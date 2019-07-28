Перемирие на грани. Пойдет ли Россия на новую эскалацию на Донбассе?

В составе гумконвоев собственно гуманитарка, бывало, отсутствовала вовсе, зато в широком ассортименте были представлены товары как двойного, так и прямого военного назначения.

На прошлой недели на оккупированной части Донбасса произошли два резонансных события: приезд в Станицу Луганскую группы российских пропагандистов, среди которых был и муж скандально известной Ольги Скабеевой – Евгений Попов, а так же отправка нового российского «гумконвоя» с грузом помощи боевикам. В то же время, в самом ОРДЛО и вокруг него происходят другие важные события, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Балансирование на грани

21 июля стало знаменательным не только благодаря голосованию в тот день украинцев на досрочных парламентских выборах. Именно с 00:00 прошлого воскресенья стало действовать новое «хлебное» перемирие – 21-е по счету с начала российско-украинской войны. Вопреки прогнозам пессимистов, «режим тишины» на Донбассе всю первую свою неделю худо-бедно соблюдался.

Что даже позволило спецпредставителю Госдепа США Курту Волкеру приехать 26 июля на знаменитый КПВВ «Станица Луганская», чтобы воочию убедиться в состоявшемся там пресловутом разведении сил и средств. Впрочем, излишние оптимисты также были разочарованы – говорить о том, что российская оккупационная армия полностью придерживается бессрочного запрета на использование любого оружия, все же рановато.

Особенно «неусидчивыми» оказались оккупанты из 2-го армейского корпуса ВС РФ, дислоцированного в ОРЛО. То они стрельнут по украинским позициям на луганском направлении из крупнокалиберного пулемета, то из гранатомета, то просто зачем-то пустят очередь из автомата.

В итоге за последние дни – несколько раненых украинских бойцов как раз поблизости оккупированных районов Луганщины. Но это все же не так, как было при предыдущих перемириях, соблюдавшихся только на словах, а на деле в ход шла и ствольная артиллерия «ихтамнетов», и их минометы.

Между прочим, как заявил 25 июля постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, с начала предыдущего режима прекращения огня, объявленного на Донбассе в начале марта этого года, потери украинских военнослужащих составили 356 человек, среди которых – 49 погибших.

«Это та цена, которую мы заплатили в прошлый раз за нарушение Россией договоренностей, достигнутых с Украиной при посредничестве ОБСЕ в рамках Трехсторонней контактной группы», – сказал украинский дипломат. И выразил надежду, что нынешнее перемирие действительно будет устойчивым, если будут имплементироваться другие положения минских договоренностей, прежде всего, вывод тяжелого вооружения, иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины.

Возвращение российских пропагандистов и гумконвоев

31 июля на следующем заседании ТКГ в Минске должны рассмотреть украинский план восстановления моста в Станице Луганской с одновременным открытием на линии разграничения с ОРЛО хотя бы на время ремонта многострадального КПВВ «Золотое».

Но это будет потом, а на уходящей неделе специалисты-проектировщики два дня пытались приблизиться к мостовому переходу в Станице, пока оккупанты их-таки подпустили к разрушенному объекту для его необходимого обследования. И все это время на мосту с той стороны проводили съемки российские пропагандисты во главе с самим мужем самой Скабеевой. Как показывала предыдущая практика, появление на Донбассе таких звезд пропаганды – очень недобрый знак.

Еще одним неформальным сигналом, предваряющим дальнейшую эскалацию, всегда считался новый заезд в ОРДЛО из России очередного гумконвоя. Ведь в его составе собственно гуманитарка, бывало, отсутствовала вовсе, зато в широком ассортименте были представлены товары как двойного, так и прямого военного назначения.

Последний раз российский гумконвой посещал оккупированные территории Донетчины и Луганщины еще 20 декабря 2018 г. И вот 25 июля белые грузовики МЧС РФ вновь заехали как в ОРДО, так и в ОРЛО.

Примечательно, что в эти же дни наряду с такой «высокой гуманитарной миссией» беспилотники ОБСЕ зафиксировали возле неконтролируемого Украиной участка нашей границы с Россией свежие следы от колонны тяжелой и предположительно как раз военной техники.

С помощью БПЛА международные наблюдатели также обнаружили двигавшийся из Ростовской области на Донбасс длинный железнодорожный состав с цистернами и другими вагонами с тщательно закамуфлированным содержимым. То есть повод для беспокойства есть, причем немалый.

Особенности пересечения линии разграничения

Дабы отвлечь внимание от своих эскалационных приготовлений, оккупационные «власти» сделали милость, и в кои-то веки позволили Международному Красному Кресту завести в ОРДЛО реальную и очень необходимую там гуманитарку – лекарства, продуктовые наборы, средства гигиены и стройматериалы. Параллельно из оккупированной Луганщины удалось вырваться 64-м украинским гражданам, которых угораздило оказаться весной 2014-го в пенитенциарных заведениях на территории ОРЛО.

Этих заключенных традиционно передали украинским властям на мосту через Северский Донец возле Счастья. В целом же за последние пять лет в Украину вернули 554 заключенных, из которых 319 – из оккупированной части Луганской области, 223 – из захваченных районов Донетчины и 12 – из аннексированного Россией Крыма.

А тем временем на минувшей неделе донецкий блогер Максим Баринов поделился с заинтересованной общественностью некоторыми хитростями и их последствиями, на которые идут жители Донецка и окрестностей при пересечении линии разграничения.

«Перед пунктом пропуска в сторону Украины нужно прятать любые документы, связанные с «ДНР». А на обратном пути нужно постараться их найти в том же месте, забрать и въехать обратно уже как «гражданин республики». И нет никакой гарантии, что их не найдет какой-то «добрый человек» и не потребует вознаграждение или же можно забыть, где именно спрятаны документы. Штраф за утерю тоже немалый – 1 тыс. рублей», – написал блогер.

По его словам, то же самое касается номерных знаков на машину и технического паспорта. При въезде на контролируемую украинской властью территорию люди меняют свои «дээнеровские» номера на украинские и, наоборот, при въезде в ОРДЛО – на местные.

И, надо сказать, такой траффик из оккупации и назад очень даже масштабен. Например, по данным правозащитников из Human Rights Watch, ежемесячно около одного миллиона человек пересекают КПВВ на Донбассе. Но смещать свои приоритеты с Украины на Россию ни донетчане, ни луганчане совершенно не спешат.

Так, согласно прозвучавшему 23 июля заявлению губернатора Ростовской области Голубева, за три месяца действия эпохального путинского указа заявки на получение паспортов России подали лишь около 30 тыс. жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а 7 тысяч документ уже получили. Притом что, по различным оценкам, актуальная численность населения ОРДЛО сейчас составляет в пределах 2,5 – 3 млн человек.