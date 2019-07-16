Камлание вокруг Вышинского. Зачем Новинский подключился к обмену заложниками?

К истории с возможным обменом украинского пропагандиста Кирилла Вышинского на пленных украинских моряков решил подключиться и один из лидеров конкурирующего на пророссийском поле с политсилой Виктора Медведчука Вадим Новинский.
Как и сам Медведчук, неоднократно призывавший президента Владимира Зеленского «проявить политическую волю», чтобы полюбовно договориться с Кремлем, Вадим Владиславович также попытался повлиять на президента и подтолкнуть его к правильному, с точки зрения Новинского, разумеется, решению, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.
По словам главного защитника русского православия в Украине, Зеленский должен не договариваться с Путиным об обмене, поскольку это «торг людьми» и лишь «будет поощрять дальнейшую практику использования заложников для решения политических задач», а поступить по-христиански – просто освободить Вышинского без всяких договоренностей. Ну а Путин, уверен Новинский, «увидев Ваши усилия в этом направлении», сделает «ответный шаг доброй воли» и освободит наших моряков.
Не забыл Новинский и о другом «узнике совести» – бывшем главе фракции Партии регионов Александре Ефремове, который уже более трех лет находится в СИЗО, призвав Зеленского одним Вышинским не ограничиваться, а поспособствовать освобождению и Ефремова, и других борцов за «русский мир», положив тем самым «конец политическим преследованиям оппонентов власти», что якобы нынешний президент обещал во время избирательной кампании.
Обмен заложниками, как оружие Кремля. Путин требует выполнения его условий
Не совсем понятно, где именно в предвыборном популизме Зеленского Новинский узрел обещание «покончить с практикой уголовного преследования политических оппонентов» (нынешний президент обещал и до сих пор обещает пересажать в тюрьмы или на худой конец люстрировать деятелей предыдущей власти), но общий его посыл к Зеленскому вполне понятен – идти в одностороннем порядке, без всяких встречных обязательств, на уступки России в надежде милость и доброту российского президента, который должен такие жесты соответствующим образом оценить.
В этой односторонней полемике Новинского с Зеленским интересны сразу несколько аспектов. Не нужно забывать, что Вадим Владиславович один из важнейших людей в ахметовской части расколовшегося надвое «Оппоблока», чья конкуренция с «Оппоплатформой» Медведчука/Бойко/Рабиновича перед досрочными выборами приобрела особенно ожесточенный характер. При этом «Оппоблок», оставшись без поддержки Кремля, оказался в роли догоняющего намного более популярную «Оппоплатформу» и особенных шансов догнать бывших коллег у людей Ахметова нет.
А тут история с Вышинским и его возможным обменом на украинских моряков оказалась одной из самых обсуждаемых перед выборами. Вот только электоральную выгоду в случае, если обмен все-таки состоится, будут делить между собой Зеленский, как действующий глава государства и непосредственный участник договоренностей, и Медведчук, который всегда может сказать, что это именно он уговорил своего кума, а Зеленский просто выполнил техническую часть процедуры.
Теперь же в лучах возможной славы тех, кто договорился с Путиным, может немного погреться и Новинский. Он тоже для России человек не чужой, а если Вышинский будет освобожден, то для Новинского выгоднее будет представлять дело так, будто это Зеленский его освободил, прислушавшись к его мудрому совету, и именно это, а не уговоры Медведчука, стали решающими аргументами для Путина, если тот освободит моряков.
Но гораздо лучше будет, если Новинский своим советом подтолкнет Зеленского быть обманутым Путиным, ведь вероятность того, что российский президент в ответ на жест доброй воли начнет требовать новых уступок, очень велика.
При этом Новинский, если таким образом подставит Зеленского, почти ничего не теряет с точки зрения своей пророссийской позиции. Ведь для него ни Вышинский, ни Ефремов и другие сторонники сепаратизма на Донбассе не преступники, а вот украинские моряки как минимум провокаторы. И если прокол с освобождением Вышинского подсадит рейтинг Зеленского, то его пророссийский избиратель уйдет или к Медведчуку, или к Ахметову с Новинским. Помогать прямым конкурентам – это, конечно, не слишком хорошо, но можно ведь и себе что-то отхватить.
Ну, и еще один любопытный аспект. Новинский почти прямым текстом призывает президента освободить российского пропагандиста, хотя сделать это может исключительно украинский суд, который как бы от главы государства независим. Но ни у кого такой вот призыв особенного непонимания не вызывает, что и неудивительно после всех систематических решений в интересах президентской власти, принятых судами разных инстанций от Конституционного до Барышевского районного.
Таким образом Новинский как бы невзначай лишний раз подтвердил, что судебная власть уже находится под контролем Зеленского и именно от него зависит, какой вердикт вынесет суд в деле Вышинского.
Последнее также может сыграть против Зеленского, ведь реакцию патриотической общественности на освобождение российского пропагандиста без всяких условий предугадать достаточно легко. И объектом народного гнева станет не только судья, но и президент Украины.