«Аллергия» на несвободу. Кремль не гнушается травить российских оппозиционеров

Находясь после задержания в спецприемнике российский оппозиционный политик Навальный испытал странный приступ «аллергической» реакции, никаких намеков на которую, никогда в жизни у него не было. Не исключено, что речь идет о попытки его отравления.

После задержания в субботу, в день митинга протеста в Москве российский оппозиционный политик Алексей Навальный содержится в спецприемнике. Фактически сразу же, в день задержания у него стали проявляться странные симптомы болезненых реакций организма, которых ранее в его жизни никогда не было, пишет сам оппозиционер на страницах своего интернет-ресурса.

«У меня никогда не было аллергии. Ни на еду, ни на пыльцу, ни на что другое», – пишет Навальный.

«Могу лежать в стоге сена в мае месяце и есть лимоны, фаршированные всеми видами орехов. При этом, что такое аллергия я хорошо знаю. У жены она на распускающиеся почки растений. Ранняя весна ненавидимое ею время года. Соответственно, мы искали признаки аллергии у детей, и я много чего прочел на эту тему. Это была предыстория. Теперь история», – добавил он.

Идет уже пятый день пребывания Навального под арестом. Он ест то же самое, что и все остальные его сокамерники. Бытовые условия ровно те же самые, что и у всех остальных пятерых арестантов.

«Мало того, ровно в этой же камере на этой же шконке я провел десять суток совсем недавно – две недели назад», – отмечает Навальный.

«Это мой девятый или десятый арест. За все время я обращался к врачу один раз, когда простудился и была высокая температура. Постельное белье у меня свое. Из тюремной сумки, которая всегда наготове. Там же лежит мыло, зубная паста и все такое прочее. Всем этим я пользовался две недели назад», – подчеркивает он.

На прогулке сокамерники Навального заметили, что у него красная шея. Это было в обедненное время, в субботы. Именно в это время в Москве все собравшиеся в районе мэрии на тверской митингуют, до арестантов доходят обрывочные новости по радио и Навальный завидует тем кто на свободе.

«Через час чувствую, что горят лоб и кожа вокруг глаз. Дискомфорт, но легкий, не такой, чтобы обращаться к врачу, – пройдет. Зеркала в камере нет, только кусок зеркальной пленки над раковиной. В него ничего не видно. Сокамерники говорят, что лоб покраснел», – отмечает Навальный.

Этой ночью Алексей Навальный проснулся от того, что его лицо, уши и шея горят и колются.

«Было у вас в детстве такое, что залезли на крышу, хватали руками стекловату, а потом, когда дотронешься до лица или другой части тела, еще долго и противно колется?», – задает он вопрос.

«Вот я чувствовал, как будто мне стекловатой натерли голову. Заснуть не смог, ворочался», – добавил он.

Далее оппозиционер отмечает, что «честно говоря, вспоминает Кара-Мурзу и Верзилова», и постепенно приходит к мысли: «может, тоже отравили?». Этой ночью Навальный старался лежать и анализировать, не становится ли труднее дышать, чтобы в случае чего – сразу потребовать скорую.

«Утром встал, и увидевший меня сокамерник, вытаращив глаза, сказал: тебе срочно надо к врачу», – подчеркивает Навальный.

С утра оппозиционера посетил фельдшер, осмотрев Навального таким же взглядом, что и его сокамерники, она сразу вызвала скорую. Увидев себя в зеркало, Навальный понял, почему у фельдшера такая реакция. Фото, после того, как в лицо Навальному прыснули зеленкой дает представление о том как он выглядел:

«И представьте, что я опух в пять раз сильнее. Глаза-щелочки, веки размером с мяч для пинг-понга и так далее», – подчеркивает оппозиционер.

Прибывшие врачи скорой сразу сказали, что надо везти в больницу. И еще в спецприемнике оппозиционеру вкололи внутримышечно супрастин и преднизолон. Потом еще преднизолон внутривенно. В больнице поставили еще капельницу с ним.

«От таких ударных доз отек стал спадать, и к обеду я уже был похож просто на человека, который беспробудно пил два месяца», – подчеркнул Навальный.

Сейчас оппозиционер похож на такого человека, который пил неделю. В больнице, с одной стороны, его начали лечить, и врачи пошли косяками, с другой – «началась странная фигня». Полиция все время дежурит у двери палаты. Знакомых врачей оппозиционера не пускают. Адвоката тоже не пускают. Ни врачам, ни адвокату Навального не сообщают поставленный ему диагноз, при этом ссылаясь на врачебную тайну, зато выходит развернутый комментарий «Интерфаксу», где выдают диагноз, который не сообщили самому оппозиционеру.

«Ну то есть ведут себя так, как будто надо что-то скрыть на всякий случай. Зачем? Не понимаю. Что в итоге сказали врачи? В истории медицины зафиксированы случаи, когда у человека внезапно возникает аллергия. Жил ты из года в год, мыл руки этим мылом и вдруг – хренакс! – опух от него за ночь», – подчеркивает оппозиционер.

При этом у Навального наблюдается, судя по симптомам – контактный дерматит. Дотронулся до чего-то, скорее всего, до мыла или другой косметики, и началась внезапная острая аллергическая реакция.

«Косметики, сами понимаете, в камере немного. Значит, мыло. Вот я пишу это из камеры, где я снова прекрасно мою руки этим мылом. Хуже мне не становится», – отмечает Навальный.

«Что я думаю по этому поводу? Или даже сформулируем прямо: считаю ли я, что меня могли отравить?», – добавляет он.

Я думаю, что есть простая развилка: заходили в мою камеру какие-то люди, кроме сотрудников спецприемника?

«То, что отравили местные менты, я исключаю – они были шокированы моим видом и происходящим больше меня», – подчеркивает Навальный.

В спецприемнике, где содержат Навального – везде камеры, он и его адвокаты официально запросили видеосъемку с них за период пребывания оппозиционера под стражей. Важно выяснить что было в те моменты, когда всех выводили на прогулку или звонки. Если в это время в камеру заходили какие-то люди, то версия с отравлением становится очень весомой. Если нет, то возрастает сила версии с уникальным медицинским случаем. Когда-нибудь его возможно назовут «однократная острая аллергическая реакция Навального».

«Ну и дальше возникает еще один очевидный вопрос. Ну они что, совсем идиоты, чтобы травить тебя в месте, где подозрения указывают только на них?», – пишет оппозиционер далее.

Навальный говорит, что это «хороший вопрос, и его надо поставить в ряд следующих вопросов»:

▫ они что, настолько тупые, чтобы травить Кара-Мурзу?

▫ они что, настолько тупые, чтобы травить Кара-Мурзу второй раз?

▫ они что, настолько тупые, чтобы травить Верзилова?

▫ они что, настолько тупые, что операцию по отравлению Скрипаля планируют и реализовывают такие олухи, над которыми будет смеяться весь мир?

▫ они что, настолько тупые, что руководители московского УФСБ приказывают знакомым ментам подкинуть наркотики известному журналисту?

▫ они что, настолько тупые, чтобы не пустить на выборы всех независимых кандидатов, включая самых умеренных?

▫ они что, настолько тупые, что запретят протестную акцию и задержат на ней 1400 человек?

«Пока я могу с уверенностью утверждать одно: у власти в России находятся реально довольно тупые и глупые чуваки», – подчеркивает Навальный.

«Это вам кажется, что в их действиях нужно искать тайный смысл и рациональное зерно. А на самом деле они просто тупые, злобные и помешанные на деньгах», – добавил он.