В России паника спецслужб и пропагандистов. ФСБ и ГРУ готовят новые взаимные сливы

В России СМИ паникуют по готовящемуся сливу на правительством РФ и МО РФ, который мог стать следствием борьбы за власть между ГРУ и ФСБ.

В России паника на самом высоком уровне и пропагандистские площадки массово распространяют информацию о «медийной атаке западных спецслужб». Причиной стали борьба между собой российских спецслужб, которая привела к массовым взаимным сливам компромата, и он не остался незамеченным, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания

«Чувствую, в ближайшее время нас с вами будет ожидать феерическое зрелище, о котором заранее предупреждают не только официальные, но и неофициальные информационные площадки российских силовиков. Но, обо все по порядку», – пишет военно-политический обозреватель.

Так, через российские новостные площадки началось распространение нарратива о том, что Западные спецслужбы готовят якобы «фейковую» атаку на руководство РФ. По информации российских журналистов (ну вы поняли) вброс готовится спецслужбами Великобритании и США, а речь в них будет идти о лицах из ближайшего окружения президента РФ и руководства Минобороны.

«Итогом этой волны станет введение новых антироссийских санкций. К слову сказать, самый жесткий пакет санкций в четвертый раз штурмует стены Капитолия», – отмечает Коваленко.

Но, что самое интересно, это через кого будет осуществляться слив, а именно, через «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) и «Международный консорциум журналистских расследований» (ICIJ), а так же издания «Радио Свобода», «Настоящее время», OCCRP и другие.

«И вот тут меня немного ступорнуло. «Радио Свобода», «Настоящее время»? Серьезно? СМИ, в которых одна из самых высоких концентраций аффилированности журналистского состава российскими силовыми структурами?», – удивляется Коваленко.

Между тем, параллельно с этим кипишем вскрывается очень интересная деталь другой драмы, а именно, в банке «Металлург», который контролировался ГРУ и, который обчистили спецназовцы ФСБ, работал левый обменник, с обменом по $5-10 млн.

«После того как фэсов слили, на Лубянке было принято решение отправить коллегам на Гризодубовой ответку и в СМИ были слиты переговоры между итальянскими политиками и ГРУшниками в отеле Метрополь, находящимся в ведомстве ФСБ. Но явно, слив скандальной политической информации только этим не ограничился. Иначе, с чего так резко стали паниковать российские СМИ именно в этот промежуток времени», – пишет Коваленко.

А потому, подчеркивает в конце Коваленко, «анонс и вправду держит в напряжении и сезон сливов обещает быть крайне захватывающим»!