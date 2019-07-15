Проект «Медведчук» по плану Кремля – это подготовка для России почвы к Совбезу ООН

Сегодня темой номер один в российских СМИ будут организованные же агентурой РФ в Украине провокации, с целью дискредитации нашей страны в глазах западных партнеров.

Ночной обстрел из гранатомета здание «112 Украина» по адресу ул.Дегтяревская, 21Г, является элементом плана Кремля по дискредитации Украины. В результате обстрела никто не пострадал, но этот инцидент будет иметь очень далеко идущие последствия, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

«Что же, дамы и господа, российско-медвечуковская провокация с обстрелом телеканала «112 Украина» дала свои плоды. Причем эти плоды вполне можно назвать «явкой с повинной» от самой пропаганды РФ, которая своей реакцией раскрыла озвученные мной ранее практически все аспекты хаотизации нашей страны и дискредитации её в глазах европейских партнеров», – пишет военно-политический обозреватель.

Молниеносная реакция на обстрел 112 пропаганды РФ, российских экспертов и политиков, а также вой «пятой колоны Москвы» в Украине, в нужном для Москвы русле, акцентирующем внимание на эфемерном хаосе, фашистах, давлении на свободу слова, угрозе журналистам и т.д, только лишний раз подтвердили торчащие за происходящим рыжие уши с Лубянки.

«Чего стоит только перл от российского сенатора Франца Клинцевича, а именно, дословно: «Мир еще раз убедился, что ситуацию на Украине никто практически не контролирует. О каком мире в Донбассе может идти речь, если пока не удается навести в стране даже элементарный порядок?!». Перл, который от «а» и до «я» полностью соответствует нарративам нынешнего сценария, представления Украины как несостоявшегося государства, да ещё и накануне внеочередных посиделок Совбеза ООН, собранного Россией же на 16 июля», – подчеркивает Коваленко.

В свою очередь, тот факт, что за провокацией стоят российские спецслужбы и агент «Соколовский», он же Виктор Медведчук, становится все более очевидным. С учетом же того, что относительно Медведчука выдал на гора весь пакет информации советский разведчик и однокурсник Владимира Путина из института КГБ, Юрий Швец, в своем интервью в открытую назвавший украинского «миротворца» агентом Кремля, то любые сомнения о действиях того по гибридному плану отметаются. Причем план был окончательно согласован и утвержден в ходе его последнего визита в Москву, о чем я так же писал.

«А потому, у Киселева и Соловьева и прочих сливных бочков Кремля, сегодня будет просто треш. Треш, в который воедино завяжут «сорванный телемост» и фаеры под NewsONE, и состоявшееся телешоу Малахова «аля-телемост», и обстрел «112», ну и куда уж без угроз фашистов и нацистов в адрес миротворца Медведчука, который, как и другие «украинцы», хочет воссоединения «братских народов» и широкой автономии Донбасса. Ну и про прямые переговоры с «Л/ДНР» тоже не забудут. И весь этот треш, на блюдечке с голубой каемочкой преподнесут в Совбезе ООН», – пишет Коваленко в заключении.