Лесные пожары в Сибири. Почему бездействуют федеральные власти?

В Сибири горит три миллиона гектаров лесов. Дым от пожаров уже достиг Поволжья.

Дым доходит до уральских городов и Поволжья, где жители жалуются на удушливый смог. При этом большинство пожаров не тушатся. «Русская служба BBC» разбиралась, почему.

Где горит?

По данным Авиалесоохраны, лесные пожары сейчас зафиксированы в 10 регионах: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком АО. Общая площадь пожаров – около 3 млн гектаров, показывают данные космического мониторинга.

«Мы видим, что основная площадь, самая большая – в Якутии, более 1,2 млн га. Больше 1 млн га – в Красноярском крае и порядка 700 тыс. га – в Иркутской области», – рассказал «Русской службе BBC» руководитель противопожарной программы «Гринпис России» Григорий Куксин. Общая площадь горения, таким образом, примерно равна площади Бельгии.

Площадь пожаров продолжает расти. «Это катастрофа. Больше 90% приходится на так называемые зоны контроля, по ним принято решение не тушить. Именно это привело к таким площадям пожаров. Пожары, которые тушат по всей стране – это порядка 100-150 тыс. га», – говорит Куксин.

Почему пожары не тушат?

По данным Авиалесоохраны, на тушении лесных пожаров задействовано 2 тысячи 715 человек и 343 единицы техники. Также в тушении участвуют 28 воздушных судов. Как сообщал «ТАСС», основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры.

«Ситуация вышла из-под контроля именно из-за того, что изначально было принято решение не тушить пожары, пока они маленькие, – объясняет Куксин. – Такой порядок действует с 2015 года. Тогда формально узаконили практику, исторически сложившуюся от бедности – нет денег, нет топлива, нет самолетов, чтобы забрасывать пожарных на удаленные территории. Еще с советских времен многие пожары не тушились – не было космического мониторинга, и никто их не считал».

Советник главы Рослесхоза Александр Агафонов объяснял это так: «Смотрите сами: ближайшая точка базирования [самолета-танкера] в 500 км от пожара в тайге. Он летит туда-обратно, сбрасывает небольшой объем воды. Мы разоримся использовать авиацию для таких целей» (цитата по Интерфаксу).

Глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин на этой неделе признал, что пожары не тушатся, но их масштаб таков, что этот подход себя не оправдывает.

«Мы знаем, что есть соответствующая методика Рослесхоза, которая позволяет не тушить пожар, если нет угрозы объектам экономики. Логика понятна – нужно экономить средства. Но масштабы пожаров в этом году у нас большие. Поэтому там, где есть даже гипотетическая угроза населенным пунктам и объектам экономики, необходимо наращивать группировку и работать по кромкам огня. Да, это приведет к дополнительным затратам, но мы в состоянии обосновать эти расходы в Рослесхозе. И в случае необходимости – задействовать средства резервного фонда правительства Красноярского края», – говорил Лапшин.

Как объясняет Куксин, решение об отказе от тушения в каждом случае принимают региональные власти, но они не единственные виноватые.

«Федеральные деньги, которые выделяются на охрану леса, выделяются без учета этих зон контроля. Регион должен либо из собственных средств тушить в этих зонах контроля, либо принимать решение, что денег нет, и не тушить», – говорит эксперт.

Что будет с пожарами дальше?

Ситуация метеозависимая и совпадает с неблагоприятными погодными условиями, объясняет Григорий Куксин.

«В отличие от обычной практики, когда дым уходит на север, в этом году он повернул на запад, в более населенную часть страны. Значительная часть Сибири и уральские города – несмотря на то, что на Урале ситуация благополучная – оказались под влиянием плотного задымления», – говорит эксперт.

Как сообщали СМИ, едкий туман добрался в Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Тюмень, Пермь и Челябинск. С 25 июля смог наблюдается и в Татарстане.

«Метеостанции республики наблюдают так называемую дымовую мглу, возникшую в результате воздушного переноса частичек гари от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Обширный и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибирью способствует переносу продуктов горения лесов на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Татарстан», – говорится в сообщении управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

В Новосибирске из-за смога стало заметно меньше насекомых, сообщал «НГС».

«Это связано с тем, что эта аэрозольная завеса, созданная дымом, блокировала работу нервной системы у мошки. Именно через дыхательную систему», – объяснял изданию дезинфектолог Владимир Кыржановский.

Прогноз погоды показывает, что в охваченных пожарами районах в ближайшие недели не ожидается сильных дождей.

«Кроме того, надо понимать, что пожары такого масштаба сами влияют на погоду. Когда такие разогретые массы горячего воздуха и дыма поднимаются, это образует устойчивые разогретые шапки над огромными территориями, и они начинают влиять на погоду и прохождение атмосферных фронтов, циклонов, заставляя дожди обходить эти места стороной. Это может спровоцировать наводнения в других районах, может спровоцировать формирование устойчивого антициклона над зоной пожаров», – говорит Куксин.

По его словам, надежда есть только на устойчивые осенние дожди.

Что можно было бы сделать?

«Решения должны приниматься на высшем государственном уровне. Первое – усиливать группировку, работающую на местах. Но этого недостаточно. Нужен мониторинг состояния воздуха в городах и достоверное информирование людей – кто-то может уехать, вывезти родственников. В ряде случаев могут быть приняты дополнительные меры. Например, режим черного неба, когда ограничиваются выбросы от предприятий», – полагает Куксин из «Гринпис».

Тем временем, из-за пожаров в четырех регионах – в Иркутской области, Красноярском крае, а также в отдельных районах Бурятии и Якутии – введен режим чрезвычайной ситуации. Петицию с требованием ввести режим ЧС на территории всего Сибирского федерального округа в интернете подписали более 120 тысяч человек.