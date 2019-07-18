«Вечный» Путин в России. План «Б» Кремля на случай провала аннексии Беларуси

О том, что в Кремле вынашивают план продолжения «царствования» Путина и после 2024 года, известно давно, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

«Во многом, реализовать этот амбициозный план намерены через интеграцию двух «союзных», «братских» государств, Беларуси и России, с последующими выборами президента нового союзного государства. Но, похоже, реализовать данный проект без силовых методов Кремлю не удастся», – пишет военно-политический обозреватель.

Как известно, Минск в последнее время отдалился от Москвы по целому ряду вопросов. В частности, президент РБ Александр Лукашенко принялся искать лояльности у Запада, поддержав идею включения в «Минский формат» переговоров Украины и РФ, Великобритании и США. Кроме того, Лукашенко отказался от российского кредита в $600 млн, залогом которого как-раз и выступала гарантия интеграции, отдав предпочтение аналогичному по сумме кредиту от Китая.

«Таким образом, Беларусь явно срывает планы Кремля по продолжению долголетия президентства Путина, обеспечивая себе поддержку как мощных союзников, таких как Китай, так и создавая внутри республики информационные поводы для неприятия населением идей интеграции», – подчеркивает Коваленко.

А потому, в РФ уже готовится «план Б», на случай если в Беларуси и вправду ничего не выгорит.

Так, в РФ началась подготовка к масштабной реформе Конституции, полностью меняющей систему институтов государственной власти. Причем, идею реформы официально поддержали от Конституционного суда до Государственной Думы.

«И хотя официальным поводом для подобной реформы будет являться актуализация ее положений в условиях современных реалий, на деле речь идет о тактическом перераспределении полномочий президента и премьера, с неизбежным продлением срока нахождения у власти Владимира Путина», – отмечает Коваленко.

Таким образом, Россия уверенно и на всех порах движется к новому личному рекорду пребывания у власти одного и того же человека. А там, кто его знает, возможно, и мировой рекорд будет побит, как-никак, а «молодой и энергичный» президент России еще не один десяток лет может править своей Федерацией.