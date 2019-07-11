Миссия «спасти агента Вышинского». Визит в Киев «кремлевского связного» Венедиктова

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов приезжал в Киев 10 июля, якобы только чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Но стоит сказать об истинных причинах визита «главного рупора либеральных идей» в Украину, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания

«Итак, вчера имел место презабавнейший оксиморон, а именно Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прибыл в Украину для передачи президенту Зеленскому письма от матери Кирилла Вышинского, главреда портала РИА «Новости-Украина», ныне содержащегося под стражей по делу о госизмене», – пишет обозреватель «Одесского Курьера».

И вот тут возникает несколько весьма щекотливых вопросов, о том, что на самом деле делал Венедиктов в Киеве и каким образом это отразится на последующих действиях России.

«И вот можно было бы вскочить с дивана и неистово аплодировать до посинения ладоней, столь храброму и чувственному поступку рупора российской «либеральной» мысли Алексею Венедиктову, если бы не одно… а точнее, даже, несколько «НО», – подчеркивает Коваленко.

«И начнем, как говорится, издалека», – добавил он.

Вчера Алексей Венедиктов в Киеве сказал следующее: «Они, видимо, памятуя о моей роли в деле Голунова (арестованный российский журналист), обратились ко мне с такой просьбой».

«Что же, Венедиктов и вправду имел отношение к освобождению Ивана Голунова, но исключительно как радиоточка на стене, а вовсе не как молот, ломающий перестенок камеры. И в своем материале от 15 июня «Разменные «либеральные» монеты в войне ФСБ и ГРУ» я в полной мере изложил виденье именно этой ситуации. Ситуации, в которой имела место подстава внутриклановой конкуренции ФСБ за место под «солнцем» и Голунов, как человек одного из кланов, оказался не более чем разменной монетой», – отмечает обозреватель «Одесского Курьера».

И как же в данном контексте не вспомнить, отмечает Коваленко, про Вышинского, тоже, вроде как бы «честного журналиста», но работавшего на спецструктуры РФ. Причем он оказался настолько ценным, что о нем никто не забыл, а говорят при каждом удобном случае. Даже Маргарита Симонян, в провокационной манере, на украинском обращается к Зеленскому с просьбой о его освобождения.

«Но, вернемся к нашим баранам», – пишет далее Коваленко.

То есть, когда речь заходит о роли Венедиктова в освобождении Голунова то следует понимать, что роли там было никакой. И самому главреду «Эха», структуры аффилированной ФСБ, говорю прямо, это прекрасно известно.

Следующая дезинфомрация которая изошла от Венедиктова это фраза: «Как украинский гражданин он (Вышинский) намерен в украинском суде отстаивать свою невиновность до конца».

«Но, вот ведь дела, еще 1 июня 2018 года, то есть, год назад, Кирилл Вышинский, в ходе рассмотрения своего дела в суде Херсона заявил, что отказывается от украинского гражданства ! Год назад! И не просто отказался, а вместе с тем попросил лично Путина предоставить защиту и принять меры по его освобождению как гражданину РФ. И вот, защита подъехала? Но, не отвлекаемся…», – подчеркнул Коваленко.

Конечно, сказать это одно, а лишение гражданства это не сиюминутный юридический процесс. Тем не менее, Вышинский свой нарратив послал в пространство и не удивлюсь, что в ходе встречи с Вышинским, Венедиктов ему передал указания, прикрыть рот и больше подобную инициативу не проявлять. Москве Кирюха нужен и даже выгоден в украинском суде украинским гражданином.

Таким образом, поездка Венедиктова носила одновременно и информационную цель, продемонстрировать как «незапятнанные» российские журналисты (что уже парадокс) заботятся о своем коллеге, обвиняемом не в том, что тырил бычки по подъездам, а в госизмене с колоссальной доказательной базой. А так же Вышинскому были переданы ценные указания и явно совет не дергаться, дабы не вносить хаос в реализацию планов «центра».

«А потому, многоходовочка от Кремля явно для Банковой не простая задача. Ведь если суд отпустит Вышинского, то это не только станет провалом обвинительной базы, но и победой российских «журналистов», таких как Симонян и Венедиктов, которые, якобы, повлияли, таким образом, на Зеленского и тот надавил на суд. Если же Вышинский останется под стражей, это тоже плюс для российской пропаганды – будут и дальше проецировать в массы образ «беспощадной киевской хунты», – подчеркнул Коваленко.

Ситуация как в старой, многовековой мудрости «из двух зол выбирают меньшее», но в нашем случае мы должны выбрать справедливость и законность. В свою очередь не забывать, кто в этом деле какую играет роль. Тем более что актеров в пьесе становится все больше, а это в каком-то смысле, даже облегчает задачу, идентифицировать в среде акул пера банальных «сварщиков».