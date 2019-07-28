Страха больше нет. Когда ожидать в России Майдан?

В России больше не осталось надежды на изменение ситуации в рамках существующих «демократических» процедур. Только протест общенационального масштаба способен переломить ситуацию.

На фоне попытки проведения 27 июля митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму российские силовики задержали возле мэрии Москвы и в ходе самой попытки проведения акции 1374 человек МВД отчиталось о задержании только 1074 человек. О результатах прошедшей акции, пишет на своей странице в Facebook российский историк, доктор исторических наук, профессор, политический аналитик, публицист и общественный деятель Валерий Соловей.

Cубботним утром, 27 июля, в Москве начались задержания незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

На утро были задержаны Иван Жданов, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков и Илья Яшин. Всем им ранее отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму.

Также по пути на митинг у мэрии Москвы задержали Любовь Соболь. Она только села в такси, к машине подбежали полицейские, вытащили ее из автомобили и затолкали в автобус.

«Что я увидел и понял 27 июля», – пишет российский историк.

Далее Соловей выделяет ключевые, по его мнению, моменты, которые характеризуют прошедшую акцию протеста.

1. Страха больше нет. Но нет пока и умения организованно сопротивляться.

2. Несанкционированные мероприятия политически гораздо эффективнее санкционированных. Что не означает их противопоставления.

3. Динамика и масштабы протеста станут нарастать. Хотя происходить это будет не линейно, а волнообразно.

4. Для расширения протеста необходимо осенью создавать общенациональную гражданскую коалицию и выдвигать общенациональную же повестку. (Скажем, города Сибири, задыхающиеся от дыма пожаров, не видят смысла поддерживать московскую тематику.)

5. Теперь практически всем политически активным людям понятно самоочевидное: не существует возможности изменить ситуацию в стране электоральным путем. Никакой. Выборы важны как площадка и повод, но не как самоцель. Протест приобретает иной характер.

6. Политический кризис переходит в открытую фазу. Самое трудное и важное впереди.

Крайне интересный был на днях Валерий Соловей: «Меняются настроения, я это очень хорошо знаю. Постоянно общаюсь с… Geplaatst door Иван Шаблов op Woensdag 5 juni 2019

«От себя лично и, полагаю, от имени всех, вышедших вчера на улицы Москвы, я хочу поблагодарить ОВД-инфо и канал “Дождь”. Ваша помощь была бесценна!», – пишет Соловей