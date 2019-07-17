Скандальный фильм о Медведчуке: содержание и выводы

Не надо его пикетировать. Те, у кого IQ выше 60 – все поймут и о Медведчуке, и о Путине, и о Стоуне.

Фильм «Revealing Ukraine», авторство которого приписывают Оливера Стоуна, на самом деле снят Игорем Лопатеноко и он не побеждал на фестивале в Таормине. В целом этот фильм и весь скандал вокруг него – превосходный образчик антиукраинской пропаганды, пишет на своей странице в Facebook тележурналист Татьяна Даниленко.

«Внимательно и даже дважды пересмотрела кино, которое вызвало столько возмущения. Первое и главное. «Revealing Ukraine» – не является фильмом Оливера Стоуна. Режиссер и продюсер – Игорь Лопатенок. Стоун – интервьюер и исполнительный продюсер. Каналы группы Козака-Медведчука и личный YouTube Медведчука обманывают своих зрителей минимум дважды: фильм на фестивале в Таормине не побеждал, снят не Стоуном», – пишет тележурналист.

Пересказываю подробно, в ролях.

Украина всегда была территориальным объединением с разными языками и религиями. Да-да, и не надо спорить. После независимости ее население «не почувствовало истинного удовлетворения». Экономика упала в 6 раз, научно-промышленный потенциал был растрачен. Но Россия и Украина жили как братья до 2005 года, пока на выборах не победил националист Виктор Ющенко. Начинается инспирированый Штатами Майдан (уже Революция достоинства) для того, чтобы с помощью беспорядков давить на Россию.

Виктору Медведчуку жгут виллу за его публичную позицию относительно федерализма. Сколько вилл у него осталось, лента не уточняет.

Оксану Марченко выгоняют с работы телеведущей, потому что США наложили на Медведчука санкции.

Украинцы и россияне – один народ, – заявляет Путин, дополняя свою позицию каким-то антинаучным бредом. Медведчук деликатно уточняет, что нет. По крайней мере не последние 300 лет.

Стоун уверен, что Путин сдерживает собственных националистов от агрессивных действий в отношении Украины. Медведчук подтверждает.

Стоун с нескольких неудачных попыток выбивает комплимент Путина в адрес Медведчука: всегда выполняет обещания. Какие именно – Стоуну неинтересно. А жаль.

«После того, как контроль над Крымом был потерян, в Украине стали называть Россию агрессором», – констатирует Стоун. Об аннексии ему никто не доложил. Поэтому он озадаченно спрашивает: «так почему же многие украинцы ненавидят Росссию?. «Это все политика украинской власти, которая внесла раздор», – объясняет Медведчук.

«25 ноября 2018 произошел первый (!) вооруженный инцидент между Россией и Украиной», – рассказывает Стоун.

Здесь же начинается вторая сюжетная линия: заговор мировой закулисы против Трампа. Сергей Лещенко обнародует компромат против Пола Манафорта. Путин пытается объяснить, что дело не в Лещенко, но Стоун уже сделал свои выводы о демократах, Соросе и Бжезинском. Затем Верховная Рада принимает закон о языке, запрещая половине Украины пользоваться родным языком. «Будем учить английский», – с горьким сарказмом говорит Оксана Марченко. «Они пытаются сделать более по-европейски. Но нельзя. Ведь у многих другие традиции, другие ценности», – возмущается Стоун.

«Медведчук в который раз подчеркивает: «с помощью клоунады будут влиять на процессы дестабилизации, которые влияют на Россию», тонко намекая на Зеленского. Из фильма следует, что и он – очередная марионетка Сороса», – подчеркивает Даниленко.

«Мораль кино: Россия не потерпит марионетку врага под боком. Рано или поздно между Украиной и Россией будет война. «Уже неважно, кто начнет первый (!). Важно, что ударная волна от взрыва разойдется слишком далеко и затронет тех, кто попытается отсидеться в стороне. […] Мир охватит пламя гигантской, вероятно последней для человечества войны». Облако из ядерного гриба на видео еще не пролилось на землю в виде радиоактивного дождя, а закадровый голос уже намекает: планету можно попробовать спасти. Проголосовав за Медведчука», – отмечает далее Даниленко.

В целом же режиссер почти весь фильм изо всех сил преодолевает скуку. Уж в начале он как человек разумный просекает, что его герои слишком примитивны, чтобы знать детали истинного всемирного заговора. Путин в течение всего кино тупо высокомерный и хамло. Он даже кумовство комментирует как-то подчеркнуто неприятно – даже обидно становится за Медведчука. Максимально нарядная и экзальтированная Оксана Марченко участвует в интервью только в начале и в конце. Весь серьезный разговор – без нее, в той же локации.

Уважно і навіть двічі передивилася кіно, яке викликало стільки збурення. Перше і головне. «Revealing Ukraine” – не є… Geplaatst door Тетяна Даниленко op Dinsdag 16 juli 2019

«Оксана, а теперь иди погуляй, у нас серьезный разговор», – так они ее спровадили, что ли?», – удивляется тележурналист.

«Фильм стоит показа на всех медведчуковских каналах. И не надо его пикетировать. Те, у кого IQ выше 60 – все поймут и о Медведчуке, и о Путине, и о Стоуне», – пишет в заключении Даниленко.