Вышинский в помощь Медведчуку. Чего хочет Путин в обмен на украинских моряков?

В последнее время в Украине все чаще звучат прогнозы, что 24 пленных украинских моряка будут освобождены Владимиром Путиным в самое ближайшее время.

Еще 10 июля ушедший в «политический отпуск» министр иностранных дел Павел Климкин делился уверенностью, что моряков освободят, «причем в самое ближайшее время». Дескать, Путин попробует использовать наших моряков как «разменную монету», чтобы получить себе какие-то преференции, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Чуть позже аналогичное заявление сделал и бывший президент Петр Порошенко, по мнению которого вероятность освобождения моряков 90%. По его словам, российский президент таким образом попытается добавить баллов своему главному представителю в украинской политике Виктору Медведчуку, который лично баллотируется в парламент в качестве одного из лидеров «Оппозиционной платформы – За життя».

И правда, в последние дни можно обнаружить достаточно поводов для оптимистических ожиданий в деле освобождения пленных украинских моряков. Проблема лишь в том, какой окажется цена, которую Украине придется заплатить за «жест доброй воли Москвы», ведь все прекрасно понимают, что просто так Путин отпускать украинских заложников явно не намерен.

Итак, после того, как Международный морской трибунал ООН обязал Россию немедленно и без всяких условий освободить 24 украинских моряков и три захваченных россиянами судна – «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», прошло уже почти три месяца и почти месяц с даты, до которой государство-агрессор обязано было моряков освободить. И хотя в России периодически повторяют, что плевать хотели на какие-то там русофобские международные суды, на самом деле давление, оказываемое на Путина в этом вопросе Западом, подталкивает российского президента как-то закрыть эту тему, разумеется, с преференциями для себя.

В свою очередь, новый президент Украины Владимир Зеленский, для которого освобождение моряков было бы крайне полезно в свете приближающихся досрочных парламентских выборов, не просто демонстрирует готовность идти Путину на уступки, но и успел сделать несколько шагов, которые можно как такие уступки трактовать.

Не даром после последней встречи в нормандском формате советников лидеров стран-участников российская сторона выдала новым украинским переговорщикам во главе с замглавы Офиса президента Вадимом Пристайко порцию комплиментов. Дескать, украинская сторона демонстрировала «конструктивный подход, ее стиль резко контрастировал с манерами предшественников».

Да и первый личный телефонный разговор между Зеленским и Путиным вполне мог касаться в том числе и темы освобождения моряков. Во всяком случае, ряд СМИ сообщают об этом со ссылкой на свои источники. Собственно, о том, что вопрос освобождения пленников обсуждается на высоком уровне Киевом и Москвой, сегодня вполне официально заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

Примечательно, что последнее заявление прозвучало на фоне визита в Киев российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Последняя, к слову, приехала в украинскую столицу, чтобы присутствовать на судебном заседании по делу российского пропагандиста Кирилла Вышинского, задержанного в марте прошлого года по подозрению в государственной измене, о возможном обмене которого на украинских моряков также достаточно часто говорят.

Правда, сегодня суд над Вышинским перенесли на пятницу, 19 июля, то есть на последний рабочий день перед выборами, что оставляет некую возможность, что обмен состоится в последний момент и станет финальным аккордом избирательной кампании как для Зеленского, так и для Медведчука.

Таким образом, имеем сразу несколько «шагов навстречу Путину», которые могут стать частью договоренностей по освобождению украинских пленных. Украина в одностороннем порядке и несмотря на усиление обстрелов со стороны оккупационных сил отвела свои войска в Станице Луганской, демонстрирует «конструктивный подход» в переговорах в минском формате, внутри страны осуществляется «ползучий реванш» в виде возвращения деятелей времен Януковича, разговорах о «мире на Донбассе», статусе русского языка и т. д.

К тому же украинский суд близок к тому, чтобы освободить хорошо раскрученного на российском телевидении пропагандиста РИА «Новости» Вышинского. При этом «уставшие от украинского вопроса» партнеры по нормандскому формату Германия и Франция активно подталкивают не только Путина к освобождению пленных, но и Киев к решению «конфликта на Донбассе», пусть и ценой уступок России. Вопрос лишь в том, посчитает ли Путин все эти уступки достаточными, чтобы освободить сразу 24 пленных и вернуть три корабля.

Для него подобная политика новой украинской власти может казаться чем-либо само собой разумеющимся, а освобождение моряков некой морковкой перед упрямым осликом. Собственно, Путин уже не раз демонстрировал схожую тактику – ждать от партнеров уступок, после которых снова повышать ставки, чтобы добиться уступок еще больших.

Что же касается возможного освобождения пленных в качестве пиар-акции в поддержку политсилы Медведчука, то такую версию вряд ли стоит рассматривать слишком всерьез. До выборов уже меньше недели и, как ни раскручивай возможное освобождение в качестве дипломатического успеха Медведчука, ему это если и добавит голосов, то слишком мало, чтобы на что-то серьезно повлиять. 1–2% поддержки – это максимум три-четыре депутата. Выгода слишком мала, чтобы Путин делал на это ставку.

При этом, как бы Москва не выпячивала роль Медведчука в случае освобождения моряков, для большинства украинцев это будет либо просто добрым жестом Путина, либо достижением украинской власти в лице президента Зеленского и только потом результатом переговоров кума российского президента.

Как бы то ни было, пока информацию об освобождении не подтвердит сам Путин или другие официальные лица в Кремле, рассчитывать на благополучный исход плена для украинских моряков как минимум преждевременно. Российский же президент если и решит отпустить украинских заложников, то постарается выторговать себе максимальные преференции, в том числе и от Германии с Францией, одного только освобождения Вышинского и лишнего пиара для партии Бойко–Медведчука ему явно мало.