Зона «русского мира»

Превращение Украины в «ЛДНР». Что сулит реализация плана Медведчука?

Виктор Медведчук выступил со скандальным предложением об автономии «ДНР» – «ЛНР» в составе Украины.

Член «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук в ходе своего выступления в Европарламенте заявил, что боевики «ЛДНР» смогут получить Автономный регион Донбасс, у которого будет своя Конституция, Верховная Рада и даже свободная экономическая зона на 10 лет, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

В частности, Медведчук уже пообещал боевикам «ДНР» и «ЛНР» собственную Конституцию и Верховную Раду. Как передает «Московский комсомолец», по его словам, такой план уже одобрили представители террористов и полпред России в Минской контактной группе Борис Грызлов.

Также Медведчук пообещал предоставить «Автономному региону Донбасс» свободную экономическую зону сроком на 10 лет. В конституции региона будет утверждена «широкая автономия в рамках единой Украины». Кроме того, Медведчук посулил всем жителям ОРДЛО, включая участников войны, полную амнистию.

Процесс формирования органов власти нового субъекта Украины должен пройти под присмотром специальной структуры – Координационного центра, созданного в рамках украинского законодательства. Организация прекратит свое существования сразу после окончания своей миссии.

Глубокая реформа СБУ. Когда Баканов поднимет бунт против Зеленского?

«Итак, в то время как с одной стороны президент РФ Владимир Путин жалует жителям оккупированных территорий на Донбассе российские паспорта и упрощенную процедуру получения российского гражданства, его марионетка в самой Украине, лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь!» Виктор Медведчук обещает террористам Л-ДНР автономию, собственную конституцию, подобие «Верховной Рады» и свободную экономическую зону», – пишет военно-политический обозреватель Коваленко комментируя это событие.

Отдельной строкой следует учесть, что Медведчук обещал участникам боевых действий, читай – террористам, полную амнистию!

«И все эти обещания и излияния были опубликованы и распространены в замечательном российском информационном сливном бачке – «Московский комсомолец», – подчеркивает Коваленко.

Таким образом, буквально за три дня до старта голосования в Верховну Раду, Виктор Медведчук выворачивает кожух, в полной мере демонстрируя то, какие у него, а точнее у его хозяев, планы на Донбасс. В принципе то, о чем многие, в том числе и я, неоднократно писали.

«Оккупированные территории будут намереваться впихнуть в Украину под соусом автономии, но при отсутствии малейшей гигиены. Метастазу «русского мира» имплантируют, тем самым заразив весь организм», – отмечает Коваленко.

Отдельно хотелось бы отметить, что такой план изначально вынашивал Владислав Сурков, но пальму первенства в этом вопросе у него и его работодателей ГРУ явно перехватили конкуренты из ФСБ, нынешнее недореспубликанское трио – Беседа-Козак-Бабич.

«Так же примечательно и то, что Медведчук настолько открыто, стал говорить крайне непопулярные вещи в Украине именно сейчас. И на то есть как минимум две причины», – подчеркнул Коваленко.

Крымские татары: пять фактов о жизни, истории и культуре коренного народа Крыма

Во-первых, своими тирадами он, разумеется, не отвернет от «Оппозиционной платформы – За жизнь!» потенциальных избирателей. А вот тех, кто проживает на оккупированных территориях и еще может голосовать, то есть, не сжег свой украинский паспорт в обмен на блокнотик «ДНР», вполне может сагитировать выехать на свободную территорию страны и отдать свой голос за его политическую силу. Тем более что ему нужно в срочном порядке компенсировать тот провал, что создался после бегства одесской, николаевской и херсонской партийных ячеек к конкурентам в «Оппозиционный блок».

Во-вторых, подобные заявления направлены на неизменный и по-прежнему актуальный план по хаотизации социально-общественной обстановки. И опять же, исходя из заявлений и их подтекста, моральный и демотивирующий урон наносится в первую очередь по патриотической части граждан Украины, которые и провоцируются.

«А потому, проект «Медведчук» продолжает работу по расписанному, даже не по дням, а словно по часам, плану», – пишет Коваленко в заключении.

Автор Александр Коваленко
Источник Одесский Курьер
Тоже интересно
Зона «русского мира»

«Вечный» Путин в России. План «Б» Кремля на случай провала аннексии Беларуси

Зона «русского мира»

Пятая годовщина трагедии рейса МН17. Кто станет последним свидетелем?

Зона «русского мира»

Россия использует заложников, как рычаг давления на Украину, – Фейгин

Зона «русского мира»

Гвоздь в крышку гроба. Как Италия хоронит сама собой делом против нацгвардейца…

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

«Вечный» Путин в России. План «Б» Кремля на случай провала аннексии Беларуси

Пятая годовщина трагедии рейса МН17. Кто станет последним свидетелем?

Россия использует заложников, как рычаг давления на Украину, – Фейгин

1 из 596