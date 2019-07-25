Постправда в действии. Как автор бестселлера «21 урок для XXI века» пошел на уступки Путину

В книге на английском Харари жестко высказывается о событиях 2014 года в Крыму, в том числе называет «лживыми» заявления Владимира Путина. Но в издании на русском языке, которое вышло только что, таких слов нет. Вместо них совсем другой текст – о Трампе и фейк ньюз. Корреспондент «RTVI» Артем Филатов связался с самим Харари и попытался разобраться в том, что же на самом деле произошло с его книгой.

Главу «Постправда» из новой книги Юваля Ноя Харари для российской аудитории опубликовало на своем сайте издание «Афиша», а оригинальный текст в открытом доступе есть на сайте британской «Guardian». Поэтому сравнить может любой желающий. Совпадает первое предложение, но, по сути, это две разные статьи, в которых оперируют разными примерами.

Вот что написано в англоязычном издании: «Сегодня нам постоянно говорят, что мы живем в новую пугающую эпоху «постправды», окруженные ложью и вымыслом. Примеры найти несложно. Так, в 2014 году российские специальные подразделения без армейских знаков отличия вторглись в Украину и оккупировали ключевые объекты в Крыму».

Российский перевод книги «21 урок для XXI века» московское издательство «Синдбад» выпустило в июне этого года. Тираж – 10 тысяч экземпляров. И вот как в ней начинается та же глава: «Сегодня нам постоянно твердят, что мы живем в новую пугающую эпоху «постправды», окруженные ложью и вымыслом. Так, по подсчетам газеты «Washington Post» за время после своей инаугурации президент Трамп сделал более 6000 ложных публичных заявлений”».

Этот же текст главы «Постправда» вышел на сайте «Афиши» – там уже извинились перед читателями за сложившуюся ситуацию и заверили, что не имеют к подмене никакого отношения. Интересно, что на украинском книга Харари вышла без изъятий. То есть можно сделать вывод, что главу подменили только в российском издании.

Вот что нам рассказал Андрей Черников – читатель из Украины, который сравнил английский, украинский и русский перевод: «Мне просто было интересно, как в российском издании перевели очень острые вопросы относительно аннексии Крыма и действий на востоке Украины. И я смотрю: блин, тут вообще по-другому написано, то есть другой абзац вставлен, про Трампа. А в оригинале про Трампа нет».

Юваль Ной Харари – израильский историк. Всемирную известность ему принесла книга «Sapiens. Краткая история человечества». Что касается «21 урока для XXI века», то это третий по счету бестселлер. Профессор Харари дал письменный комментарий «RTVI». Он признает, что разрешил изменить содержание книги, чтобы не отталкивать некоторых читателей или избежать цензуры.

«Моя главная задача – сделать так, чтобы содержащиеся в этой книге идеи об угрозе диктатуры, экстремизма и нетерпимости достигли широкой и разнообразной аудитории. Это касается в том числе аудитории, которая живет в недемократических режимах. Некоторые примеры в книге могут оттолкнуть этих читателей или вызвать цензуру. В связи с этим я иногда разрешаю менять некоторые острые примеры, но никогда не меняю ключевые тезисы в книге», – пишет историк в комментарии для «RTVI» о своей книге изданой в русском переводе.

Среди тех, кто обратил внимание на изъятие слов о Путине – издатель и переводчик Дмитрий Кузьмин, который сейчас живет в Риге. Ему это напоминает советскую форму цензуры при переводах иностранных авторов, которая выглядит очень странно в XXI веке.

«Я это наблюдал на примерах переводов Сент-Экзюпери в 60-е годы в СССР. Хотя видит Бог, Сент-Экзюпери – не самый подрывающий основы социалистического строя автор, но там тоже во многих текстах куски были долой. Меня поразило, что это никто не обсуждает, никто не видит. Потому что полвека назад людей, которые могли технически увидеть и сопоставить, можно было пересчитать по пальцам одной руки. А сейчас все доступно», – комментирует произошедшее Дмитрий Кузьмин.

Прокомментировал эту ситуацию и журналист Максим Трудолюбов, подчеркивая, что основную роль играет коммерческий интерес издания.

«Автор согласился, значит это было просто коммерческое решение. Я думаю, что это вообще была не цензура, а попытка лучше продать книгу. В России книжный рынок удивительным образом многие годы свободен от цензуры. Можно назвать буквально считанные случаи, когда известные за рубежом книги не издаются и не переводятся в России. А здесь мы видим вот такое. Но оказывается, что это случай не политической цензуры, а, видимо, коммерческой цензуры. Это говорит нам, скорее, что-то об авторе и об издателе», – говорит журналист Максим Трудолюбов.

Известный российский политолог Андрей Латынин, дал эксклюзивный комментарий для «POLITua». Политолог назвал одну из ключевых причин почему российский издатель пошел на подмену оригинальной главы «Постправда» книги «21 урок для XXI века».

«Да, скорее всего речь о коммерческом интересе. Но и политическая составляющая в акте подмены главы книги тоже несомненно присутствует. Надо понимать, что в путинской России бизнес не является частным делом предпринимателя, тем более издательский бизнес. Власти всегда могут осложнить жизнь предпринимателя и превратить ее в настоящий кошмар, даже без заведения уголовного дела. На этот случай есть пожарная инспекция, Роспотребнадзор, трудовая инспекция и другие грозные проверяющие инстанции, способные найти массу нарушений, коих и на самом деле может оказаться не мало, но на кои обычно закрывают глаза, по причини полной лояльности бизнеса властям. Поэтому издатель пытающий сорвать коммерческий куш с издания бестселлера заранее ограждает себя от всяких возможных неприятностей со стороны властей, вот и подменили главу о Путине, на главу о Трампе», – говорить Андрей Латынин.

В российском издательстве «Синдбад» нам не смогли оперативно прокомментировать ситуацию вокруг книги «21 урок для XXI века». Поэтому мы можем лишь предполагать, кто и зачем решил перестраховаться.