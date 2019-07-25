Российский танкер в порту Измаила. Спецоперация Кремля по «обмену» военнопленных моряков

Заход танкера российской компании, которая находится под украинскими санкциями, в порт Измаил выглядит более чем подозрительно. Похоже в Кремле решили разыграть спецоперацию по обмену украинских военнопленных моряков на танкер с его экипажем.

Сейчас в новостных лентах распространяется сенсация – СБУ совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер, который блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе, пишет на своей странице в Facebook политический обозреватель Алексей Минаков.

«Но не спешите поддаваться радостным эмоциям. Спокойно подумайте – а зачем российскому танкеру понадобилось добровольно заходить в украинский порт Измаил, чтобы его там задержали?», – пишет политический обозреватель в своем сообщении.

Минаков отмечает, что все это очень похоже на частью спецоперации по обмену военнопленных. Складывается впечатление, что является предвестником чего-то подобного:

«Россия возвращает нам моряков, а мы ей российский танкер с моряками этого судна?», – подчеркивает Минаков.

Задержанный в Измаиле танкер. Задержанный в Измаиле танкер. Задержанный в Измаиле танкер. Задержанный в Измаиле танкер. Пред 1 из 4 След

Политический обозреватель указывает, что это «такая себе добровольная и сознательная жертва Кремля, чтобы потом получить картинку справедливого обмена».

«Суть спецоперации в том, чтобы Россия не выполняла решение Международного трибунала. Чтобы не отдавать украинских моряков, а совершить именно обмен», – отмечает Минаков.

Сенсация – СБУ совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер, который блокировал проход украинских… Geplaatst door Olexiy Minakov op Donderdag 25 juli 2019

Минаков предлагает внимательно следить за дальнейшими событиями. Но это задержание российского танкера выглядит, как минимум, подозрительным.

«Очень подозрительным», – подчеркивает Минаков.