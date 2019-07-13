«Телемост» с советской Украиной. В России хотят, чтобы украинцы снова пели и плясали

Так называемый телемост, который должен был пройти на телеканалах «NewsOne» и «Россия 24», после волны общественной критики в Украине превратился в специальный проект другого российского государственного канала – «Россия 1». Этот проект должен был продемонстрировать, как россияне и украинцы стремятся разговаривать друг с другом – только вот им мешают «киевские власти» и «националисты», пишет на страницах «Радио Свобода» Виталий Портников.

«Но в результате гора родила мышь. Советскую мышь. Оказалось, что с современной Украиной, которая появилась в результате Майдана, российской агрессии и последовавших за этим событий, кремлевские пропагандисты разговаривать не хотят и не умеют. Я бы даже сказал – они не подозревают о ее существовании», – пишет публицист.

В Москве хотят вести диалог с той Украиной, которой уже давно нет – с советской Украиной. И поэтому отчаянно ищут в соседней стране ее приметы. Поэтому стараются не упоминать о проблемах, которые неизбежно возникают во взаимоотношениях даже у дружественных стран, не то что у государств, одна часть территории одного из которых оккупирована другим. Война? «Война олигархов». Конфликт? «Чистое политиканство».

«Будто и не было нападения российских войск на Крым и Донбасс, гибели украинских военнослужащих и мирных жителей, пыток в подвалах «народных республик». Будто не в российской тюрьме – украинские моряки. Будто не в России гордятся «вежливыми зелеными человечками» и не восхищаются «Моторолой» и другими наемниками, которые пришли на украинскую землю для участия в войне против нашей стране», – подчеркивает Портников.

Никто обо всем этом во время «телемоста» даже и не думал заикаться. Украина – как объяснил гостям в студии советский киноактер Владимир Конкин – это «песня». Вот никакое не государство, а просто песня, которой можно развлечь собравшихся.

«А перед песней какие обязательства? Ведь песня объединяет, как объяснил российский телеведущий Алексей Остудин, который разговаривал со студией из Витебска. Все на «Славянском базаре» поют и радуются жизни, Таисия Повалий получает награду из рук самого Александра Лукашенко. Какие проблемы?», – отмечает Портников.

Вот также они представляли себе Украину все советские годы – песни, танцы, вареники, борщ. Фольклорный народ для российских увеселений. Не такой, конечно, колоритный, как грузины с их хачапури и киндзмараули. Но для концерта и обеда – в самый раз. Именно поэтому такие же советские люди в Кремле были убеждены, что ни украинцы, ни грузины к сопротивлению не способны. Что их единственная функция – быть декорацией и кухней в имперском интерьере.

«И когда оказалось, что это очередной российский миф, российские пропагандисты не хотят от него отказываться. Они не хотят уходить с оккупированных территорий. Они не хотят извиниться перед родственниками тех, кого убили, покалечили, оставили без крова, кому сломали жизнь российские руководители, их солдаты и их наемники», – подчеркивает Портников.

«Российские пропагандисты не хотят даже поговорить об этом. Они хотят, чтобы украинцы опять пели, танцевали и готовили», – добавил он.

Собственно, об этом и был «телемост».