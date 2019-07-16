Обмен заложниками, как оружие Кремля. Путин требует выполнения его условий

Российская генерал-омбудсмен Москалькова заявляет, что Путин против обмена моряков на Вышинского, потому Вышинский должен быть оправдан и просто освобожден. Для РФ принципиально не только вытащить своего пропагандиста, но и в дальнейшем использовать его в гибридной информационной войне как жертву. Так же РФ, судя по их скандальной ноте по морякам, в этой гибридной войне стремится выставить наших моряков как нарушителей, пишет на своей странице в Facebook вице-спикер, народный депутат Украины Ирина Геращенко.

«Важно, чтобы наша власть, СМИ, все причастные, так же осознали принципиальность дефиниций в вопросах освобождения наших, в условиях гибридной войны. Странно слышать некоторые заявления, что моряки в списке на обмен», – народный депутат.

Потому что есть однозначное решение Гамбургского трибунала по морскому праву: немедленное освобождение. Без всяких предпосылок.

«Так же, требование немедленного освобождения пленных моряков, звучит в резолюции по ПАСЕ, и заявлениях других международных организаций. Там определен и статус ребят — они военнопленные, к ним должны относиться именно так. РФ обязана выполнить решение трибунала, и не стоит подыгрывать ей, помогать Путину сохранить лицо и выйти победителем в гибридной войне, выставляя наших героев преступниками или нарушителями, которых можно менять на реальных преступников. Моряки в списке украинских требований и приоритетов — немедленно освободить. Именно из-за исполнения решения суда», – подчеркивает Геращенко.

Украинцы действительно не обменный фонд. Не табуретки или бессловесные предметы, которые можно менять или торговаться ними, как это делает Кремль. Именно поэтому мы так жестко всегда боролись со словом «обмен», просили журналистов и всех причастных говорить об освобождении, именно освобождении украинцев.

«Мы все ждем моряков дома. Украина и мир за них борются. Надеемся, что в ближайшее время ребята будут дома, РФ обязана выполнить решение морского трибунала и невыполнение обойдется Кремлю слишком дорого», – отмечает Геращенко.

Геращенко «также, дай бог, чтобы удалось вытащить всех других заложников и политзаключенных. И из тюрем РФ и оккупированного Донбасса».

Російська генерал – омбудсмен Москалькова заявляє, що Путін проти обміну моряків на Вишинського , бо Вишинський має… Geplaatst door Iryna Gerashchenko op Maandag 15 juli 2019

Конечно, Украина всегда в этих вопросах была готова к компромиссу, готова была передать РФ российских преступников и помиловать боевиков, лишь бы забрать наших — Кремль это блокировал.

«Я искренне желаю новой команде разблокировать этот вопрос и вытащить наших», – пишет Геращенко в заключении.