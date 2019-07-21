Минский бег по кругу «мирного урегулирования». Пушилин плевать хотел на Медведчука

За последние пять лет российско-украинской войны о таких перемириях, подобно достигнутому 17 июля в Минске «хлебному», договаривались до этого уже целых 20 раз, но продолжались они недолго.

Два вопроса обсуждали на прошлой недели – итоги последних переговоров и достижения договоренности о прекращение огня на Донбассе и «мир план» кума Владимира Путина Виктора Медведчука представленный в Европарламенте. В то же время, в самом ОРДЛО и вокруг него происходят другие важные события, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Итоги последних переговоров в Минске

Главным событием уходящей недели для ОРДЛО стал достигнутый на переговорах в Минске какой-никакой результат. Вечером 17 июля очередное заседание Трехсторонней контактной группы закончилось действительно на мажорной ноте – стороны договорились и о стабильном водоснабжении и мобильной связи на оккупированном Донбассе, и о допуске везде наблюдателей ОБСЕ, и об обмене 69-ти пленных украинцев на 208 названных боевиками человек, находящихся в учреждениях украинской пенитенциарной системы. Ну а центральным достижением переговорщиков было объявление нового перемирия с 00:00 21 июля, названного по традиции «хлебным».

Конечно, для команды нового президента Владимира Зеленского это является безусловным свершением, впрочем, за последние пять лет российско-украинской войны такие перемирия достигались уже целых 20 раз, но продолжались они недолго. В последний раз в апреле текущего года очередное «пасхальное перемирие» более-менее соблюдалось только на Пасху, а так нарушалось российскими «ихтамнетами» уже через считанные часы после мнимого наступления «режима тишины».

Собственно и сейчас, уже после свежего решения ТКГ в Минске и всего за какие-то сутки до вступления в силу режима прекращения огня оккупанты били по украинским позициям ООС не просто из гранатометов и стрелкового оружия, а из артиллерии и минометов, что, между прочим, априори запрещено приснопамятными минскими соглашениями.

Но с формальной точки зрения, результат – есть. И достигнут он был после столь же показушно-результативной встречи советников лидеров «нормандской четверки» в Париже, где, в частности, от Украины участие принимал замглавы Офиса президента Вадим Пристайко, а от России – путинский помощник Сурков. В нормандском формате также речь шла об обмене пленными то ли 10 на 10, то ли 15 на 15, однако подтверждения обещаний Кремля оперативно не произошло, нужно ждать на протяжении целого месяца.

Сурков также пообещал «повлиять» на российскую оккупационную администрацию в ОРЛО, чтобы та демонтировала свои фортификационные сооружения рядом с мостом в Станице Луганской, что необходимо для его полноценного восстановления. И, видимо, увидев в глазах западных партнеров не глубокую обеспокоенность, а благожелательность и гостеприимство, подсанкционный помощник Путина вообще решил остаться в Париже для совершения увеселительных прогулок.

Но просчитался – после завершения официального раунда переговоров французские коллеги попросили его немедля убраться из страны. И он с ними спорить не стал, быстро ретировавшись на российские просторы.

Плевок в Медведчука

Тем временем, пока полностью восстановившийся в статусе кремлевского куратора ОРДЛО путинский помощник Сурков вновь разгонял минский бег по кругу, путинский кум Медведчук решил представить по Донбассу свой альтернативный план. Поначалу все аж ахнули – один из лидеров «оппоплатформистов-жизнелюбов» презентовал собственные наработки по «Автономному региону Донбасс» и свободной экономической зоне в ОРДЛО сроком на 10 лет аж в Европарламенте, а на следующий день Медведчук уже отчитывался перед Путиным в его родном Петербурге.

Казалось бы, намечается нечто большее, чем дорогой, но весьма банальный предвыборный пиар «Оппоплатформы – За жизнь», но Сурков тут же нанес упреждающий удар.

«Что касается различных планов, формул и прочего, здесь надо быть более корректным. И в этом вопросе мы с моим коллегой Леонидом Ивановичем Пасечником в первую очередь опираемся только на минские соглашения, на комплекс мероприятий, который поддержан Советом безопасности ООН. Все переговорные процессы проходят в Контактной группе на Минской площадке. И никак иначе», – озвучил 19 июля сурковские мысли его протеже в Донецке, главарь российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилин. Тем самым и он, и его шеф Сурков четко дали понять, что плевать хотели как на самого Медведчука, так и на его всяческие планы.

А для совсем непонятливых в тот же несчастливый для Медведчука вечер пресс-служба Кремля разместила на своем официальном сайте стенограмму свежего интервью Путина своему приятелю Оливеру Стоуну.

Где кремлевский хозяин четко артикулировал: «Я скажу честно, мы не так часто с ним общаемся. У него больше свободного времени, чем у меня. Но время от времени мы встречаемся, особенно в связи с его работой в направлении освобождения удерживаемых лиц. Он посвящает этому много времени. Он говорил мне что-то и о своих планах, касающихся Донбасса. Но я не знаю его деталей. Во всяком случае, мне кажется абсолютно правильным, что он призывает вести прямой диалог с людьми, которые живут в Донбассе. Как он говорит, он считает необходимым полностью выполнить минские соглашения, с чем я тоже не могу не согласиться».

А на прямой вопрос Стоуна, насколько Путин с Медведчуком близки, тот решил вообще снять корону с головы своего кума: «Я бы не сказал, что очень близки, но мы знакомы хорошо. Он был руководителем администрации президента Кучмы, и тогда, в том качестве попросил меня поучаствовать в крещении его дочери. В нашей православной традиции отказываться нельзя».

Шахтные воды в донецком ТЦ Януковичей

Возвращаясь с таких высот на грешную донецкую землю и немного под нее, стоит отметить, что именно минувшая неделя оказалась достаточно символичной в отношении многострадальной местной экологии. Скажем прямо: начали сбываться наихудшие опасения на этот счет – подземные шахтные воды за последние годы действительно поднялись и стали угрожать реальными затоплениями даже Донецку, не говоря уже об окрестностях.

Все началось с невинного видеоблога в YouTube «Дневник толстяка», в котором блогер-донетчанин, рассказывая о торговом центре «Северный» как о местной достопримечательности, вдруг обнаружил, что весь подземный этаж этого фешенебельного заведения, принадлежащего семейству Януковичей, затоплен водой. Позже в дело уже вступило «МЧС ДНР», сообщив подробности: общая площадь подтопленных помещений в ТЦ составила 4,5 тыс. квадратных метров, объем подтопления – 3,2 тыс. метров кубических, а уровень воды – до 1,2 метра. А на утро 16 июля отрапортовали: «Привлечено пять единиц техники, 14 человек личного состава, откачано 1170 кубометров воды, уровень воды – 76 сантиметров».

Все бы ничего, но фото затопления шахтными водами ТЦ «Северный» с его суперсовременным антуражем вмиг разлетелось в соцсетях. И заставило многих крепко задуматься – а где прорвет в следующий раз. Памятуя о том, что на большинстве шахт в оккупированной части не только Донецкой, но и Луганской областей уже попросту выключены насосы по откачке воды в шахтных выработках.