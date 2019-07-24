Летающие гробы Путина. В России решили профинансировать авиастроителей

В России вместо помощи регионам и россиянам решили на 300 млрд рублей помочь самолетам SSJ100 и МС21, которые и летать толком не могут.

По настоящему это новость из категории и смех, и грех, причем под аккомпанемент сакраментальной фразы о том, что рожденные ползать. Впрочем судите сами, пишет пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания

«Так, стало известно, что глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов обратился к Путину с просьбой докапитализировать Объединенную авиационную компанию РФ на 300 млрд рублей. Да-да, вы не ослышались, российским авиастроителям, отличившимся такими проектами как «летающий гроб» SSJ100 и «санкционный» МС-21 (а в перспективе такой летающий гроб как и SSJ100), а так же никому не нужный Су-57 и проблемный Ил-112В, нужно ещё 300 миллиардов рублей!», – пишет военно-политический обозреватель.

И, что самое интересное, Путин согласился предоставить на это дело запрашиваемую сумму.

«Вы слышите, пенсионеры просящие индексацию, теперь на российских авиалиниях будет больше SSJ100! Да, жители Саратова, Тамбова и Саранска, признанные самыми нищими в России, теперь вы будете на парадах, по телевизору, видеть больше Су-57!», – подчеркивает Коваленко.

В общем-то, можно долго продолжать издеваться над тщедушным финансовым положением россиян и столь огромной суммой, выделяемой на ОАК, но факт остается фактом. В стране с регулярно пикирующим уровнем благосостояния населения, падением уровня жизни и экономическим коллапсом, будет выделено 300 млрд на то, что не столько поднимет экономику, сколько ускорит снижение популяции россиян.

«Аплодисменты стоя!», – пишет Коваленко в заключении.