в том числе и по ту сторону и благодаря которым отчетливо в этой истории присмотрелся след МО РФ и в частности – ГРУ. Эта тема как нельзя лучше показала то, что даже настолько масштабный проект с явно весьма существенным вливанием средств, не удалось реализовать со сколь-нибудь сносным КПД.

«А потому, разрывает мозжечки сейчас не только у работодателей, чей проект провалился, но и у исполнителей. Ведь тут речь идет не только о лишении дотаций и премий, но и полном забытье лишних звеньев в этой цепи. Какое звено забудут – покажет время. Но деградационным эффектом запоребрья, как явного, так и латентного, местного – доволен», – резюмирует Коваленко.

Автор Александр Коваленко
Источник Одесский Курьер
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