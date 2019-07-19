Минские переговоры по Донбассу. Что означает прекращение огня на Донбассе?

Не путайте «прекращение любого огня» с «огнем в ответ».

В Минске в очередной раз договорились о прекращение огня на Донбассе между Украиной и оккупационными силами России. Вокруг этого вопроса возник ажиотаж, обусловленный негативным опытом предшествующих аналогичных договоренностей и нынешними политическими процессами в самой Украине, пишет на своей странице в Facebook представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный

«Ничего дороже жизни человека нет! И если враг нарушит режим тишины, он получит адекватный ответ. Из аналогичного оружия», –

Самое ужасное – это когда топ-политики хорошо знают вопросы и сознательно разгоняют «зраду» накануне выборов. Служить надо государству, а не рейтингам. Паразитировать и зарабатывать на войне – это свинство и самое последнее дело в жизни.

«Для всех, кто был и не был в армии (а у нас теперь каждый главнокомандующий) хочу объяснить, потому что всем «талантам» словарь не подаришь, что такое «прекращение любого огня» и почему «любой огонь» – это не «огонь в ответ».

Далее дипломат Так вот «виды огня» бывают:

• по тактическим решаемым задачам (на уничтожение, подавление, истощение и др.)

• по видам оружия (из стрелкового оружия, гранатометов, оружия боевых машин пехоты, бронетранспортеров, танков, артиллерии, минометов и др.)

• по способам ведения (прямой, полупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций и др.)

• по напряженности стрельбы (одиночными выстрелами, короткими или длинными очередями, непрерывный, залповый и др.)

• по способам стрельбы (с места, с остановки, с ходу, с борта и др.)

• по видам огня (по отдельной цели, сосредоточенный, заградительный, многоярусный, многослойный и др.).

• по способам стрельбы (с места, с остановки, с ходу, с борта и др.)

• по видам огня (по отдельной цели, сосредоточенный, заградительный, многоярусный, многослойный и др.).

Не плутайте «ПРИПИНЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВОГНЮ» з «ВОГНЕМ У ВІДПОВІДЬ». Нічого дорожчого за життя людини нема! І якщо ворог… Geplaatst door Роман Безсмертний op Donderdag 18 juli 2019

Или все молчат со всех сторон и наступает тишина. Или в случае нарушения тишины открывается огонь.

«Формулировка со времен президента Порошенко не изменилась», – подчеркивает в заключение Бессмертный.