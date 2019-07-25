Итоги правления Путина: Россию ожидает жесточайший кризиси и обнищание населения

В то время как говорящие головы путинского режима рассказывают о том, как в стране хорошо от санкций, которые помогают экономике подниматься с колен и не за горами некие эфемерные рекорды, независимые рейтинговые и аналитические агентства вещают о глубоком кризисе в РФ. Причем, о таковом вещают уже и российские агентства в том числе, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

«Так, согласно исследованию российского рейтингового агентства АКРА в ближайшие несколько лет России не следует ожидать чуда, вхождения в ТОП-5 экономик мира и прочих обещаемых благ. На самом деле все будет – очень плохо», – пишет военно-политический обозреватель.

В частности, прогнозы сообщают о перспективе России столкнуться с падением цен на нефть до $53 за баррель и потерей $43 млрд выручки. Это повлечет за собой инфляцию в размере 17%. При обвале цен до $40 экономику ожидает глубочайший кризис.

«Экономика в ближайшие 5 лет не сможет преодолеть планку роста в 2% и будет продолжать консультировать на уровне 0,8%, при среднем показателе по Европе 3,2%. Но, в случае падения цен на нефть до $40 за баррель, ВВП РФ уйдёт в стабильный «минус» 2,2%», – отмечает Коваленко.

Так же, реальные доходы россиян не смогут превысить уровень 2010 года, а при нефти по $40 продолжат пике, потеряв минимум 4,1%, откинувшись в первую половину 2000-х.

«Таким образом, даже в самой России весьма предвзято относятся к заявлениям правительства о вхождении в ТОП-5 экономик мира к 2024 году и благотворных санкциях. С другой стороны, если к 2024 году России так и не удастся войти в ТОП-5, то это лишний повод переизбрать Путина, что бы он продолжил курс «вхождения»…», – подчеркивает Коваленко в конце своей публикации.