Зона «русского мира»

Станет трагедия рейса MH17 «Холокостом» для путинского режима?

Сегодня исполняется 5 лет со дня трагедии в небе над Донбассом…

Сегодня, 17 июля, исполняется 5 лет трагедии, которая перевернула не только жизни тысяч людей по всей Европе, но и позволила по-другому взглянуть на Россию. Не просто как на реваншистское государство, стремящееся вернуть свое былое территориальное и геополитическое величие, но и как на человеконенавистническое образование, занимающее 1/9-ю суши, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

«Крушение авиалайнера Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 я со всей ответственностью сравниваю с другой общечеловеческой трагедией – Холокостом не просто так, а потому, что в этих двух мрачных исторических событиях есть много схожего», – пишет военно-политический обозреватель.

Обе трагедии стали следствием реваншизма недоимперских амбиций псевдополитических лидеров Гитлера и Путина. Обе трагедии это горе одного народа, багровое вкрапление в общую историю войны, унесшую в десятки раз больше жизней.

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И именно Холокост стал отправной точкой для суда над нацистами, равно как и МН17 станет позором и, возможно, гвоздем в крышку гроба путинского режима. Ведь если бы Германия не нарушала права человека, не уничтожала бы людей по национальному признаку и соблюдала бы все конвенции и договора, то и никакого позорного трибунала не было бы.

«И в России прекрасно понимают, что от последствий за содеянное им не отвертится. Да и с первых же дней трагедии информационное поле РФ и через их медийные площадки за рубежом стали распространятся самые разнообразные фейки. От того, что авиалайнер был сбит украинским Су-25, (который не обладает возможностями вести огонь по воздушным целям), до обвинения Украины в том, что это украинский ЗРК «Бук» сбил МН17 и т.д.», – подчеркивает Коваленко.

Тем не менее, та волна лжи и ненависти, которые изливались с первых же дней, опровергались и нивелировалась расследованием дела, как официальных структур, так и инициативных, частных команд, например, расследовательской группы «Bellingcat».

«На сегодняшний день Международная следственная группа (JIT) озвучила единственную верную версию, а именно: МН17 был сбит российским «Буком М1-2», который был отправлен на Донбасс из курской 53-й бригады ПВО ВС РФ. Так же, озвучены были первые фамилии причастных к крушению «Боинга», а именно: Сергей Дубинский (офицер ГРУ ГШ ВС РФ в отставке), Олег Пулатов (подполковник запаса ВДВ ВС РФ), Леонид Харченко (гражданин Украины, командир одного из бандформирований «ДНР») и Игорь Стрелков (российский наемник принимавший участие в оккупации Донбасса с первых же дней вторжения)», – отмечает Коваленко.

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Накануне годовщины трагедии Европейский союз призвал Российскую Федерацию признать свою ответственность за катастрофу малазийского рейса MH17 и начать сотрудничество со следствием. Именно с таким предложением к стране-агрессору обратилась Высокий представитель ЕС по политике безопасности Федерика Могерини.

«Тем не менее, от России исходит лишь один однозначный ответ в виде потоков лжи. И знаете, это еще очередная схожая черта с виновниками Холокоста – нацистами. Даже на скамье подсудимых многие из них не признавали своей вины в содеянном, а некоторые лгали и пытались завести суд в заблуждение», – подчеркивает Коваленко.

«Картина тем же маслом… И скажите, что Россия это не идеологический наследник Третьего Рейха?», – пишет он в заключении.

Автор Александр Коваленко
Источник Одесский Курьер
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