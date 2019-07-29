Россия не оставляет попыток замазать Украину в свои военные преступления и контрабанду

Недавний инцидент с якобы сгоревшими или поврежденными на ливийской авиабазе аль-Джофра грузовыми самолётами Ил-76ТД получил неожиданное продолжение, пишет Максим Михайленко на своей странице в Facebook.

«Хотя эти два борта и эксплуатировались (сертификат приостановлен ГАСУ) частной компанией «Europe Air», записанной на киевлянку Катерину Нефьодову, на самом деле они принадлежали зарегистрированной в оффшоре Британских Виргинских Островов фирме «Infinite Seal Inc», которая является «прокладкой» армянской компании Veteran Avia LLC. Но и она – всего лишь часть системы подставных предприятий, в центре которых находится крайне специфическая личность – проживающий в ОАЭ предприниматель Джайдип Мирчандани (Jaideep Mirchandani)», – пишет журналист.

Мирчандани и члены его семьи обвинялись в действиях, представляющих опасность для интересов и безопасности США, поскольку пытались использовать зарегистрированный в США самолёт для транспортировки в Сирию крупных сумм в валюте из…России. За что и были внесены американцами в «черный список».

«Так что украинская сторона не являлась собственником этих самолётов и не имела отношения к перевозимым ими грузам. Более того, правительство национального согласия в Триполи так и не подтвердило факта налёта своих ВВС на базу аль-Джофра. Так что же произошло на самом деле?», – подчеркивает Михайленко.

: Россия, обустроившая в Ливии две военные базы своих наемников, поддерживает в гражданской войне в этой стране генерала Халифу Хафтара – между тем, его недавнее наступление на Триполи эпически провалилось – Трампа в конце концов отговорили «вписываться» за Хафтара, а правительство Файеза аль-Сараджа поддержали мощные отряды самообороны (в частности, город Мисурата).

Теперь московским интриганам необходимо быстро заметать следы своего столь позорного поражения. Кроме того, как это водится у окружения Путина, «пилит» оно на всём, что двигается (чего стоит только недавняя попытка провести рекордную партию наркотиков из Сирии в Китай через афинский порт Пирей!).

«Поэтому вопрос остался только один – получил ли свою долю от «сгоревшего» товара сам господин Мирчандани, или, как это часто бывает – от беглого ишака уши?», – отмечает Михайленко.

РОССИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ И НАЕМНИКОВ В ЛИВИЮ, ВНОВЬ ПЫТАЯСЬ ОЧЕРНИТЬ УКРАИНУНедавний инцидент с якобы… Geplaatst door Maksym Mykhaylenko op Maandag 29 juli 2019

Так что и в этот раз окончательно опустившимся российским агрессорам не удалось впутать Украину в свои грязные игры. А вот ливийцы записали незадачливых мошенников из российского военного ведомства в свою маленькую зеленую книгу.