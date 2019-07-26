Космические страдания России. «Сверхдержава» не может достроить космодром

Позор России космодром «Восточный» продолжает позориться. Помпезный и грандиозный, но совершенно бесполезный российский космодром «Восточный» похоже, так и не достроят – «денег нет!».

Космодром «Восточный», который должен был поднять ура-патриотический дух россиян, продолжает наоборот, деморализовать и вводить адептов величия в приступ острой депрессии, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

«После скандала с воровством 8 млрд рублей, забастовок и голодовок рабочих, несоответствия техническому заданию и постоянных задержек полной сдачи в эксплуатацию, он выстрелил очередным скандалом», – пишет военно-политический обозреватель.

Так, стало известно, что строить вторую очередь космодрома отказались все подрядчики, претендовавшие ранее на эту высокую привилегию.

«Причем, такие мастодонты бюджетных распилов как Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг и Араза Агаларов отказались заниматься данным объектом. Их не удовлетворило финансирование второй очереди», – подчеркивает

Правда, не уточнили, то ли пилить уже нечего, то ли и вправду оно настолько ничтожное, что и сами кремлевские деловары, взявшись за «Восточный», уйдут в глубокий минус.

То есть, как оказалось, не только на российских пенсионеров у правительства РФ «денег нет», но и на не имеющий аналогов в мире космодром «Восточный».

«Что же, в сентябре прошлого года в статье «Космодром «Восточный» как призрак российской космонавтики» я писал о том, что данный объект, из вселяющего трепет и чувства ура-патриотизма, превратится в нечто забытое и покинутое. Еще один масштабный недострой, на котором, разного рода любители стимпанка будут устраивать съемки своих аматорских короткометражек про апокалипсис. И похоже, мои слова оказались пророческими», – подчеркивает Коваленко.

«Зато стимпанкерам раздолье!», – пишет Коваленко в заключении.