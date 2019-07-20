«Чей Крым?». Когда ожидать массовой «народной дипломатии» россиян в Украину?

Вслед за возвращением в наш телеэфир сериала «Сваты», в страну начали залетать и первые ласточки из российского шоу-бизнеса. «Народная дипломатия» в действии?

Скандальная российская телеведущая и актриса Дана Борисова, которая в 2017 году была в оккупированном Крыму и назвала полуостров «российским», приехала в Киев, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

О чем сообщила в своем Instagram.

По ее словам, она прибыла в украинскую столицу на поезде, проблем с Погранслужбой Украины и таможней у нее не было.

«Кстати, о встрече с пограничниками и таможней. Они заходили дважды – в полтретьего ночи и полседьмого утра, задавали, конечно, вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда. Мы за мир и дружбу», – написала Борисова.

Во время прогулки по столице нашей страны россиянка опубликовала в соцсети видео Михайловского собора, назвав его «Киево-Печерской Лаврой». Позже она призналась, что собор не впечатлил ее, в отличие от Лавры. Борисова также сообщила, что в Украине принимает участие в съемках шоу «Пацанки» для российского телеканала «Пятница».

Многие пользователи Instagram крайне негативно отнеслись к визиту Борисовой. Впрочем, к подобным вояжам российской богемы надо привыкать – со сменой власти в нашей стране отношение к «крымнашистам» тоже претерпит кардинальные изменения. Личностям типа пропутинского Никиты Михалкова, конечно, во въезде откажут, а фигуры помельче – телеведущие, музыканты и артисты, особенно юмористы – потянутся в Украину вереницей.

«Очень жаль, что на нашей земле много предателей». «Если уже нашим пограничникам pohui, надеюсь, она скоро сама откинется от передоза», «Еще на нашем Майдане.Аллея Небесной Сотни ей не мешает? Мразота!», − разразились гневными комментариями они.

Можно вспомнить недавний концерт российского шоумена Артура Пирожкова, он же Александр Ревва, на котором побывал глава президентского Офиса Андрей Богдан. После того, как главного канцеляриста Зеленского за это раскритиковали, он пояснил: Ревва – гражданин Украины, к тому же очень патриотичный парень. Вот только этот уроженец Донецка очень давно живет и работает в России.

Почему власти и впредь будут закрывать глаза на визиты в Украину всевозможных шоуменов из страны-агрессора? Все просто – эти люди являются агентами влияния на общественное мнение.

Вернется Борисова в Москву и расскажет, какие у нас лояльные пограничники, что в Киеве уже нет никакой «хунты» и что ее за русскую речь радикалы бить даже не собирались. Мол, меняется страна при новом президенте Зеленском, не то что было при его предшественнике.

То же сделают следующие «народные дипломаты», которым ранее был запрещен въезд в Украину. При этом они будут настаивать, что искусство вне политики, и хорошо, что при Зеленском это наконец поняли. Так что – пора мириться, «мы-один-народ» и т.д.

Такое миротворчество вполне вкладывается в мировоззрение очень многих граждан Украины – странно даже, что у Борисовой на Майдане автограф не попросили. А новая власть, как она заявляет, слушает народ.

И если против превращения нашей страны в проходной двор для визитеров из России только патриотическое меньшинство, а большинству они не мешают, то лучше прислушаться к большинству. Тем паче что для власти от этого явная выгода – российские гастролеры будут бесплатно рекламировать Зеленского и в РФ, и среди той части граждан Украины, которая хочет мира с Москвой, которой безразлична аннексия Крыма, главное, чтобы там можно было отдохнуть, а еще чтобы открыли свободный доступ к российским соцсетям и включили российские каналы.

На которых пирожковы и борисовы будут дальше рассказывать про «мы-один-народ».