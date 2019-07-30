Ширма перемирия. Почему ВСУ усиленно готовится к эскалации боевых действий на Донбассе?

Пока на фронте относительное затишье наши армейцы активно проводят учения в воздухе, на воде и на суше.

Шаткое перемирие на линии соприкосновения на Донбассе продолжается, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Вполне очевидно, что оккупационные власти рассматривают его не более, чем паузу, которую можно использовать для насыщения первой линии боеприпасами, передислокации частей и в целом улучшения своих позиций. Этим же занимается и наша группировка, в которой не так давно прошла довольно массовая ротация бригад.

Именно такие выводы можно сделать, внимательно проанализировав текущие события. Причем не только официальные сообщения, но и сведений от солдат, а также местных жителей, которые остались по обе стороны фронта.

Прежде всего, обращает на себя внимание резкая активизация ведения противником воздушной разведки. Так, по данным неформальной информационной группы «Информационное Сопротивление», в период с 16 по 25 июля на фронте зафиксировано более 20 разведывательных полетов беспилотников, в том числе 14 пролетов БПЛА «Орлан-10» и «Гранат-4», которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны Объединенных сил.

При этом на наших позициях четко действует приказ «наблюдать», так что никакого воздействия – ни огневого, ни радиоэлектронного – по этим аппаратам не было.

По информации непосредственно от военных с фронта боевики массово проводят ротации на передовых позициях, причем делают это открыто и возят личный состав буквально на всем, включая легковые автомобили. Ночью не используется режим светомаскировки и это «шоу» можно наблюдать даже без использования приборов ночного видения.

С другой стороны, местные жители из оккупированной Горловки в соцсетях говорят о том, что в город и окрестности из России прибыло дополнительное количество танков, которые по ночам передислоцируются по разным местам в городе.

За последние зафиксировано несколько случаев нарушения перемирия. Причем один достаточно опасный для гражданского населения. Так, 28 июля в 0:15 со стороны позиций боевиков на терриконе «Крокодил» (окраина Петровского района Донецка) по КПВВ «Марьинка» была выпущена очередь из крупнокалиберного пулемета – позже были найдены минимум пять пуль калибра 12,7 мм. Одна из них прошила модульный домик, пробив две его стены. Раненых и погибших нет, наши ответный огонь не открывали.

Казалось бы, ситуация простая, такие случаи происходили и ранее с завидной регулярностью. Но сейчас действует режим прекращения огня и пропагандистам, близким к оккупационным властям, пришлось придумывать историю, которая попахивает откровенным бредом.

Прежде всего, они были вынуждены под давлением фактов признать, что обстрел таки был. Вот только обстоятельства они приводят совсем другие, так что все сводится к банальному «сами себя обстреляли».

По мнению «пресс-службы народной милиции «ДНР» ситуация на КППВ «Марьинка» развивалась следующим образом: «По информации от наших наблюдателей на переднем крае, в районе 00.00 часов 28 июля к посту пропуска на подконтрольной Украине территории подъехал микроавтобус, из которого вышли несколько вооруженных человек и проследовали к административным зданиям КПВВ. Через некоторое время из административного здания выскочили двое и побежали в сторону блокпоста НМ, ведя огонь из стрелкового оружия в сторону украинских боевиков. Ответным огнем украинских силовиков беглецы были нейтрализованы. По нашим данным – один убит, второй тяжело ранен».

Якобы на месте остались только лужи крови, о которых пропагандистам сообщали люди, которые пересекали КППВ утром 28-го числа. Даже при беглом анализе видно, что версия «шита белыми нитками» и вообще не может восприниматься серьезно.

Пока на фронте относительное затишье наши армейцы активно используют эту возможность для проведения учений по слаживанию различных родов войск. Причем мероприятия проходят на самых разных уровнях – начиная от очередных сборов резервистов Сил Специальных операций до отработки взаимодействия пехоты и авиации.

Впервые за много лет над полем боя появились Су-24М под прикрытием МиГ-29, которые наносили условные удары по «позициям противника» перед наступлением 58-й мотопехотной бригады.

До этого роль авиации выполняли, как правило, учебно-боевые Л-39 «Альбатрос» – авиаторы берегут ресурс машин, да и дорогое это удовольствие (одна заправка Су-24 – это шесть тонн авиационного керосина). Но такие полеты на «элках» совершенно не отвечали вызовам времени – летчики просто не получали необходимого опыта применения именно боевой машины.

Вторым важным моментом стало возобновление учений с форсированием водных преград. Эти элементы отрабатываются как силами взвода – роты, так и на уровне бригады. С обязательным разворачиванием переправочных средств и подготовкой бронетехники.

Довольно необычное место для отработки взятия и зачистки населенного пункта выбрало командование Первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко. Одну роту на бронетранспортерах БТР-3 отправили на территорию бывшего города Полесское, расположенную в Чернобыльской зоне отчуждения.

Тут в течение двух дней военнослужащие выполняли условно-боевые задачи по обнаружению разведчиков и диверсионных групп, зачищали здания от условных террористов, а также проводили бой в городе. Из-за такого специфического места условия проведения учений были приближены к реальным. Военнослужащим удалось отработать реальную стрельбу из стрелкового оружия, а также отработать метание боевых гранат.

В целом же можно говорить о том, что ситуация на фронте крайне нестабильная и как мы, так и боевики готовятся к продолжению позиционной войны. Когда снова вспыхнет война неизвестно, хотя с большой долей вероятности можно ожидать всплеска боевой активности боевиков к 24 августа – уж очень им (а самое главное – их российским кураторам) претит наша независимость.