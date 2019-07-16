Россия должна быть нишей страной, а свободной – никогда быть не может, – Бабченко

Россия будет нищей, чтоб сил хватало только на добывание пропитания, а о том, чтобы лезть запоребик– и думать забыли.

Свободными могут быть только части России: Московия, Татарстан, Башкирия, Чечня, Дагестан и другие нынешние субъекты Российской Федерации. Россия свободной не может быть, по самому определению «свободы», пишет на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

«Раньше, когда я слышал «Россия будет свободной!» я, с загоревшимися глазами, отвечал: «Да! Обязательно будет! Мы обязательно победим!» – и мужественно и самоотверженно готов был идти на баррикады, жечь покрышки и прорывать милицейские кордоны», – пишет журналист.

«Я участвовал в советах оппозиции, был кандидатом в Координационный совет, посещал совещания, слушал Машу Гессен, Марата Гельмана и Юрия Сапрыкина – о том, как нужно делать революцию (о, боги, боги), ездил в Астрахань с Навальным, участвовал в «Стратегии 31», спорил с Немцовым и Яшиным, организовывал какие-то свои митинги и шествия и пытался разбить палатки в Александровском саду», – добавляет он.

Далее Бабченко отмечает – «ничего этого не случилось». Вместо баррикад все шли махать шариками перед сценой, скандировать в загоне «мы здесь власть» (это было очень смешно, жаль, вы этого не видели) и согласовывать революцию под вискарь в мэрии – и мне не оставалось ничего другого, как недоуменно смотреть на все это дело со стороны.

«Прошли годы. Много. Спустя эти годы – годы махания шариками, уточками, кроссовочками, запускания самолетиков в телеграмм, рисования плакатиков про крысу, танцевания белым кругом, белым хороводом, белым квадратом, белым пробегом, выборов в мундепы, лепления сисек Люси Штейн (не спрашивайте), сборов подписей, хождений по бульварам, прогулок с писателями, все тех же криков в загоне «мы здесь власть» и прочей фантастической невъебической инфернально инфантильной энцефалитной хуеты – я на лозунг «Россия будет свободной!» лишь пожимал плечами и, прищурив глаза, недоверчиво спрашивал: «Когда?», – подчеркивает Бабченко

«Теперь же, когда я слышу «Россия будет свободной!» – я задаю один только вопрос: А на##я/ Нет, ну правда. Нахуя Россия будет свободной?», – добавил он.

Мир изменился. Границы практически перестали существовать. Люди спокойно собираются в кластеры, где чувствуют себя комфортно. Свои к своим. Те, кто любит север и горы – едут в Норвегию. Кто любит жару – в Египет. Море – в Таиланд. Горы – Памир. Пиццу – в Италию. Хачапури – в Грузию. Пиво в Чехию.

Предприимчивые едут в Штаты. Свободные в Украину. Умные в Изариль. Богатые в Швейцарию. Хитрожопые и наворовавшиеся – в Лондон. Авантюрные в Нигерию. Мещане в Германию. Пижоны в Париж. Долбоебы в ДНР.

«А скрепные, великодуховные и рабы – в Россию», – подчеркивает Бабченко.

На планете полно мест, из которых каждый может подобрать себе по своему вкусу.

Россия – страна любителей царя батюшки, имперства, величия, духовности и рабства.

«Ну и на##я ей становится свободной?», – еще раз задает свой вопрос Бабченко.

Тем более свободной она и не станет никогда. Свободной могут быть: Московия, Татарстан, Башкирия, Чечня, Дагестан и другие нынешние субъекты Российской Федерации.

«По отдельности», – уточняет Бабченко.

В тоже время журналист подчеркивает, что «Империя свободной не может быть в принципе». По самому определению понятия «свобода».

«Ну и зачем тогда?», – задает свой вопрос журналист.

Бабченко указывает на одно обстоятельство, По его мнению – «вот планета выделила на своей поверхности кластер для рабов».

«Раб – живи. Свободный – уезжай. Чего дурака-то валять», – утверждает Бабченко.

«Я вот – свободный. Я уехал. Живу в свободой стране. И отлично себя чувствую», – добавил он.

Раньше, когда я слышал «Россия будет свободной!» я, с загоревшимися глазами, отвечал: «Да! Обязательно будет! Мы… Geplaatst door Аркадий Бабченко op Dinsdag 16 juli 2019

Далее журналист пишет, о том в каком именно ключе может и должна существовать Россия.

«Россия будет нищей – это другое дело», – подчеркивает Бабченко.

Это необходимо для того, «чтоб сил хватало только на добывание пропитания, а о том, чтобы лезть запоребик– и думать забыли».

Вот за это я еще готов побороться.

«А свободной… Нахуя?», – пишет Бабченко в заключении.