Метаморфозы любителя «русского мира» и террориста «Деки»: из снайперов в журналисты

Еще вчера ты, иностранный наемник-снайпер, убиваешь людей в чужой стране в интересах третьей страны, уже завтра – ты журналист, присутствующий на брифингах министерства иностранных дел этой третьей страны, пишет на страницах «Укринформа» Василий Короткий.

Фантастическая, казалось бы, ситуация, впрочем, вполне реальная, если речь идет о стране кривых зеркал, каковой является нынешняя Российская Федерация: черное – это белое, военный преступник – уважаемый иностранный журналист, слова которого ценят в МИД и транслируют на международную аудиторию

Винтовку «Деки» в гардеробе МИД оставил?

Первым внимание к резкой трансформации российского боевика сербского происхождения Деяна Берича привлек внимание еще в начале марта известный украинский журналист в Москве Роман Цимбалюк.

Из-за специфики работы он – постоянный «поклонник» брифингов директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой. Внимание Романа привлек очередной брифинг пресс-секретаря дипломатической пропаганды России, который «с первого взгляда казался обычным набором российских штампов о том, как РФ борется с мировым злом».

Впрочем, каково же было удивление корреспондента, когда он, вглядевшись в лицо одного из «журналистов», с которым мило общалась Захарова, узнал наемника из Сербии Деяна Берича с позывным «Деки» – «одного из самых известных на Донбассе», «легендарного» снайпера, как его еще недавно восхваляли российские пропагандистские ресурсы.

«И выяснилось, что на брифинг приходят российские боевики, которые прославились убийством украинских солдат», – констатировал украинский журналист в своем видеоблоге.

Военный преступник и до этого был популярен среди российских пропагандистов, которые «юзали» его в своих интервью и телепередачах, снимая о нем фильмы и рассказывая от «первого лица» о «зверствах хунты» на Донбассе. Впрочем, теперь он вышел на новый уровень – брифинги в МИД РФ.

«Вот оно — истинное лицо российского журнализма… Осталось непонятным, «Деки» пришел на брифинг к Маше со снайперской винтовкой или оставил ее в гардеробе – так сказать, чтобы дуло не торчало и не смущать других журналистов, ведь туда ходят не только фанаты «русского мира», но и иностранцы из других стран», – пошутил Роман Цимбалюк.

Хотя, какая война, такие же и журналисты. Гибридные. По типу «журналистов» вездесущего LifeNews с ПЗРК в багажнике автомобиля возле захваченного боевиками Краматорска в разгар боев в 2014 году. Много местных на Донбассе уже знают правило – «сторонись российских журналистов»: где они появляются, там скоро будет «обстрел укров» и съемка очередного пропагандистского сюжета для федеральных каналов. «Прессе» можно строчить и из пулемета по людям, это вам любой пореченков расскажет…

Но вернемся к нашему «Деки».

Кто такой «Деки»?

Деян Берич (Dejan Beric), 1974 г.р., уроженец Сербии, давно известен на сайте «Миротворец» – интернет-ресурсе, который собирает информацию в том числе о боевиках российских оккупационных сил на Донбассе.

«Активист сербского четницкого движения. Боевик подразделения «Северный ветер» 1-й бригады батальона «Юго-Восток», снайпер. Командир разведроты отдельного батальона спецназа 5 ОМСБр «МО «ДНР». Диверсант-снайпер из 1-й «интербригады Юго-Востока». Состоит в бандформировании «ДНР» с апреля 2014-го. Причастен к убийствам мирных жителей Донецка», – говорится в краткой характеристике персонажа.

В украинских СМИ о «Деки» заговорили, когда в середине 2014 года наемник попал в плен к украинским военным, однако вскоре оказался на свободе – его то ли обменяли, то ли выкупили. Но после этого он не покаялся, продолжив заниматься тем, что умеет лучше всего – стрелять в людей.

Согласно информации в сети Интернет, профессиональный снайпер Деян Берич во время гражданской войны в Югославии в 1990-х годах воевал на стороне регулярной армии Милошевича. После имел бизнес по производству пластиковых окон, который обанкротился, после чего Берич сбежал в Россию, где пошел на заработки на строительство Олимпийской деревни к Олимпийским играм 2014 года.

Сразу после завершения Игр Россия начала гибридную оккупацию Крымского полуострова, и Деян Берич, очевидно, уже завербованный российскими спецслужбами, поехал в Крым на другие «заработки», на этот раз – смертельные.

С завершением «крымской» фазы был отправлен вместе с другими наемниками на Донбасс, где и началась его «служба» в «армии «ДНР» – одном из российских оккупационных корпусов. «Дослужился» до «капитана», получил даже «паспорт гражданина «ДНР».

Имеет ряд наград как от т.н. «ДНР», так и от министерства обороны Российской Федерации, в частности, так называемую медаль «За возвращение Крыма».

По его собственным словам, на Донбассе руководил группой снайперов. В сделанном же о нем фильме утверждает, что убил много людей на Донбассе, но по ночам спит спокойно…

«Деки» выводят на уровень ОБСЕ

Ну, конечно же, как с таким «резюме» – и не пойти в российскую журналистику и не стать уважаемым иностранным корреспондентом на брифингах МИД РФ. Тем более, в офисе Марии Захаровой иностранному наемнику с «паспортом «ДНР» только рады – последний приходит, и кроме вопросов, еще и рассказывает сказки, как он собственными глазами видел обстрелы «украинскими карателями» мирных городов Донбасса.

В быстрой реакции на видеоблог Цимбалюка, в МИД РФ в марте заявили, что Берич с 12 декабря 2018 года является корреспондентом какого-то малоизвестного российского сетевого ресурса Politrussia, а следовательно там не увидели «каких-либо правовых оснований не допускать Д. Берича к брифингам».

Но страна кривых зеркал не была бы собой, если бы не пошла еще дальше и не сделала названного журналистом снайпера любимцем российских дипломатов в ОБСЕ…

Как стало известно корреспонденту «Укринформа», россияне вынесли пропагандистские высказывания «иностранного журналиста» Берича на уровень Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности – одного из двух основных постоянно действующих органов этой Организации.

И во время заседаний Форума (заседает каждую среду), и во время заседаний второго директивного органа ОБСЕ – Постоянного совета (заседает каждый четверг) – вопросы продолжающейся российской агрессии против Украины и незаконной оккупации Крыма обсуждаются на постоянной основе. Каждую неделю украинская делегация и абсолютное большинство миссий других стран-участниц указывают и осуждают очередные проявления российской агрессии, призывая Кремль прекратить гибрессию и выйти с украинской территории.

Делегация РФ, при отсутствии поддержки со стороны других стран, цинично насмехается и в своих выступлениях отрицает любую свою причастность к начатой Кремлем войне, распространяя по залу как старые, так и созданные за неделю новые пропагандистские тезисы, клише и просто бред.

Так, 19 июня во время заседания Форума российская делегация решила навести немного «доказательств в поддержку своих абсурдных утверждений о якобы обстрелах украинскими военными мирных городов на Донбассе. Представитель РФ процитировал соответствующие «откровения» от «иностранного журналиста», который побывал на Донбассе и заявил это во время брифинга 5 июня в МИД РФ. Мол, это не мы говорим, это вот – целый иностранный журналист так говорил. Хотя ни фамилии, ни издания тогда не прозвучало.

3 июля на Форуме россияне завели ту же шарманку, обвинив украинскую сторону в нежелании воспринимать «объективную информацию» и покритиковав при этом международных журналистов, которые пишут свои репортажи о Донбассе из Киева. Правду, мол, пишет только «сербский журналист Деян Берич из издания «Politico», комментарий которого о поездке на Донбасс мы приводили в прошлый раз.

Украина в ОБСЕ: Берич – убийца, а не журналист

Думается, позже в российской делегации уже пожалели о сказанном. Ведь методом простого поиска в Google слов «Деян Берич» можно найти кое-что другое – и точно не «сербский журналист Деян Берич из издания «Politico». Это, собственно, и сделали в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене, дипломаты которого представляют Украину в т.ч. в ОБСЕ. А 10 июля представили на заседании Форума делегациям стран-участниц информацию о «журналисте» Бериче с мозолями на пальцах не от ручки, а от оружия.

«На заседании в среду мы отреагировали на информацию российской делегации о некоем «сербском журналисте» Деяне Бериче. Всем делегациям стран-участниц мы подробно, с демонстрацией слайдов, объяснили – что это за личность. Что он никак не представляет Сербию, как и не является журналистом. Он – военный преступник и убийца, которого допускают на брифинги в МИД РФ как якобы «иностранного журналиста» с целью продуцирования пропагандистских вопросов и комментариев для дискредитации Украины, и ВСУ в частности», – заявил в комментарии корреспонденту Укринформа заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

По словам дипломата, он в деталях рассказал присутствующим на заседании и о «боевом пути» наемника из Сербии в составе российских оккупационных сил, и об его участии в боях на Донбассе против украинских сил, и о наградах снайпера от официальных российских учреждений за убийство украинцев на Донбассе. Как и о, по сути, покрывании российской стороной военного преступника от правосудия, ведь, по законодательству Сербии, он должен надолго сесть в тюрьму в случае возвращения в страну.

«Кстати, во время заседания представитель делегации Сербии заинтересовался этим случаем. Он подчеркнул, что уголовный кодекс страны предусматривает большой тюремный срок за участие в войне или вооруженном конфликте в иностранной стране, как и еще больший срок – за организацию участия других лиц в войне или вооруженном конфликте в иностранной стране, именно под что и подпадает указанный Деян Берич. По его просьбе мы передали ему всю имеющуюся у нас информацию по этому поводу», – отметил Лоссовский.

Но самое главное – то, добавляет дипломат, что присутствующие иностранные дипломаты в ОБСЕ в очередной раз смогли убедиться, как работает российская дипломатическая пропаганда.

Очередное кривое зеркало разбито…