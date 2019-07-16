Камлание вокруг Вышинского. Зачем Новинский подключился к обмену заложниками?

К истории с возможным обменом украинского пропагандиста Кирилла Вышинского на пленных украинских моряков решил подключиться и один из лидеров конкурирующего на пророссийском поле с политсилой Виктора Медведчука Вадим Новинский.

Как и сам Медведчук, неоднократно призывавший президента Владимира Зеленского «проявить политическую волю», чтобы полюбовно договориться с Кремлем, Вадим Владиславович также попытался повлиять на президента и подтолкнуть его к правильному, с точки зрения Новинского, разумеется, решению, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

По словам главного защитника русского православия в Украине, Зеленский должен не договариваться с Путиным об обмене, поскольку это «торг людьми» и лишь «будет поощрять дальнейшую практику использования заложников для решения политических задач», а поступить по-христиански – просто освободить Вышинского без всяких договоренностей. Ну а Путин, уверен Новинский, «увидев Ваши усилия в этом направлении», сделает «ответный шаг доброй воли» и освободит наших моряков.

Не забыл Новинский и о другом «узнике совести» – бывшем главе фракции Партии регионов Александре Ефремове, который уже более трех лет находится в СИЗО, призвав Зеленского одним Вышинским не ограничиваться, а поспособствовать освобождению и Ефремова, и других борцов за «русский мир», положив тем самым «конец политическим преследованиям оппонентов власти», что якобы нынешний президент обещал во время избирательной кампании.

Не совсем понятно, где именно в предвыборном популизме Зеленского Новинский узрел обещание «покончить с практикой уголовного преследования политических оппонентов» (нынешний президент обещал и до сих пор обещает пересажать в тюрьмы или на худой конец люстрировать деятелей предыдущей власти), но общий его посыл к Зеленскому вполне понятен – идти в одностороннем порядке, без всяких встречных обязательств, на уступки России в надежде милость и доброту российского президента, который должен такие жесты соответствующим образом оценить.

В этой односторонней полемике Новинского с Зеленским интересны сразу несколько аспектов. Не нужно забывать, что Вадим Владиславович один из важнейших людей в ахметовской части расколовшегося надвое «Оппоблока», чья конкуренция с «Оппоплатформой» Медведчука/Бойко/Рабиновича перед досрочными выборами приобрела особенно ожесточенный характер. При этом «Оппоблок», оставшись без поддержки Кремля, оказался в роли догоняющего намного более популярную «Оппоплатформу» и особенных шансов догнать бывших коллег у людей Ахметова нет.

А тут история с Вышинским и его возможным обменом на украинских моряков оказалась одной из самых обсуждаемых перед выборами. Вот только электоральную выгоду в случае, если обмен все-таки состоится, будут делить между собой Зеленский, как действующий глава государства и непосредственный участник договоренностей, и Медведчук, который всегда может сказать, что это именно он уговорил своего кума, а Зеленский просто выполнил техническую часть процедуры.

Теперь же в лучах возможной славы тех, кто договорился с Путиным, может немного погреться и Новинский. Он тоже для России человек не чужой, а если Вышинский будет освобожден, то для Новинского выгоднее будет представлять дело так, будто это Зеленский его освободил, прислушавшись к его мудрому совету, и именно это, а не уговоры Медведчука, стали решающими аргументами для Путина, если тот освободит моряков.

Но гораздо лучше будет, если Новинский своим советом подтолкнет Зеленского быть обманутым Путиным, ведь вероятность того, что российский президент в ответ на жест доброй воли начнет требовать новых уступок, очень велика.

При этом Новинский, если таким образом подставит Зеленского, почти ничего не теряет с точки зрения своей пророссийской позиции. Ведь для него ни Вышинский, ни Ефремов и другие сторонники сепаратизма на Донбассе не преступники, а вот украинские моряки как минимум провокаторы. И если прокол с освобождением Вышинского подсадит рейтинг Зеленского, то его пророссийский избиратель уйдет или к Медведчуку, или к Ахметову с Новинским. Помогать прямым конкурентам – это, конечно, не слишком хорошо, но можно ведь и себе что-то отхватить.

Ну, и еще один любопытный аспект. Новинский почти прямым текстом призывает президента освободить российского пропагандиста, хотя сделать это может исключительно украинский суд, который как бы от главы государства независим. Но ни у кого такой вот призыв особенного непонимания не вызывает, что и неудивительно после всех систематических решений в интересах президентской власти, принятых судами разных инстанций от Конституционного до Барышевского районного.

Таким образом Новинский как бы невзначай лишний раз подтвердил, что судебная власть уже находится под контролем Зеленского и именно от него зависит, какой вердикт вынесет суд в деле Вышинского.

Последнее также может сыграть против Зеленского, ведь реакцию патриотической общественности на освобождение российского пропагандиста без всяких условий предугадать достаточно легко. И объектом народного гнева станет не только судья, но и президент Украины.