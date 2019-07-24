Зона «русского мира»

Провокатор российско-белорусских спецслужб на работе в… украинском СМИ

Что известно о провокаторе, подставившего украинского журналиста Павла Шаройко под арест в Беларуси.

46-летний Василий Семашко в белорусском медиа-сообществе известен без малого всем. Действительно талантливый журналист, сильный не словом, но визуальными образами, он хороший фотограф и видеооператор. Однако в 2019 год Вася Семашко уже уверенно вошел как человек, с которым удивительным образом не хотят иметь дело ни в одном из «двух миров» белорусской журналистики – то есть ни в государственных, ни в независимых СМИ. Чтобы стать настолько нерукопожатным, надо было очень сильно постараться.

Василий Семашко, однако, смог. «Мы работали с Васей, но в итоге перестали, потому что он буквально притягивал скандалы. А если не притягивал – генерировал сам. Все, во что он ввязывался, заканчивалось проблемами», – рассказывал один из руководителей информагентства «БелаПАН», на которое в начале 2010-х пришелся пик карьеры Василия Семашко.

Путь от фотокореспондента до пророссийского пропагандиста

Попал в журналистику Василий Семашко, скорее, случайно. Через юношеское увлечение фотографией, совпавшее с нервным временем перестройки. Однако долгое время будущий журналист «искал себя»: челночил в Польшу, перебивался случайными заработками в Беларуси, ввязывался в разные авантюры. Благодаря последнему – был осужден на 7 лет за хулиганство и отправился на зону.

Что там с ним было – доподлинно неизвестно. Злые языки говорят про «опущение» и «петушение» на зоне, но достоверной информации, конечно, нет. Зато точно можно сказать, что за годы на зоне Василий обзавелся не только очень характерной для зэка внешностью, но и соответствующим стилем поведения, манерой общения и повадками. Как выяснилось немного позже, к этому можно добавить яростную гомофобию. В какой-то момент (в середине 2000-х) Василий Семашко в своих текстах начал яростно клеймить «извращенцев» как «ошибку природы». Что вызвало оторопь в той самой либеральной прессе, в которой он тогда активно публиковался.

Была в биографии Семашко и попытка уехать в Германию, получив там статус беженца. В Германии он активно доказывал, что в Беларуси подвергается преследованиям за свои убеждения. Но не помогло – депортировали. После этого и началась карьера «Васи – журналиста».

Здесь настоящие творческие удачи (поездки в Чернобыльскую зону отчуждения, репортажи про Немигу – спрятанную под землю минскую реку) чередовались со странными скандалами – например, когда Вася Семашко целенаправленно снимал на пресс-конференциях груди и коленки женщин. Или когда готовил телесюжет о том, что в Беларуси можно устанавливать погоду по заказу.

Хотя поначалу Василий Семашко отличился тем, что в Минске закидал шествие геев яйцами. Василий мстил, за то, что пережил в тюрьме, но для журналиста такое поведение было как минимум экзотично. Именно его неумение разделять работу журналиста и личное отношение к происходящему и спровоцировало длящееся до сих пор «путешествие по редакциям».

После того, как с Василием Семашко отказались работать в ключевых независимых СМИ Беларуси, он все чаще начал выступать в роли провокатора. В 2015-м, когда шла регистрация кандидатов на президентские выборы, Семашко пытался зарегистрировать в Центризбиркоме в качестве претендента на президентство своего кота Барсика. В многочисленных интервью Василий говорил: «У моего кота богатая политическая биография. В 2010 году он подписал меморандум о взаимопонимании с кандидатом в президенты Владимиром Некляевым, сейчас пытался сам стать кандидатом. Но в настоящее время он занят своей основной работой – ловит мышей на даче».

Василий Семашко с котом Барсиком.

Одна из самых громких и странных историй произошла в 2016 году, когда Василий Семашко под прикрытием Белорусской православной церкви участвовал в операции спецслужб «Белорусский гуманитарный конвой для ДНР/ЛНР». Формально это была поездка в зону боевых действий с «гуманитарным грузом» для террористов. Но неизвестно, что в действительности передавали «донецким повстанцам» эти люди. Польский журналист, поехавший позже с этой миссией был банально снят на границе ФСБ и подвергнут жесткому допросу.

Семашко во время поездки на оккупированную часть Донбасса.

К тому времени Вася Семашко уже в основном сотрудничал с российскими информационными и пропагандистскими ресурсами, в основном с информагенством «Спутник Беларусь». Свои репортажи с Донбасса Семашко публиковал во всех СМИ подряд, что, опять же, вышло ему боком.

Проще говоря, в «Спутнике» не оценили то, что Семашко тот же самый «эксклюзив» с Донбасса предложил «Радио Свобода», – и прервали сотрудничество.

«После того как «Радыё Свабода» опубликовало со мной интервью, меня уволили с белорусского «Спутника», – сообщил сам Семашко в «Фейсбуке». – Каких-то запретов давать интервью в договоре, на основании которого я там работал, не существует. Информация, которую я дал в интервью, не опровергнута, никаких тайн я не выдавал, никого не оскорбил. Причина увольнения, которую я услышал, – это то, что в интервью со мной «Радыё Свабода» вспомнило «Спутник», а это есть плохо. Теперь я ищу работу».

Глава российского информационного ресурса «Спутник» в Минске Андрей Качура так прокомментировал «Радыё Свабода» заявление журналиста: «У нас Василий никогда не был в штате, и я его не мог уволить физически. Насколько я знаю, он сотрудничает и с «Радыё Свабода», и его материалов там больше, чем на «Спутнике», но ведь вы не называете его своим корреспондентам? К примеру, последний материал, посвященный Донбассу, он опубликовал у вас, там и фотографии его, но своим корреспондентам вы его не называете. Я хотел бы увидеть заголовок, что корреспондент «Радыё Свабода», возит благотворительную помощь в Донбасс.

Мы честно говорим: очень широкий круг корреспондентов привлекаем к сотрудничеству. У нас не только Василий публикуется, у нас публикуются многие белорусские журналисты. Да, действительно, мы с ним сотрудничали и он у нас опубликовал ряд материалов. Но Василий у нас в штате никогда не был. И если посчитать то количество материалов, которые он опубликовал на других ресурсах, то называть его корреспондентом «Спутника» я думаю, будет неправильно. Свой гонорар он получил, и расстались мы с ним взаимно вежливо – что в этом трагического? Трудовую книжку мы у него не брали, никуда его не отправляли специально. Мы знали, что он действительно поехал готовить материалы, и воспользовались такой возможностью, опубликовав один из этих материалов. Второй материал опубликовали вы, так что мы с вами здесь в одинаковых условиях».

Но без работы Василий Семашко был недолго – устроился в минский корпункт российской телекомпании НТВ, оператором. Именно там он отработал в качестве провокатора, о чем пойдет речь в следующем разделе..

В тоже время, сам Василий Семашко спокойно относится к своему неординарному имиджу: «Мне все равно, что обо мне говорят и какие ходят слухи. Возможно, это кого-то оскорбит, но 95% людей в нашей стране и вообще на планете я считаю быдлом. Это обыватели, которым вообще на все наплевать, я убеждался в этом множество раз. Так что когда мне говорят, что я кому-то хамлю, и со мной никто общаться не будет, то я спокойно отвечаю: меня никакое общение со всем этим быдлом совершенно не интересует».

Украинская сага Семашко

Первый известный эпизод участия Семашко в украинской тематике – участие в нелегальной переправке в Украину из Беларуси россиянки Ольги Шевелевой. Она очень хотела оказаться в АТО на Донбассе, куда в итоге и попала – в подразделение ДУК “Правый сектор”. А спустя некоторое время ее задержали по делу диверсионно-разведывательной группы «Лесника» (он же Олег Мужчиль) как агента российских спецслужб.

Второй эпизод более громкий. 25 октября 2017 года оперативниками КГБ Беларуси был задержан украинский журналист Павел Шаройко. Его обвинили в работе на украинскую разведку, в создании на территории Беларуси целой разведывательной сети.
А вскоре стало известно, что украинский журналист был задержан сразу после встречи с гражданином Беларуси Василием Семашко, имеющим официальный статус журналиста корпункта телеканала «НТВ» в Беларуси. Журналист НТВ вызвал украинского журналиста на встречу, предлагая передать ему какие-то документы, с которыми Шаройко и был задержан.

«Стало известно о том, что украинский журналист [Павел Шаройко] был задержан сразу после встречи с гражданином Беларуси Василием Семашко (белорусский, а с лета этого года — российский журналист корпункта телеканала «НТВ» в РБ). Василия сложно назвать ординарной личностью. Многим коллегам памятны его экзальтированные поступки, такие, например, как попытка зарегистрировать своего кота в качестве кандидата в президенты в 2015 году. Поездка на оккупированную часть Донбасса, после которой он не стеснялся демонстрировать фото из своего автомобиля, на котором возил террористов «ДНР» и их оружие. Еще ранее, в 2013 г., Семашко не скрывал, что поддерживает рабочие отношения с Бобышевым, начальником одного из управлений Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при президенте», — писали белорусские независимые СМИ (государственные по этому делу не писали вообще ничего).

Показательно, что «журналист НТВ», который передал «секретные документы», остался на свободе. Что в белорусских условиях как минимум странно. Возможно, дело в личности именно Бобышева, который официально представляется помощником по стратегическому развитию руководителя компании «Белвест». Неофициально же, как он сам заявлял, является помощником Сергея Тетерина – белорусского олигарха, которого считают членом близкого круга и одним из «кошельков» Лукашенко.

Параллельно с НТВ в Беларуси Василий Семашко начал сотрудничать с… украинским телеканалом «112», принадлежащим куму Путина Виктору Медведчуку. Вот один из первых его сюжетов в этом качестве.

Сегодня Василий Семашко, продолжая получать деньги от российских пропагандистов, обнаруживается в Минске во всех местах, где происходят события, связанные с Украиной.

Так, 19 июня сего года в «Президент-отеле» (Минск) прошла пресс-конференция представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы для украинских журналистов. По информации «Информспротивления», на пресс-конференции присутствовали и Кардаш с Семашко (на фото они проходят контроль при входе в отель).

Семашко и Кардаш.
Семашко и Кардаш.
Пред 1 из 2 След

Там Семашко отработал сначала на «112 канале», а потом спокойно поменял на микрофоне эмблему телеканала на НТВшную.
Вот так оказавшись совсем уже нерукопожатным на родине, Василий Семашко нарасхват у новых – российских и пророссийских хозяев.

Автор Андрей Латынин
Источник POLITua
Тоже интересно
Зона «русского мира»

Отказаться от агрессии. Чем сможет ответь Россия на пример поданный Украиной?

Зона «русского мира»

Чертик из табакерки. Чем Шарий опасен для Медведчука?

Зона «русского мира»

Минский бег по кругу «мирного урегулирования». Пушилин плевать хотел на Медведчука

Зона «русского мира»

«Чей Крым?». Когда ожидать массовой «народной дипломатии» россиян в Украину?

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Отказаться от агрессии. Чем сможет ответь Россия на пример поданный Украиной?

Чертик из табакерки. Чем Шарий опасен для Медведчука?

Минский бег по кругу «мирного урегулирования». Пушилин плевать хотел на Медведчука

1 из 590