«Полезные идиоты» или друзья Московского патриархата? Кто пытался прорваться в Лавру

В лавру попытались прорваться то ли враги Московского экзархата, то ли его давние друзья.

Сегодня произошло из ряда вон выходящее, вопиющее, скандальное событие, с очень интересным подтекстом и глубокой предысторией, прекрасно вписывающееся в нынешнее религиозное противостояние между ПЦУ и московским экзархатом, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

«Но, обо все по порядку, правда от начала к концу», – пишет военно-политический обозреватель.

Так, стало известно, что сегодня на территорию Киево-Печерской Лавры прорвались так называемые украинские радикалы, принадлежащие к партии, или как ее называют пророссийские СМИ, группировке Дмитрия Корчинского. Данный инцидент тут же подхватили не только пророссийские СМИ, но и говорящие головы, изливающие в информационное пространство нарративы Данилова Монастыря, в частности, Юрий Молчанов.

«При этом эту попытку прорыва в Лавру фашиствующих молодчиков сразу же связали с тем, что, якобы, ПЦУ подобными действиями решили сбить оскомину от, опять же, якобы провального своего Крестного хода, на фоне мега-успешного КХ от УПЦ МП», – отмечает Коваленко.

И вот все бы ничего и можно к этой истории приплести фашиствующих радикально настроенных молодчиков Корчинского, если бы только сам Корчинский уже не в первый раз подмечался на обслуживании московского патриархата, особенно в контексте спланированных провокаций, для создания нужной картинки.

«Например, 16 сентября 2009 года пресс-секретарь Черниговской епархии УПЦ МП Захарий Керстюк приехал на организованную им же пресс-конференцию, по его словам, прямо из больницы, куда он попал с многочисленными побоями, нанесенными ему «боевиками» Корчинского, захватившими церковь в селе Жукля», – подчеркивает Коваленко.

Но, подтекстом и глубиной этой истории является то, что представитель Московского патриархата Керстюк и так называемый лидер «УНА-УНСО» Корчиснкий между собой очень даже хорошо ладили, проводили регулярные встречи и вели совместные дела.

Захарий Керстюк и Дмитрий Корчински в компании других людей.. Захарий Керстюк и Дмитрий Корчински в компании других людей.. Дмитрий Корчински и Захарий Керстюк. Пред 1 из 3 След

А теперь самое интересное. Захарий Керстюк в бытность сотрудником отдела внешних церковных отношений УПЦ МП исколесил весь ближневосточный регион: Ливия, Сирия, Ливан, Ирак и Иран, где он участвовал в различных конференциях и круглых столах «Императорского Православного Палестинского Общества» и «Комитета спасения Ливии и Сирии», структур подконтрольных Лубянке. Так же организовывал в Украине движения в поддержку режима Башара Асада. В 2013 году удостоился назначения исполняющим обязанности секретаря Представительства Патриарха Московского при Патриархе Великой Антиохии (Дамаск, Сирия).

«То есть, говоря мирским языком, мы описывали сейчас стандартную деятельность кадрового сотрудника ФСБ/СВР РФ по ближневосточному региону», – отмечает Коваленко.

Ну, а ливийская эпопея отца Захария – это вообще отдельный вопрос, где кстати не прямо, но косвенно, присутствует ныне поддерживаемый Кремлем генерал Халифа Хафтар в контексте украинских пленных, которых русские спецслужбы специально завезли перед взятием Триполи в 2011 году.

«А теперь, возвращаемся к нашим реалиям. Реалиям, в которых, после Крестного хода ПЦУ и УПЦ, российским медиа срочно нужна колоритная картинка. И как не странно, картинку эту им предоставляют молодчики именно того героя, который в равной степени как бьет крестами по хребтам агентов ФСБ в рясах, так и выпивает с ними за одним столом в обнимку, не сложно представить, за чей счет», – пишет Коваленко.

«Думаю, все точки над «і» расставлены», – добавил он.