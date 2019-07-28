Африканские сафари российской пропаганды. Какое отношение имеет к Украине авиакомпания «Europe Air»?

По ситуации вокруг инцидента с транспортными самолетами в ливийском аэропорту Аль-Джофре.

В субботу 27 июля 2019 года. ВВС Правительства национального единства Ливии будто бы совершили авианалет на базу Аль-Джофра. Вследствие этого были повреждены, а по другим данным уничтожены, два транспортных самолета Ил-76ТД, эксплуатировавшиеся частной украинской компанией «Europe Air», пишет на своей странице в Facebook редакция «Центра исследований Африки».

Всего эта фирма эксплуатирует 5 грузовых самолетов типа Ил-76ТД 1990-1992 гг. выпуска, которые уже фактически исчерпали свой летный ресурс. Бортовые номера самолетов: UR-BXS, UR-CMC, UR-CRN, UR-CRP и UR-EAB. Владельцем «Europe Air» значится киевлянка Екатерина Нефедова, которая зарегистрировала компанию в 2013 году.

Важно отметить, что 27 июля Государственная авиационная служба Украины приостановила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании ООО «Europe Air» №UK-046. Причиной явилось решение соответствующей комиссии, которая сертифицирует летную пригодность самолетов, экипажей, технического персонала.

Хотя базовым аэропортом «Europe Air» указывался Кривой Рог, свои рейсы она совершала преимущественно из Шарджи (ОАЭ) в страны Африки, Индии, Пакистана, Афганистана, Шри-Ланки, Индонезии, Турции, Казахстана, Болгарии, Грузии и Литвы. Доход компании в 2017 г. составил 2,2 млн.грн, а чистая прибыль – 0,26 млн.грн.

Все 5 самолетов «Europe Air» были взяты в лизинг, конечным владельцем указанных самолетов является оффшорная фирма «Infinite Seal Inc.», зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Однако это, по всей видимости, фирма-прокладка, которая связана с армянской авиакомпанией «Veteran Avia LLC», которая и является конечным владельцем поврежденных или уничтоженных грузовых самолетов Ил-76ТД.

Армянская компания «Veteran Avia LLC» – лишь часть сети. Компании под таким названием есть в Греции, Индии, Пакистане, Великобритании (эксплуатантом была армянская компания, другие были офисами). За всеми стоит одно и то же лицо – житель ОАЭ, предприниматель с индийской фамилией Джайдип Мирчандани (Jaideep Mirchandani). Именно этот человек контролирует деятельность «Europe Air», при этом по данным Госдепа США Мирчандани принадлежат авиакомпании: «Rayyan Air Pvt Ltd.», «Veteran Avia LLC», «Aerospace One», «SA», «Agneet Sky Limited», «Aeolus FZE», «Aerospace Company FZE», «Aircon Beibars FZE», и «Aristeidis A. Pappas».

По данным того же отчета Бюро промышленности и безопасности США, Джайдип Мирчандани и члены его семьи обвинялись в действиях, противоречащих интересам национальной безопасности и внешней политики США, а именно, попытках использовать зарегистрированный в США самолет для транспортировки российской валюты в целях поддержки правительства Сирии, и были внесены в «черный список».

Итак, можно сделать вывод: единственное, что связывает поврежденные или уничтоженные на базе в Аль-Джофре грузовые самолеты, это их украинская регистрация. Украинская сторона не является владелицей этих воздушных судов, а также не имеет отношения к грузу, который они перевозили.

Важно отметить, что анализ информационного пространства арабских медиа за период 26-28 июля 2019 свидетельствует об отсутствии каких-либо официальных сообщений со стороны Правительства национального согласия относительно инцидента с Ил-76.

Материалы на эту тему отсутствуют на официальной странице ливийского правительства, соответственно, якобы ссылающееся на них упоминание об этом на сайте катарского канала «Al-Jazeera» – не соответствует действительности.

В этой связи следует подчеркнуть, что основная масса информационных сообщений антиукраинской направленности относительно инцидента распространяются второстепенными российскими СМИ и блогерами обслуживающими пропагандистскую машину Кремля.