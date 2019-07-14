Восстановление моста в Станице Луганской. Что ожидать – танки или «пенсионных туристов»?

Одним из вопросов который обсуждали на прошлой недели – восстановление моста в Станице Луганской. В то же время, в самом ОРДЛО и вокруг него происходят другие важные события, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Разоблачение серийного ФСБ-ликвидатора

На минувшей неделе контрразведчики СБУ сделали одно очень важное дело, передав в СМИ собственную информацию об одном гражданине России, откомандированным ФСБ в кресло «начальника центра специального назначения сил оперативного реагирования МВД «ЛНР» для выполнения специфических поручений. Нельзя сказать, что до сих пор о полковнике Садовом по кличке «Седой» совсем ничего не было известно – его фотокарточка уже несколько лет как висит на сайте «Миротворец», а пропагандистские СМИ в оккупированном Луганске даже как-то пропиарили данного персонажа в качестве большого любителя волейбола.

Впрочем, свежие сведения контрразведки ценны фокусировкой на главном – именно Садовой является тем серийным ликвидатором, с помощью которого Лубянка постоянно избавлялась от выходящих из-под контроля главарей боевиков. Собственно говоря, реальной задачей созданного «Седым» и оснащенного по последнему слову техники отряда киллеров под изначальным названием «спецотряд быстрого реагирования (СОБР)» как раз и были внутренние зачистки в среде зарвавшихся коллаборантов. А полковник ФСБ Садовой, как выяснило СБУ, лично планировал и руководил всеми громкими операциями по ликвидации.

Премьерой его «СОБРа» было памятное новогоднее выступление, когда 1 января 2015 г. был уничтожен известный боевик Беднов по прозвищу «Бэтмен», чье авто после расстрела из крупнокалиберного оружия было для верности сожжено из огнемета «Шмель». Чуть позже клиентами киллеров «Седого» стал «комендант» Первомайска Ищенко и его ближайшие подельники, далее пулеметными очередями была прошита машина «комбрига» Мозгового, передвигавшегося со всем своим окружением, а уже под конец 2015-го подручные Садового подорвали джип «козака» Дремова, ехавшего с собственной свадьбы.

Наконец, в ноябре 2017-го именно спецназовцы в подчинении «Седого» разоружили «личную гвардию» Плотницкого, став центральной ударной силой тогдашнего переворота. Показательно, что Садовой так и остается на своей «должности» в «МВД «ЛНР», постоянно стращая своим присутствием в Луганске не только формального шефа, «министра» Корнета, но и самого главаря российской оккупационной администрации в ОРЛО Пасечника.

Мостовые споры

Как бы там ни было, но пока еще «глава «ЛНР» на уходящей неделе отметился своей активностью не где-нибудь, а в любимом всеми «пендосами» и «гейропейцами» Twitter. Два дня Пасечник думал, что ответить на твит Владимира Зеленского о восстановлении моста в Станице Луганской «в одностороннем порядке», и таки придумал.

«Любые односторонние действия Украины на территории «ЛНР», частью которой, напоминаю, является и станичный мост, будут восприниматься как очередной акт агрессии. Вы хотите сорвать разведение, украсть денег на строительстве и не так сильно потерять рейтинг», – написал бравый «генерал-майор МГБ «ЛНР». А потом даже добавил, что «в случае необходимости, мост и мы восстановим сами». И вот тут-то Пасечник дал маху: в комментариях ему луганчане объяснили, что разглагольствовать о «необходимости», когда старики в Луганске пухнут с голоду и вынуждены карабкаться по взорванному самими же боевиками мосту в Станице, не совсем, мягко говоря, к месту.

Причем, как известно, основная проблема с восстановлением моста на линии разграничения в Станице Луганской заключается в том, что Украина настаивает на его строительстве шириной 2,6 метра и с возможностью проезда автотранспорта весом до 5 тонн, а вот оккупанты желали бы мост и шире, и чтобы по нему могла проехать тяжелая бронетехника. Хотя для западных наблюдателей проблема разведения сторон в Станице и нормальное функционирование там мостового перехода носит отнюдь не военный, а преимущественно гуманитарный характер. Ведь это – пока единственный путь в Украину с оккупированной части Луганщины.

Масштабы «пенсионного туризма»

Тем временем правозащитная организация Human Rights Watch в письме к Зеленскому призвала украинские власти усилить попытки защитить права пенсионеров, живущих в ОРДЛО. По данным правозащитников, ежемесячно около одного миллиона человек пересекают КПВВ на Донбассе и более половины из них – люди, которые ездят на подконтрольную Украине территорию для получения пенсий, формально оформившись переселенцами.

В Human Rights Watch заявили, что предоставили украинскому президенту детальные рекомендации по решению проблемы, прежде всего, путем минимизации пересечения пенсионерами линии соприкосновения. А уже на состоявшемся в прошлый понедельник киевском саммите Украина-ЕС прозвучал настоящий фидбек от официального Киева – Зеленский заявил, что переселенцам увеличат срок пребывания на оккупированных территориях с нынешних 60 дней до года. То есть де-факто живущим в оккупации дедушкам и бабушкам необходимо будет не мотаться через КПВВ минимум раз в два месяца для подтверждения своего переселенческого де-юре статуса, а можно будет растянуть ожидание такого удовольствия на целый год.

Примечательно, как этой инициативой воспользовались оккупационные администрации в ОРДЛО. Так вот, и в Донецке, и в Луганске стали активно распространяться слухи о том, что в планах украинской власти – закрыть все пункты пропуска на линии фронта и сделать открытым проезд через них только раз в год. Мол, если кому-то нужно будет попасть на контролируемые украинским правительством территории дополнительно, то сделать это можно будет, только проехав через Россию. «Как теперь нам за пенсиями ходить?», – паникуют люди в оккупированных городах и весях. И клянут почем зря уже не Порошенко, а лично Зеленского.