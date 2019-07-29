Мифы и правда об «Илах». Как Украины пытаются втянуть в гражданскую войну в Ливии

Современный мир глобален – события в одной точке планеты вполне могут ударить по государству в целом и отдельным людям в частности в другой. Вполне естественно, что многие события в мире украинцы рассматривают исключительно сквозь призму противостояния Украины с Россией. Даже в случаях, связанных с этим крайне опосредованно, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Вот, к примеру, какое отношение Украина может иметь к гражданской войне в Ливии? Однако все не так просто.

В пятницу, 26 июля, западные СМИ сообщили о том, что ранним утром ливийские военно-воздушные силы под руководством правительства национального согласия нанесли многочисленные удары по авиабазе Аль-Джуфра в центральной части Ливии, уничтожив склад боеприпасов и транспортный самолет Ил-76, доставивший груз для вооруженных группировок маршала Халифы Хафтара. Впоследствии было уточнено, что удар был нанесен ударными беспилотниками – турецкими Bayraktar TB2, которые, кстати, состоят и на вооружении отечественных вооруженных сил.

Казалось бы, война, и довольно ожесточенная, много чего происходит, практически каждый день гибнут люди и уничтожается техника, и какое дело Украине до всего этого. Но внезапно очень оперативно отреагировала Государственная авиационная служба, которая приказом от 26 июля с 27 июля 2019 года приостановила действие сертификата эксплуатанта грузовой авиакомпании ООО «Европа Эйр» (Киев) №UK 046. Очевидно, что сделано это был задним числом и неспроста.

Как потом оказалось, под удар попали два Ил-76 ТД (регистрационный код UR-CMC и UR-CRP), которые по документам совершали рейс Абу Даби (ОАЭ) – Лабрак (Ливия). Самолеты изменили маршрут и из аэропорта Лабрак остатки груза перебросили на аэродром Джуфра. Характер груза на сегодня неизвестен, но почти нет сомнений, что он имеет военное предназначение.

Очень скоро по неофициальным источникам начало распространятся множество информации. Так, стало известно, что в результате налета погиб Владимир Бухальский – бывший заместитель командира 25-й бригады транспортной авиации, базирующейся в Мелитополе.

Летчик очень опытный – принимал участие в операциях «Северный сокол», вывозил в 2011-м украинцев из Ливии, когда там началась гражданская война, в августе 2012-го – из Сирии. По тем же неофициальным данным он погиб, пытаясь спасти документы из горящего самолета. Судьба остальных членов экипажа пока неизвестна.

По словам летчиков, которые его хорошо знали, Бухальский в 1992-м закончил Тамбовское высшее авиационное училище. Служил в Запорожье, где у него и сейчас живут родители, а в 1998-м перевелся в Мелитополь.

К сожалению, ввиду невостребованности в вооруженных силах, многие украинские летчики за годы независимости ушли в запас и начали сотрудничать с разнообразными «серыми» авиакомпаниями, которые покупают по дешевке самолеты по всему бывшему СССР и нещадно их эксплуатируют. Так, сертификат летной годности одного из сгоревших «бортов» заканчивался в конце августа.

Вероятнее всего, российская пропаганда будет раскручивать эту историю для иллюстрации незаконных поставок украинского оружия украинскими самолетами. При этом в качестве доказательства будет приводиться и гибель летчика, и украинская регистрация Илов. Тем более, что не так давно на определенных российских медиа-ресурсах поднималась тема о том, что якобы Украина поставляет противотанковые управляемые ракеты для маршала Хафтара.

Никаких доказательств, что государство имеет отношение к случаю с сгоревшими Илами, нет и быть в принципе не может – никаких интересов у Украины в Ливии просто нет.

Но вряд ли это остановит российских «акул пера», которым «кровь из носу» нужно лепить имидж Украины как государства, которое поддерживает терроризм по всему миру. В этой связи стоит вспомнить о том, как российские пропагандисты находили украинцев в составе отрядов ИГИЛ, которые воюют в Сирии.

Или судорожно искали украинский след в новых северокорейских ракетах. Причем все эти случаи ничем не были подтверждены и очень быстро были опровергнуты, но необходимый «осадочек» у российского телезрителя оставался, а значит – еще один камешек в создание образа агрессивного государства Украина добавлен.

Понятно, что когда не хватает фактов, то россияне много и охотно прибегают к открытой лжи. Так, буквально недавно на фоне судилища над Виталием Маркивым в Италии была разоблачена группа наемников, которая воевала на Донбассе в составе оккупационных корпусов. При обысках у них был изъят огромный арсенал оружия, который включал даже авиационную ракету класса «воздух – воздух».

Несмотря на то, что итальянские власти прямо указали на то, за кого именно наемники воевали на Донбассе, российские журналисты для внутреннего потребления запустили версию, что эти итальянцы воевали за Украину.

Но печально то, то большая часть наших СМИ тоже находится (сознательно или нет) в российском информационном поле и с радостью подхватывает любую новость, которая идет из Москвы. И при этом совершенно неважно, как она подается – на чистом русском языке или в гуглопереводе на украинский.