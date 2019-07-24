Провокатор российско-белорусских спецслужб на работе в… украинском СМИ

46-летний Василий Семашко в белорусском медиа-сообществе известен без малого всем. Действительно талантливый журналист, сильный не словом, но визуальными образами, он хороший фотограф и видеооператор. Однако в 2019 год Вася Семашко уже уверенно вошел как человек, с которым удивительным образом не хотят иметь дело ни в одном из «двух миров» белорусской журналистики – то есть ни в государственных, ни в независимых СМИ. Чтобы стать настолько нерукопожатным, надо было очень сильно постараться.

Василий Семашко, однако, смог. «Мы работали с Васей, но в итоге перестали, потому что он буквально притягивал скандалы. А если не притягивал – генерировал сам. Все, во что он ввязывался, заканчивалось проблемами», – рассказывал один из руководителей информагентства «БелаПАН», на которое в начале 2010-х пришелся пик карьеры Василия Семашко.

Путь от фотокореспондента до пророссийского пропагандиста

Попал в журналистику Василий Семашко, скорее, случайно. Через юношеское увлечение фотографией, совпавшее с нервным временем перестройки. Однако долгое время будущий журналист «искал себя»: челночил в Польшу, перебивался случайными заработками в Беларуси, ввязывался в разные авантюры. Благодаря последнему – был осужден на 7 лет за хулиганство и отправился на зону.

Что там с ним было – доподлинно неизвестно. Злые языки говорят про «опущение» и «петушение» на зоне, но достоверной информации, конечно, нет. Зато точно можно сказать, что за годы на зоне Василий обзавелся не только очень характерной для зэка внешностью, но и соответствующим стилем поведения, манерой общения и повадками. Как выяснилось немного позже, к этому можно добавить яростную гомофобию. В какой-то момент (в середине 2000-х) Василий Семашко в своих текстах начал яростно клеймить «извращенцев» как «ошибку природы». Что вызвало оторопь в той самой либеральной прессе, в которой он тогда активно публиковался.

Была в биографии Семашко и попытка уехать в Германию, получив там статус беженца. В Германии он активно доказывал, что в Беларуси подвергается преследованиям за свои убеждения. Но не помогло – депортировали. После этого и началась карьера «Васи – журналиста».

Здесь настоящие творческие удачи (поездки в Чернобыльскую зону отчуждения, репортажи про Немигу – спрятанную под землю минскую реку) чередовались со странными скандалами – например, когда Вася Семашко целенаправленно снимал на пресс-конференциях груди и коленки женщин. Или когда готовил телесюжет о том, что в Беларуси можно устанавливать погоду по заказу.

Хотя поначалу Василий Семашко отличился тем, что в Минске закидал шествие геев яйцами. Василий мстил, за то, что пережил в тюрьме, но для журналиста такое поведение было как минимум экзотично. Именно его неумение разделять работу журналиста и личное отношение к происходящему и спровоцировало длящееся до сих пор «путешествие по редакциям».

После того, как с Василием Семашко отказались работать в ключевых независимых СМИ Беларуси, он все чаще начал выступать в роли провокатора. В 2015-м, когда шла регистрация кандидатов на президентские выборы, Семашко пытался зарегистрировать в Центризбиркоме в качестве претендента на президентство своего кота Барсика. В многочисленных интервью Василий говорил: «У моего кота богатая политическая биография. В 2010 году он подписал меморандум о взаимопонимании с кандидатом в президенты Владимиром Некляевым, сейчас пытался сам стать кандидатом. Но в настоящее время он занят своей основной работой – ловит мышей на даче».

Одна из самых громких и странных историй произошла в 2016 году, когда Василий Семашко под прикрытием Белорусской православной церкви участвовал в операции спецслужб «Белорусский гуманитарный конвой для ДНР/ЛНР». Формально это была поездка в зону боевых действий с «гуманитарным грузом» для террористов. Но неизвестно, что в действительности передавали «донецким повстанцам» эти люди. Польский журналист, поехавший позже с этой миссией был банально снят на границе ФСБ и подвергнут жесткому допросу.

К тому времени Вася Семашко уже в основном сотрудничал с российскими информационными и пропагандистскими ресурсами, в основном с информагенством «Спутник Беларусь». Свои репортажи с Донбасса Семашко публиковал во всех СМИ подряд, что, опять же, вышло ему боком.

Проще говоря, в «Спутнике» не оценили то, что Семашко тот же самый «эксклюзив» с Донбасса предложил «Радио Свобода», – и прервали сотрудничество.

«После того как «Радыё Свабода» опубликовало со мной интервью, меня уволили с белорусского «Спутника», – сообщил сам Семашко в «Фейсбуке». – Каких-то запретов давать интервью в договоре, на основании которого я там работал, не существует. Информация, которую я дал в интервью, не опровергнута, никаких тайн я не выдавал, никого не оскорбил. Причина увольнения, которую я услышал, – это то, что в интервью со мной «Радыё Свабода» вспомнило «Спутник», а это есть плохо. Теперь я ищу работу».

Глава российского информационного ресурса «Спутник» в Минске Андрей Качура так прокомментировал «Радыё Свабода» заявление журналиста: «У нас Василий никогда не был в штате, и я его не мог уволить физически. Насколько я знаю, он сотрудничает и с «Радыё Свабода», и его материалов там больше, чем на «Спутнике», но ведь вы не называете его своим корреспондентам? К примеру, последний материал, посвященный Донбассу, он опубликовал у вас, там и фотографии его, но своим корреспондентам вы его не называете. Я хотел бы увидеть заголовок, что корреспондент «Радыё Свабода», возит благотворительную помощь в Донбасс.

Мы честно говорим: очень широкий круг корреспондентов привлекаем к сотрудничеству. У нас не только Василий публикуется, у нас публикуются многие белорусские журналисты. Да, действительно, мы с ним сотрудничали и он у нас опубликовал ряд материалов. Но Василий у нас в штате никогда не был. И если посчитать то количество материалов, которые он опубликовал на других ресурсах, то называть его корреспондентом «Спутника» я думаю, будет неправильно. Свой гонорар он получил, и расстались мы с ним взаимно вежливо – что в этом трагического? Трудовую книжку мы у него не брали, никуда его не отправляли специально. Мы знали, что он действительно поехал готовить материалы, и воспользовались такой возможностью, опубликовав один из этих материалов. Второй материал опубликовали вы, так что мы с вами здесь в одинаковых условиях».

Но без работы Василий Семашко был недолго – устроился в минский корпункт российской телекомпании НТВ, оператором. Именно там он отработал в качестве провокатора, о чем пойдет речь в следующем разделе..

В тоже время, сам Василий Семашко спокойно относится к своему неординарному имиджу: «Мне все равно, что обо мне говорят и какие ходят слухи. Возможно, это кого-то оскорбит, но 95% людей в нашей стране и вообще на планете я считаю быдлом. Это обыватели, которым вообще на все наплевать, я убеждался в этом множество раз. Так что когда мне говорят, что я кому-то хамлю, и со мной никто общаться не будет, то я спокойно отвечаю: меня никакое общение со всем этим быдлом совершенно не интересует».

Украинская сага Семашко

Первый известный эпизод участия Семашко в украинской тематике – участие в нелегальной переправке в Украину из Беларуси россиянки Ольги Шевелевой. Она очень хотела оказаться в АТО на Донбассе, куда в итоге и попала – в подразделение ДУК “Правый сектор”. А спустя некоторое время ее задержали по делу диверсионно-разведывательной группы «Лесника» (он же Олег Мужчиль) как агента российских спецслужб.

Второй эпизод более громкий. 25 октября 2017 года оперативниками КГБ Беларуси был задержан украинский журналист Павел Шаройко. Его обвинили в работе на украинскую разведку, в создании на территории Беларуси целой разведывательной сети.

А вскоре стало известно, что украинский журналист был задержан сразу после встречи с гражданином Беларуси Василием Семашко, имеющим официальный статус журналиста корпункта телеканала «НТВ» в Беларуси. Журналист НТВ вызвал украинского журналиста на встречу, предлагая передать ему какие-то документы, с которыми Шаройко и был задержан.

«Стало известно о том, что украинский журналист [Павел Шаройко] был задержан сразу после встречи с гражданином Беларуси Василием Семашко (белорусский, а с лета этого года — российский журналист корпункта телеканала «НТВ» в РБ). Василия сложно назвать ординарной личностью. Многим коллегам памятны его экзальтированные поступки, такие, например, как попытка зарегистрировать своего кота в качестве кандидата в президенты в 2015 году. Поездка на оккупированную часть Донбасса, после которой он не стеснялся демонстрировать фото из своего автомобиля, на котором возил террористов «ДНР» и их оружие. Еще ранее, в 2013 г., Семашко не скрывал, что поддерживает рабочие отношения с Бобышевым, начальником одного из управлений Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при президенте», — писали белорусские независимые СМИ (государственные по этому делу не писали вообще ничего).

Показательно, что «журналист НТВ», который передал «секретные документы», остался на свободе. Что в белорусских условиях как минимум странно. Возможно, дело в личности именно Бобышева, который официально представляется помощником по стратегическому развитию руководителя компании «Белвест». Неофициально же, как он сам заявлял, является помощником Сергея Тетерина – белорусского олигарха, которого считают членом близкого круга и одним из «кошельков» Лукашенко.

Параллельно с НТВ в Беларуси Василий Семашко начал сотрудничать с… украинским телеканалом «112», принадлежащим куму Путина Виктору Медведчуку. Вот один из первых его сюжетов в этом качестве.

Сегодня Василий Семашко, продолжая получать деньги от российских пропагандистов, обнаруживается в Минске во всех местах, где происходят события, связанные с Украиной.

Так, 19 июня сего года в «Президент-отеле» (Минск) прошла пресс-конференция представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы для украинских журналистов. По информации «Информспротивления», на пресс-конференции присутствовали и Кардаш с Семашко (на фото они проходят контроль при входе в отель).

Семашко и Кардаш. Семашко и Кардаш. Пред 1 из 2 След

Там Семашко отработал сначала на «112 канале», а потом спокойно поменял на микрофоне эмблему телеканала на НТВшную.

Вот так оказавшись совсем уже нерукопожатным на родине, Василий Семашко нарасхват у новых – российских и пророссийских хозяев.