Зона «русского мира»

Крах России на рынке вооружений. Почему Россия и Украина выбыли мирового рейтинга оружейников?

«Defense News» опубликовал свежий ТОР-100 военно-промышленных компаний мира, в котором не нашлось места целому ряду российских монополий и, на удивление, украинскому «Укроборонпрома».

Россия стремительно теряет свои позиции на мировом рынке вооружений, фактически из почти десятка топовых российских оружейных компаний в мировом рейтинге остались только две. Отсутствие в этом рейтинге украинского «Укроборонпрома» имеет совсем иное объяснение не связанное с потерей позиции на рынке, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

«Итак, уважаемое американское издание «Defense News» опубликовало долгожданный рейтинг ТОР-100 крупнейших производителей и экспортеров оружия в мире по данным на 2019 год. И, как и ожидалось, этот рейтинг покинула значительная часть российских компаний, о некоторых из которых я писал в пошлом году не в лучшем свете», – пишет военно-политический обозреватель.

Так, на сегодняшний день, в рейтинге от «Defense News» присутствуют всего две компании из РФ, а именно, АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», опустившаяся на 15-е место с 8-го места и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», оказавшееся 32-м месте, в то время как ранее занимала 25-е.

Первая 20 из TOP-100 оружейников мира.

При этом из ТОР-100 полностью выбыли ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Вертолеты России», АО «НПК «Уралвагонзавод» и АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии».

«Стоит отметить, что в рейтинге не присутствует наш «Укроборонпром», хотя в прошлом году он занимал 72-е место с доходом в $873,45 млн. И вместо аккумуляции «зради» советую задумать над тем, что информация о доходах предприятия может быть для «Defense News» быть недоступной. Ведь, к примеру, только одних ПТРК Украина отправляет на экспорт больше, чем заработал «Kawasaki Heavy Industries», занимающий в рейтинге 100-е место. То есть, дело в закрытости информации, а не в отсутствии «Укроборонпрома» в рейтинге в принципе», – отмечает Коваленко.

С другой стороны, фактор снижения по иерархической лестнице российских оружейных монополий не может не радовать, особенно на фоне общей статистики падения их экспорта оружия.

Автор Александр Коваленко
Источник Одесский Курьер
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