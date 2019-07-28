«Украинские» самолеты в Ливии. Спецслужбы РФ пытаются дискредитировать Украину на международной арене

Желание российских спецслужб превратить с помощью информационных атак черное в белое часто имеет довольно специфический эффект, причем по-настоящему радует то, что они работают по утвержденным шаблонам и ничему не учатся.

Достаточно вспомнить ситуацию с «поставками» ракетных двигателей в Северную Корею. Вначале показалось, что «креативная идея» привязать к этому «Южмаш» имела определенный резонанс, но «разогнав волну» по чувствительной теме, россияне получили обратный эффект – системное расследование западных стран показало, из каких именно уральских и сибирских городов утекли технологии и образцы. Все было совершенно не выходя за рамки «Оси зла», пишет на страницах портала группы «Информационное Сопротивление» координатор группы Юрий Карин.

«Вот и сейчас, Россия для дискредитации нашей страны перед западными партнерами, пытается тенденциозно сформировать через подконтрольные спецслужбам РФ инструменты пропаганды мнение, что Украина незаконно поставляет оружие незаконным вооруженным формированиям и террористам в зоны локальных конфликтов», – пишет Карин.

Тема, в принципе, не нова – за последние 5 лет российские спецслужбы провели дюжину информационных операций по фейковым поставкам Украиной оружия в Ливию, Сирию и т.д., что являлось больше операциями прикрытия и увода внимания от собственных незаконных действий в этих регионах.

«Опять же, хочется отметить деградирующий уровень этих фальшивок. Ранее, при попытке «разгонать» волну по обвинению Украины в неконвенциональных поставках оружия захватившим Триполи исламистам, хотя бы был состряпан «документ» – фейк невысокого качества в виде письма за подписью заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда. Но оно был настолько убого сверстано, что поверить в него могли только постоянные зрители «LifeNews», – отмечает Карин.

Позже, в преддверии проведения крупнейшей в мире ярмарки вооружений IDEX-2015 в ОАЭ, в арабскую прессу из РФ транслировалась информация о снабжении Украиной шиитских повстанцев – хуситов в Йемене, которые совершили военный переворот в этой стране и вот-вот угрожали перейти в наступлении на близлежащие провинции Саудовской Аравии.

«Сегодняшняя ситуация, с уничтоженными в Ливии двумя украинскими грузовыми самолетами Ил-76ТД, которые по российской «легенде» были зафрахтованы в ОАЭ и «перевозили» из Турции запрещенное к поставке в Ливию, вообще напоминает «театр абсурда», – подчеркивает Карин.

Для «разгона» информационной волны российские спецслужбы вчера использовали неоднократно засветившуюся в разгоне фейков платформу – «украинскую журналистку Диану Михайлову». И со ссылкой на источник вброса, через федеральные ресурсы начали массированную компанию о якобы участии Украины в ливийском конфликте поставками вооружения.

«Цель таких действий – формирование негативного информационного фона для Европы, что Украина якобы «продолжает нарушать» санкции и эмбарго на поставки оружия в зоны военных конфликтов тем самым их подогревая – их любимая тема с больной головы переложить на здоровую», – особо подчеркивает Карин.

Дополнительная цель – использовать данный «больной» для Европы вопрос в контексте «нового потока беженцев», в котором «виновата Украина», ну и формирование выгодного для себя общественного мнения, что уже проявилось в «историях» с другом Путина Сальвини и приговоре нацгвардейцу Маркиву.

«В этом контексте показательно, что Россия сама является активным участником ливийского и сирийского конфликтов. И именно она незаконно поставляет оружие разным его сторонам в Сирии – Асаду, курдам, а также другим незаконным формированием в т.ч ИГИЛ. В Афганистане – талибам через Таджикистан», – отмечает Карин.

В Ливии, Кремль поддерживает Хафтара и оружием и наемниками в виде ЧВК, при этом поставляя оружия еще другим группировкам. В этом контексте сгоревшие самолеты, скорее всего, были зафрахтованы самими русскими, тем более что базируются они в ОАЭ.

«На этом фоне особенно интересно, что по сообщению британского таблоида «The Sun» Россия отправила в Ливию военный контингент. По данным газеты, несколько десятков военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба (ранее ГРУ) занимаются подготовкой кадров армии маршала Халифы Хафтара, которому Москва и поставляет оружие. Также, по данным издания, в Ливии Россия уже создала две военные базы на северо-восточном побережье страны – в городах Тобрук и Бенгази, оба объекта были развернуты под прикрытием «ЧВК Вагнера», – отмечает Карин.

От «свежего» российского вброса, похоже, следует ожидать обратного эффекта – опубликования системного материала с кучей доказательств о «грязных играх» российских спецслужб и их роли в «разогреве» и поддержании конфликтов, тем более что особо и искать ничего не надо – все лежит на поверхности.

«А после всех «чудачеств» РФ со Скрипалями, вмешательств в выборы, референдумы, и прочими попытками повлиять на мнение населения Европы, такие вещи на Западе начинают рассматривать под «микроскопом», при этом выделяя на это специальные бюджеты», – подчеркивает Карин.

«Повторюсь, времена изменились, а российские спецслужбы это не заметили. Но информационная составляющая гибридной агрессии не прекращается ни на секунды, выматывая, в первую очередь, роспропаганду – постоянное нахождение ее в режиме БГ (боярышник+гидроколбаса) не только ухудшает качество креатива, но и проводимые российскими спецслужбами информационные операции имеют весьма ощутимый обратный эффект», – добавляет он в конце.