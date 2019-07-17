Россия использует заложников, как рычаг давления на Украину, – Фейгин

Кроме того, Россия расположена заплатить деньги за сбитый «Боинг», и избежать политической ответственности за совершенное преступление.

Оппозиционный российский политик, бывший адвокат Марк Фейгин полагает, что Владимир Путин использует военные угрозы и коррумпирует европейцев, чтобы Запад сам отказался от санкционной политики. Для окозания давления на Украину Россия использует механизм захвата заложников и использование их в качестве рычага влияния на политику и общество, рассказал Фейгин в интервью изданию «Деловая Столица», беседуя с Галиной Остаповец.

Несколько слов о самом Марке Фейгине. Российскому политическому деятелю и бывший адвокату 48 лет. Его лишили адвокатского статуса в апреле 2018 г. из-за жалобы Анатолия Шария, интересы сестры которого он представлял в суде.

Родился Фейгин в городе Куйбышев, в Куйбышевской области, в 1991 году городу верну его историческое название – Самара, а область стала называться Самарской.

Еще студентом стал активно участвовать в политической жизни Самары. С 1992 г. Фейгин – сопредседатель Самарской областной организации «Демократическая Россия».

В 1993 г. перед выборами в Государственную думу Фейгин возглавил в Самарской области отделение избирательного блока «Выбор России» и был вторым в региональном списке на выборах. Блок выступал в поддержку реформ президента Бориса Ельцина. Прошел в Думу.

В 1995 г. во время первой чеченской войны Фейгин участвовал в гуманитарных миссиях по спасению российских военнопленных. Тогда же окончил юридический факультет Самарского государственного университета.

В статусе вице-мэра с 1997 по 2007 гг. возглавлял представительство Самары в Москве. За это время успел защитить кандидатскую диссертацию на тему «Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации» и стать кандидатом юридических наук, окончить Институт бизнеса и делового администрирования и Дипломатическую академию МИД России.

Адвокатской практикой начал заниматься в 2000-х годах. Широкую известность Фейгин получил как один из адвокатов по резонансному делу панк-группы «Pussy Riot».

Был адвокатом украинской военной летчицы Надежды Савченко, бывшего главы Меджлиса крымских татар Мустафы Джемилева, публициста и общественного деятеля Андрея Пионтковского, бывшего главы Бахчисарайской районной администрации Крыма Ильми Умерова, украинского журналиста Романа Сущенко и других.

– Российская делегация вернула себе право голоса в ПАСЕ. Говорят, что за это она обещала вернуть украинских моряков, но не сделала этого до сих пор…

– Мы не знаем всей механики переговоров. Украина была исключена из них, иначе бы мы понимали, о чем там говорили. Возможно, европейцы напрямую вели переговоры с Москвой. В публичной плоскости говорилось о том, что Россия не платит взносы – неуплата достигла 70 млн евро.

И что это является официальным и уставленным предлогом для лишения ее полномочий в ПАСЕ и как результат возможный выход. Вот тогда бы это точно могло привести к лишению прав на защиту прав россиян в Европейском суде по правам человека.

Касательно освобождения украинских моряков в обмен на возвращение России в ПАСЕ, то информация об этом появлялась в прессе. Говорили и отдельные политики не только в Украине, но и в Европе.

Москва тоже проявляла некоторую активность по этому вопросу, направив ту пресловутую ноту в адрес МИД Украины с тем, что готова передать моряков украинской стороне на каких-то условиях. Но они были неприемлемы и нарушали суверенитет Украины.

Наверное, за возврат права голоса российской делегации в ПАСЕ Москва действительно обещала решить вопрос о возврате украинских моряков. Это большой камень преткновения, о чем в целом говорится на Западе. Только вот Москва изначально собиралась устроить ловушку в переговорах по возвращению моряков, куда и угодила Украина.

Грубо говоря, российскую делегацию вернули ни за что. Можно было получить и моряков, и решить вопросы по обмену других украинских политзаключенных. Но Украина ничего не получила, а Россия вернула право голоса своей делегации в ПАСЕ и ничего за это не заплатила. ПАСЕ тоже требовала от России, чтобы та выполнила ряд резолюций по Крыму и Донбассу, но та ничего не сделала.

– Выходит, что не только Украина попала в путинскую ловушку, но и Запад тоже?

– Отчасти. Мы же не знаем, насколько обширными были негласные договоренности. Может, они включали в себя «Северный поток-2», а может, переговоры по «Боингу MH17», в которых Россия находится еще с осени. А они выступают от имени Евросоюза по поводу признания вины за этот «Боинг».

Москва согласна на выбор между политической и материальной ответственностью. Может быть, возвращение права голоса российской делегации включает в себя и эти возможные договоренности. Возможно, Запад свое что-то и получит, я бы этого не исключал.

Кстати, моряков тоже рано или поздно вернут, ведь обвинения там достаточно смехотворные. Даже по той части статьи за незаконные пересечения границы группой лиц грозит до шести лет. Не такой большой строк.

Другой вопрос, что все это будет выглядеть не как результат давления на Москву со стороны европейского сообщества и Украины, а как добрая воля или какой-то дипломатический пасьянс со стороны России. Или же широкий гуманитарный жест со стороны Путина.

– Россия согласна была вернуть моряков, но они должны были отбывать наказание в Украине по российским законам?

– Нет, Украина должна была дать письменные гарантии, что после передачи военных моряков они будут являться в следствие и в суд по обвинению, которое им предъявлено в России. Суд в Украине мог же и признать их невиновными. Россияне говорили не об отбывании наказания, а о том, что моряки должны были ходить на суд.

Были и другие пункты в этой ноте – отказаться от решения Гамбургского трибунала, который потребовал немедленно освободить заключенных в России моряков. То есть Украина должна была отказаться от всей той работы, которую провела в международно-правовом плане, и, по сути, признать вину украинских моряков.

Кроме всего прочего, в этой ноте был пункт, что Украина признает нарушения украинскими моряками российского уголовного законодательства. Да еще и в Керченском проливе, а не в бассейне Черного моря.

Де-факто нужно было признать, что Керченский пролив – это территория, прилегающая к Крыму, который часть российский территории. Было расставлено много ловушек, так что в этом смысле Украина в принципе не могла согласиться на такой обмен. Тогда бы просто перечеркнулись все пять лет этой борьбы.

– Со стороны России все это выглядит не просто как неполиткорректный жест, а как откровенный плевок…

– Россия пытается использовать политическую ситуацию в Украине в свою пользу. В канун выборов в Верховную Раду ей выгодно заставить политические силы, в частности того же Зеленского, попасться в эту ловушку. Мол, чтобы он ради повышения рейтинга «Слуги народа» подписал соглашение и получил моряков.

Под предлогом «это же ради освобождения и решения гуманитарного вопроса». Но с последствиями, которые приведут к обнулению работы украинского внешнеполитического ведомства и союзников Украины.

Москва всегда так делает. А когда это она по-другому поступала? При Путине всегда так было.

– Вы сказали о тайных переговорах ЕС и России по сбитому над Донбассом «Боингу». Андрей Илларионов пишет, что Россия готова выплатить компенсацию жертвам аварии, но государственную ответственность признавать не будет…

– Еще с осени в прессе мелькало, что российский МИД ведет переговоры с Голландией при участии каких-то спецслужб. Всей информации нет, она очень отрывочна о том, что этот вопрос надо урегулировать.

Следственная группа называет троих виновных. Фигурируют Гиркин и еще несколько персонажей из 53-й бригады, которой этот «Бук» и принадлежит. Но важных государственных лиц в качестве обвиняемых там нет.

Получается, что ответственность несут несколько исполнителей, которых можно и не считать. Также нет даже и речи о том, что стояла команда сбить этот «Боинг». Моя версия такова, что «Буком» собирались сбивать военно-транспортные воздушные суда украинской армии, но по ошибке сбили «Боинг».

Если бы европейцы в этих переговорах с Россией хотели продекларировать кого-то из российского руководства, то они бы назвали кого-то из высшего военного или политического руководства. Но этого сделано не было.

Значит, какие-то переговоры продолжаются и компромисс в этой области возможен. Действительно, Москва более расположена заплатить деньги, нежели принять ответственность за произошедшее как государство.

Думаю, что эти переговоры еще продолжатся неопределенное время. Но Москва в любую минуту может из них выйти и отказаться что-то делать вообще.

Но оттягивание начала судебного процесса по сбитому «Боингу», ведь следствие уже закончено, свидетельствует о том, что переговоры идут. Иначе зачем тянуть? Можно же было бы объявить дату процесса.

– На саммите G20 в Осаке были еще некие переговоры между Путиным и премьером Голландии Рютте, о которых стало известно только через три дня.

– Да, думаю, этот вопрос они обсуждали. Россия могла и подвинуться, ведь если бы эти переговоры потерпели неудачу, звучали бы более резкие заявления. Их же нет.

Кстати, именно голландская делегация вместе с французской и немецкой в ПАСЕ стала инициатором возвращения России ее полномочий.

– Если Россия выплатит компенсацию за «Боинг», то не будет ли это означать де-факто признания ее вины?

– Нужно разделять юридическую и политическую ответственность. Зачастую это несовпадающие вещи. По-моему, сейчас и так все понимают, что «Боинг» был сбит российскими военнослужащими и российской военной техникой. В этом вопросов нет.

Политическую ответственность за это невозможно конвертировать ни в какие решения. Зачем нужны юридические решения? Из них вытекают многие другие. Если вы находитесь в зоне международного права, то не только деньги, но и разного рода обязательства в связи с вытекающих и принятых решений обязуют и к юридическим действиям.

Если признают, что «Боинг» сбила Россия и как государство она несет ответственность, тогда возникает вопрос – а что она делала на территории Украины? Официально Москва не признает своего присутствия на территории Донбасса.

Что это означает? Это означает, что мы имеем дело, по Женевской конвенции, с вооруженным международным конфликтом между Россией и Украиной. Но Россия же не хочет, чтобы в результате признания ее вины за сбитие «Боинга» на государственном уровне последовали и другие печальные последствия относительно происходящего на Донбассе.

Это вооруженный внутренний конфликт или вооруженно-международный? В случае признания такой вины и признания России, совершенно очевидно, что из этого вытекают и другие международно-правовые. А что же тогда на территории Украины делали российские войска и вооружения?

Поэтому Россия пытается максимально избежать возможного юридического решения, которое признает ее виновницей уничтожения малайзийского «Боинга».

– Если такие переговоры идут, то когда появятся первые официальные признаки?

– Проблема в том, что мы даже не знаем, о чем спор идет. Если говорится о размере компенсаций, то это долгий процесс. Что получат родственники погибших, авиакомпания за потерянный самолет, Голландия? Это достаточно скрупулезный анализ разных специалистов и долгий процесс.

В голландской прессе звучало, что 2020 год может стать годом начала суда. Поэтому все договоренности до того времени должны быть достигнуты. Где-то к зиме появятся первые публичные сведения, что они окончательно состоялись и договорились о том-то.

– Эксперты пишут, что России когда-то придется признать вину за сбитый «Боинг», как это пришлось сделать Каддафи со сбитым его террористами самолетом над Локерби.

– Но есть случаи, когда Россия вообще не признавала своей вины. Например, в уничтожении корейского «Боинга». Россия ведет себя по-другому, чем более мелкие страны с диктаторскими режимами.

Каддафи признал свою вину потому, что чувствовал давление санкций, а ему же надо было торговать нефтью. Тут сравнения не в том, что Путин через какое-то время согласится признать вину за сбитый «Боинг». Из этих признаний последуют другие проблемные и правовые вещи. Так что признание вины России – это неочевидная вещь.

– Украинский омбудсмен Людмила Денисова говорит, что в российских тюрьмах содержатся более 80 украинцев. Давно не было обменов…

– После освобождения Ахтема Чийгоза в 2017 году никаких публичных обменов не было. В Харькове сидит Литвинов, помилованного только 13 июля, которого обвинили в разбое, непонятная и длинная история, но также непонятно, на каких условиях произошел обмен.

– Почему же их нет и когда они могут начаться?

– Прежняя администрация Петра Порошенко допустила гигантскую ошибку, что поручила де-факто обмен по украинцам в России Виктору Медведчуку. Не думаю, что ему было сильно выгодно форсировать этот вопрос.

Он решал свои политические и коммерческие задачи и, кстати, решил. Свои телеканалы, своя партия, которая, возможно, будет занимать второе место в парламенте. В переговорах с Россией он представлял не Украину, а Россию в переговорах с Россией.

Проблема не только в тактике, но и в позиции Москвы. Там тоже не были сильно заинтересованы форсировать этот вопрос. Украинские политзаключенные для Путина – это выгодный обменный ресурс, которым можно очень выгодно манипулировать. С теми же моряками как выгодно поработали по теме возвращения права голоса российской делегации в ПАСЕ. Очень эффективно ресурс использовали.

– Выходит, что Россия специально захватывает украинцев по политическим мотивам и содержит их в своих тюрьмах, чтобы потом торговать ими?

– Да, для Кремля это обменный ресурс. Идет война, поэтому украинцев берут в плен и в заложники. Совершенно разнообразный веер на руках из вольтов, которых в каждом отдельном случае можно использовать в инструменте шантажа. Вот Москва этим очень эффективно пользуется.

Посудите сами: 2018 год, май, начало голодовки Олега Сенцова перед чемпионатом мира по футболу. Кстати, считаю, что это было триумфальное событие для Москвы. Туда приехало множество западных политиков, что и послужило поводом для Москвы выйти из международной изоляции.

И голодовка Сенцова на этом фоне успешно складывающегося климата показала, что там при любом давлении не готовы уступать. Давление Запада не было столь сильным. Оно никогда не было столь значительным, что Москве ничего не оставалось, как просто-напросто обменять украинских политзаключенных.

И вообще, я не знаю таких санкций, которые были бы введены в отношении Москвы конкретно за украинских политзаключенных. Их нет. Подвинуть Москву может только серьезное давление, а вот все эти разговоры, что нужно налаживать диалог, проводить телемосты, они только вредят процессу. Вы получаете одного, а взамен берут еще десять.

Денисова называет цифру 80 человек, но, на мой взгляд, их больше 100 с учетом крымских татар и моряков. С августа 2016 года, когда прекратился процесс активных переговоров по поводу обмена, было 60 человек, а сейчас уже больше 100.

Цифра существенно увеличилась. Только за конец 2018-го добавились 24 моряка. Для того чтобы возобновить процесс обмена, не надо уступать. А если Запад просто возвращает российскую делегацию в ПАСЕ за ни за что, тогда непонятно, на что вы собираетесь обменивать украинских политзаключенных.

Вот Украина отпустила российского агента Ежова, который работал в аппарате Гройсмана переводчиком, и взамен ничего не происходит. Идут разговоры, что и Вышинского отпустят под домашний арест.

Может ли он при этих условиях покинуть Украину – это уже вопрос к правоохранительным украинским органам. Но если постоянно уступать в одностороннем порядке, то даже если вы вернете одного-двух политзаключенных, получите десятка два новых.

– Политика обмена при новой украинской власти уже сформировалась?

– Если при Порошенко она обрушилась, то при Зеленском еще не сложилась. Он пока что не выработал принципиальной линии, как вести себя в вопросе возврата политзаключенных. Есть очень большая проблема, что каждый раз, когда берут новых, забывают о старых.

Когда был Сенцов, все говорили о нем, был Сущенко – говорили о нем. Появились моряки, все забыли о Сенцове, о Сущенко, Кольченко, Грибе, все занимаются моряками. Так вопрос не решить – прыгать с ветки на ветку.

Получается, что украинская сторона действует по плану Москвы. Заложники являются обменным ресурсом, и чем сильнее в этом смысле идет противостояние, значит Москва может использовать и маневрировать не только снаружи как субъект этого процесса, но и изнутри самой Украины. Казалось бы, а какой формат для того, чтобы решать эти вопросы?

Гуманитарная подгруппа России раз за разом говорит, что нет, мы не занимаемся обменами украинских граждан, находящихся в России. Это не входит в их компетенцию. Нормандский формат на высшем уровне не проводится с октября 2016 года. Последнее заседание было в Берлине.

Нет формата для обсуждения проблематики политзаключенных. А двусторонний формат не работает – условно Путин и Зеленский.

Поэтому нужно заняться форматом, нужно заняться санкциями и в итоге нужно окончательно выработать стратегию – каков принципиальный план, как мы вообще совершаем этот обмен? Меняем ли мы людей на интересы? Или только людей на людей? Украина в этом, мне кажется, еще не определилась.

– Украинских моряков обязал вернуть даже международный трибунал, но Россия проигнорировала это решение. К чему вообще ведет несоблюдение Москвой международных договоров?

– По идее это должно вести к увеличению количества международных санкций. Решения уже разнообразного числа инстанций, которые должны эти санкции вводить. Ну, условно говоря, вы не отпускаете моряков, тогда мы задерживаем ваши суда или даже ваших моряков.

По идее так делается. Как еще можно заставить соблюдать взятые обязательства хотя бы в области Конвенции о морском праве?

Если вы этого не делаете, то какой еще инструмент воздействия можно совершить? Помашите пальцем и Москва среагирует? Болезненным является только материального рода давления и давление полицейское.

Но мы же видим совершенно обратный процесс. Давление не просто не усиливается, а только ослабевает. Уже не только вернули делегацию в ПАСЕ, но и идут тайные переговоры об ослаблении санкций Евросоюза по отношению к Москве.

А как на этом фоне говорить об усилении чего бы то ни было, если стратегия и магистральная линия западных партнеров другая? Вот они сотрудничают с Россией по «Северному потоку-2». Тогда как на этом фоне заставить ее исполнять решения Гамбургского трибунала по Конвенции по морскому праву об освобождении моряков? Как вы будете это делать?

И да, Москва публично плюет на это все. Она не является субъектом международного права, потому что откровенно его нарушает. От начала какой-то полномасштабной войны Кремль отделяет только шаг, чего боится Запад. И чтобы не допустить этого шага, там готовы закрывать глаза на несоблюдение Россией международного права, его норм и решений.

– К чему тогда Путин готов дальше, куда он пойдет?

– Для Путина сейчас важнейшей задачей есть избавление от санкций. Это номер один. Они создают экономические, внешнеполитические и социальные проблемы. Несмотря на всю риторику, что нам не страшны санкции и так далее, все это неправда.

Санкции очень болезненные, они влияют на все сферы социальной жизни в России, и, если их усилят, этот эффект только удвоится или даже утроится. Но не в арифметической, а в геометрической прогрессии. У Кремля есть боязнь, что санкции будут шагать дальше. Поэтому их надо остановить и развернуть обратно.

– На что может решится Путин, чтобы заставить Запад отказаться от санкций?

– Он может пойти на очень много вещей, кроме большой глобальной войны. К глобальной войне Путин не готов потому, что проиграет ее. Речь исключительно о маневре, который предпринимается на разных политических участках для того, чтобы Запад сам отказался от санкционной политики.

Это разный набор – от внушения страха, что он готов пустить танки в Берлин, до коррумпирования европейских чиновников. А это делается ну просто обильно. «Северный поток-2» – как одна из частей этой коррупции, просто гораздо более глобальная.

Как правильно сказал один швейцарский банкир, когда коррупция достигает мирового масштаба, то непонятно, где эта коррупция заканчивается и начинаются национальные интересы. Пойди и отдели. «Северный поток» – это набор всего вместе.

Путин будет продолжать делать то, что он делал. Это хоть приносит результат: он вышел из изоляции, приглашается в качестве полноценного политического лидера на такие встречи, как G20 в Осаке, он вернул полномочия делегации в ПАСЕ.

В Украине тоже уже решил вопрос изменения политического климата, который становится все более благоприятен для действий внутри самой страны. Он будет заставлять саму Украину рано или поздно отказаться от Крыма, а Донбасс признать особой территорией.

Так что Путин будет продолжать делать то, что и делал, не выходя за эти рамки слишком сильно. У него есть драгоценный ресурс – время.

В мире политические лидеры меняются: уходят президенты, Папы Римские, европейские канцлеры, в конце концов, меняются президенты Украины. А Путин не уходит. Этим ресурсом он и пользуется.

Поэтому вряд ли стоит ожидать какого-то радикального изменения в действиях Москвы, что вот возьмут и вторгнутся в Киев на танках. А зачем? Киев сам согласится на все, что нужно. Да, не в один день, но Киев все сделает. Все, на что может пойти Путин, он уже продемонстрировал.