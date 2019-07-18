Превращение Украины в «ЛДНР». Что сулит реализация плана Медведчука?

Член «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук в ходе своего выступления в Европарламенте заявил, что боевики «ЛДНР» смогут получить Автономный регион Донбасс, у которого будет своя Конституция, Верховная Рада и даже свободная экономическая зона на 10 лет, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

В частности, Медведчук уже пообещал боевикам «ДНР» и «ЛНР» собственную Конституцию и Верховную Раду. Как передает «Московский комсомолец», по его словам, такой план уже одобрили представители террористов и полпред России в Минской контактной группе Борис Грызлов.

Также Медведчук пообещал предоставить «Автономному региону Донбасс» свободную экономическую зону сроком на 10 лет. В конституции региона будет утверждена «широкая автономия в рамках единой Украины». Кроме того, Медведчук посулил всем жителям ОРДЛО, включая участников войны, полную амнистию.

Процесс формирования органов власти нового субъекта Украины должен пройти под присмотром специальной структуры – Координационного центра, созданного в рамках украинского законодательства. Организация прекратит свое существования сразу после окончания своей миссии.

«Итак, в то время как с одной стороны президент РФ Владимир Путин жалует жителям оккупированных территорий на Донбассе российские паспорта и упрощенную процедуру получения российского гражданства, его марионетка в самой Украине, лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь!» Виктор Медведчук обещает террористам Л-ДНР автономию, собственную конституцию, подобие «Верховной Рады» и свободную экономическую зону», – пишет военно-политический обозреватель Коваленко комментируя это событие.

Отдельной строкой следует учесть, что Медведчук обещал участникам боевых действий, читай – террористам, полную амнистию!

«И все эти обещания и излияния были опубликованы и распространены в замечательном российском информационном сливном бачке – «Московский комсомолец», – подчеркивает Коваленко.

Таким образом, буквально за три дня до старта голосования в Верховну Раду, Виктор Медведчук выворачивает кожух, в полной мере демонстрируя то, какие у него, а точнее у его хозяев, планы на Донбасс. В принципе то, о чем многие, в том числе и я, неоднократно писали.

«Оккупированные территории будут намереваться впихнуть в Украину под соусом автономии, но при отсутствии малейшей гигиены. Метастазу «русского мира» имплантируют, тем самым заразив весь организм», – отмечает Коваленко.

Отдельно хотелось бы отметить, что такой план изначально вынашивал Владислав Сурков, но пальму первенства в этом вопросе у него и его работодателей ГРУ явно перехватили конкуренты из ФСБ, нынешнее недореспубликанское трио – Беседа-Козак-Бабич.

«Так же примечательно и то, что Медведчук настолько открыто, стал говорить крайне непопулярные вещи в Украине именно сейчас. И на то есть как минимум две причины», – подчеркнул Коваленко.

Во-первых, своими тирадами он, разумеется, не отвернет от «Оппозиционной платформы – За жизнь!» потенциальных избирателей. А вот тех, кто проживает на оккупированных территориях и еще может голосовать, то есть, не сжег свой украинский паспорт в обмен на блокнотик «ДНР», вполне может сагитировать выехать на свободную территорию страны и отдать свой голос за его политическую силу. Тем более что ему нужно в срочном порядке компенсировать тот провал, что создался после бегства одесской, николаевской и херсонской партийных ячеек к конкурентам в «Оппозиционный блок».

Во-вторых, подобные заявления направлены на неизменный и по-прежнему актуальный план по хаотизации социально-общественной обстановки. И опять же, исходя из заявлений и их подтекста, моральный и демотивирующий урон наносится в первую очередь по патриотической части граждан Украины, которые и провоцируются.

«А потому, проект «Медведчук» продолжает работу по расписанному, даже не по дням, а словно по часам, плану», – пишет Коваленко в заключении.