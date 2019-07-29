Народ России – это враг Кремля. Что показали протесты в Москве в минувшую субботу?

В России больше не осталось надежды на изменение ситуации в рамках существующих «демократических» процедур. Власть в Москве продемонстрировала свою силу и полное презрении к народу, пишет на своей странице в Facebook российский историк Андрей Зубов.

«Я очень плохо спал эту ночь в своей кровати. Мне безумно тяжело, что многие мои друзья и соратники томятся в районных ОВД Москвы после позавчерашнего митинга. В каком-то бредовом полусне я видел ражих мужиков в пластиковых доспехах, дубасящих дубинками людей, вяжущих по четыре одного, видел огромных черных овчарок, рвущихся с лаем в толпу с поводков росгвардейцев, я видел свободных людей, идущих по бульварам, по Лубянской площади и по Арбату, скандирующих – «Долой власть чекистов!» – предчувствие гражданской войны заставляло в ужасе просыпаться», – пишет историк.

Даже молитва в храме не принесла облегчения Зубову, даже обед с друзьями. Историку мучительно стыдно и мне отвратительно до тошноты.

«Другие, возможно, все поняли раньше, но я только сейчас окончательно убедился – российская власть слишком глупа и слишком алчна, чтобы искать путь к мирному транзиту от авторитаризма к демократии. Напротив – позавчера она осуществила силовой транзит от авторитаризма к полной принудительной деспотии», – подчеркнул Зубов.

Власть всем показала – что народ России – ее враги. Не те 15 тысяч людей, которые хотели выйти на площадь и потребовать восстановления на московских выборах, отвергнутых Мосизбиркомом кандидатов, а весь народ России. Ее враги те, кто тонут в Иркутской области, кто задыхается от дыма лесных пожаров в Красноярске и Томске, те, кого заставляют жить на привезенном из Москвы мусоре в Поморье и Коми, те, кто нищенствуют по всей России, с мизерными пенсиями, без достойной работы, медицины, образования.

Все окончательно встало на свои места. Два лагеря, два враждебных стана. Надсмоторщики и лагерная пыль, спартиады и бесправные илоты, господа-баре и их крепостные. И они, хозяева жизни, отвергли транзит к гражданскому обществу открыв путь к гражданской войне. Теперь уже окончательно.

«Я историк, и я знаю, что столь поляризованные общества не долго остаются стабильными. Они обрушиваются или в гражданскую войну или становятся жертвой завоевателей. Те, кто говорят из кремлевских кабинетов о патриотизме, сами, обворовывая до нитки и пригибая лицом к асфальту 9/10 граждан России, сами ведут ее к скорой катастрофе», – отмечает Зубов.

«И что же теперь?», – задает он вопрос.

Во-первых, продолжать усилия по демократизации России, но уже без всякой надежды на нынешнюю власть. Ее место – на свалке истории и в международном трибунале. Свой шанс на мирный транзит она исчерпала позавчера до дна.

Во-вторых, все люди властных структур, включая АП, Совет по правам человека и прочие подобные институции, должны сделать для себя вывод – или перестать служить властной элите, прекратив порабощать россиян и легализовать наше порабощение, – или они в том стане и наши враги. Ибо поработитель и порабощенный друзьями быть не могут.

«Многие мои позавчерашние друзья перестали быть друзьями вчера. 27 июля 2019 года разрубило мою жизнь», – подчеркнул историк.

В-третьих, не отказываясь от участия в политическом процессе, пока он возможен, использовать его для пропаганды наших взглядов и без иллюзий получить власть. Они нам власть добром не отдадут никогда.

В-четвертых, если снятых на Московских думских выборах кандидатов не вернут в ближайшее время, – в этих выборах не участвовать принципиально ни активно (как избиратели), ни пассивно (как зарегистрированные кандидаты). Все зарегистрированные кандидаты, если они хотят остаться с народом, а не с властью, должны отказаться от участия в Московских выборах, как и мы, их потенциальные избиратели.

И, наконец, в-пятых, нас всех избивали вчера дубинками и бросали в автозаки – и членов ПАРНАС, и членов Яблока, и Гудковцев, и Навальновцев. И мы будем трижды идиотами, если после этого мы не объединим наши силы в едином демократическом движении. Победим, проведем свободные выборы в российский парламент, потом решим, что у нас общего, а что особенного. Тогда, а не сейчас.

ВЫВОДЫ ПОСЛЕ ВЧЕРАШНЕГО (полный текст)Я очень плохо спал эту ночь в своей кровати. Мне безумно тяжело, что многие мои… Geplaatst door Andrey Zubov op Zondag 28 juli 2019

«Сейчас, чтобы прогнать надсмотрщиков, бар-чиновников, обнаглевших спартиадов россияне должны быть вместе, как позавчера на улицах Москвы – только в нашем единстве залог победы народа над его поработителями – в единстве партий, единстве регионов, единстве народов великой страны, которая больше не будет добычей алчных властолюбцев», – подчеркивает Зубов в заключении.