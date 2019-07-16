Зона «русского мира»

Россия должна быть нишей страной, а свободной – никогда быть не может, – Бабченко

Россия будет нищей, чтоб сил хватало только на добывание пропитания, а о том, чтобы лезть запоребик– и думать забыли.

Свободными могут быть только части России: Московия, Татарстан, Башкирия, Чечня, Дагестан и другие нынешние субъекты Российской Федерации. Россия свободной не может быть, по самому определению «свободы», пишет на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

«Раньше, когда я слышал «Россия будет свободной!» я, с загоревшимися глазами, отвечал: «Да! Обязательно будет! Мы обязательно победим!» – и мужественно и самоотверженно готов был идти на баррикады, жечь покрышки и прорывать милицейские кордоны», – пишет журналист.

«Я участвовал в советах оппозиции, был кандидатом в Координационный совет, посещал совещания, слушал Машу Гессен, Марата Гельмана и Юрия Сапрыкина – о том, как нужно делать революцию (о, боги, боги), ездил в Астрахань с Навальным, участвовал в «Стратегии 31», спорил с Немцовым и Яшиным, организовывал какие-то свои митинги и шествия и пытался разбить палатки в Александровском саду», – добавляет он.

О непубличности украинских спецслужб

Далее Бабченко отмечает – «ничего этого не случилось». Вместо баррикад все шли махать шариками перед сценой, скандировать в загоне «мы здесь власть» (это было очень смешно, жаль, вы этого не видели) и согласовывать революцию под вискарь в мэрии – и мне не оставалось ничего другого, как недоуменно смотреть на все это дело со стороны.

«Прошли годы. Много. Спустя эти годы – годы махания шариками, уточками, кроссовочками, запускания самолетиков в телеграмм, рисования плакатиков про крысу, танцевания белым кругом, белым хороводом, белым квадратом, белым пробегом, выборов в мундепы, лепления сисек Люси Штейн (не спрашивайте), сборов подписей, хождений по бульварам, прогулок с писателями, все тех же криков в загоне «мы здесь власть» и прочей фантастической невъебической инфернально инфантильной энцефалитной хуеты – я на лозунг «Россия будет свободной!» лишь пожимал плечами и, прищурив глаза, недоверчиво спрашивал: «Когда?», – подчеркивает Бабченко

«Теперь же, когда я слышу «Россия будет свободной!» – я задаю один только вопрос: А на##я/ Нет, ну правда. Нахуя Россия будет свободной?», – добавил он.

Мир изменился. Границы практически перестали существовать. Люди спокойно собираются в кластеры, где чувствуют себя комфортно. Свои к своим. Те, кто любит север и горы – едут в Норвегию. Кто любит жару – в Египет. Море – в Таиланд. Горы – Памир. Пиццу – в Италию. Хачапури – в Грузию. Пиво в Чехию.

Предприимчивые едут в Штаты. Свободные в Украину. Умные в Изариль. Богатые в Швейцарию. Хитрожопые и наворовавшиеся – в Лондон. Авантюрные в Нигерию. Мещане в Германию. Пижоны в Париж. Долбоебы в ДНР.

«А скрепные, великодуховные и рабы – в Россию», – подчеркивает Бабченко.

На планете полно мест, из которых каждый может подобрать себе по своему вкусу.

Россия – страна любителей царя батюшки, имперства, величия, духовности и рабства.

«Ну и на##я ей становится свободной?», – еще раз задает свой вопрос Бабченко.

Тем более свободной она и не станет никогда. Свободной могут быть: Московия, Татарстан, Башкирия, Чечня, Дагестан и другие нынешние субъекты Российской Федерации.

«По отдельности», – уточняет Бабченко.

В тоже время журналист подчеркивает, что «Империя свободной не может быть в принципе». По самому определению понятия «свобода».

«Ну и зачем тогда?», – задает свой вопрос журналист.

Бабченко указывает на одно обстоятельство, По его мнению – «вот планета выделила на своей поверхности кластер для рабов».

«Раб – живи. Свободный – уезжай. Чего дурака-то валять», – утверждает Бабченко.

«Я вот – свободный. Я уехал. Живу в свободой стране. И отлично себя чувствую», – добавил он.

Раньше, когда я слышал «Россия будет свободной!» я, с загоревшимися глазами, отвечал: «Да! Обязательно будет! Мы…

Geplaatst door Аркадий Бабченко op Dinsdag 16 juli 2019

Далее журналист пишет, о том в каком именно ключе может и должна существовать Россия.

«Россия будет нищей – это другое дело», – подчеркивает Бабченко.

Это необходимо для того, «чтоб сил хватало только на добывание пропитания, а о том, чтобы лезть запоребик– и думать забыли».

Вот за это я еще готов побороться.

«А свободной… Нахуя?», – пишет Бабченко в заключении.

Автор Аркадий Бабченко
Источник Facebook
Тоже интересно
Зона «русского мира»

Обмен заложниками, как оружие Кремля. Путин требует выполнения его условий

Зона «русского мира»

Новая гонка вооружений России. Когда сломается Кремль?

Зона «русского мира»

Вышинский в помощь Медведчуку. Чего хочет Путин в обмен на украинских моряков?

Зона «русского мира»

Проект «Медведчук» по плану Кремля – это подготовка для России почвы к Совбезу ООН

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Обмен заложниками, как оружие Кремля. Путин требует выполнения его условий

Новая гонка вооружений России. Когда сломается Кремль?

Вышинский в помощь Медведчуку. Чего хочет Путин в обмен на украинских моряков?

1 из 598